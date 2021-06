Sabores juninos: para comer os pratos típicos sem culpa

TS Tayanne Silva*

Uma das principais atrações das festas juninas são as comidas típicas. Afinal, quem consegue resistir a uma pamonha, um bolo de milho, uma paçoquinha ou um arroz-doce? A preocupação é manter a alimentação saudável diante de tantas delícias. “Não existe problema em comê-las, mas, sim, nos exageros. Muitas pessoas se deixam levar pela gula e chegam ao fim da festa com mal-estar”, alerta a nutróloga Karla Confessor.

Segundo ela, dar atenção à receita do prato também é muito importante. “Procure escolher os ingredientes de melhor qualidade e fazer substituições estratégicas, como a manteiga tradicional pela clarificada, o leite comum pelo de coco, o açúcar pelo xilitol, etc.”, afirma a médica, que é pós-graduada pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Ela explica que essas mudanças vão deixar a comida mais leve. “Ao retirar ou diminuir os ingredientes que são considerados vilões, você poderá aproveitar sem peso na consciência. Evite consumo exagerado de doces, frituras e condimentos, porque não fazem bem à saúde e podem acarretar uma série de problemas, como diabetes, obesidade, pressão alta, entre outros.”

Equilíbrio

A nutricionista Marcella Garcez ressalta que as versões doces dos pratos típicos são, geralmente, carregadas de açúcar. “As salgadas podem trazer farinha e gorduras em excesso. É possível escolher ou preparar versões sem açúcar para as pessoas que têm restrições de consumo, além de incluir ingredientes funcionais às receitas, como farinhas integrais e farelos.”

Ela lembra que as comidas típicas das festas de São João variam de acordo com as regiões do país. “Alguns ingredientes estão sempre presentes, como milho, amendoim, coco, abóbora e batata-doce, mas há outros mais regionais, como mandioca, na Região Norte, e pinhão, no Sul.” Uma coisa é certa: o milho é a grande estrela, de norte a sul do Brasil. É base de vários pratos típicos, como bolo, cuscuz, pamonha, curau, canjica ou mugunzá.

Outro exemplo é o amendoim, principal ingrediente da paçoca e do pé de moleque, o coco, base do bolo e das cocadas, e a batata-doce e a abóbora, das quais são feitos deliciosos doces. Além disso, encontramos pratos regionais, como tacacá, vatapá, caruru, sopa paraguaia, empadão goiano, feijão-tropeiro, pão de queijo, arroz carreteiro e pinhão cozido.

A professora Rayane Carla, 34 anos, ama as comidas típicas de festa junina. “É a melhor época do ano para mim. Gosto de todas, mas as que mais adoro é canjica de amendoim e as variedades de caldos”, conta. Para ela, a forma de deixar essas gostosuras mais saudáveis é trocar alguns ingredientes. “Substituo óleo por azeite ou banha de porco, opto por fritadeiras sem óleo. Mas acredito que tudo é uma questão de equilíbrio, ou seja, nada de exageros”, diz Rayane, que faz mesa posta temática.

Receitas

Curau de milho

Ingredientes

* 6 espigas de milho verde

* 600ml de leite integral

* 400ml de leite de coco

* 1 e 1/2 colher de sopa de fubá de milho

* 1 e 1/2 xícara de açúcar demerara

* 1 pitada de sal

* Canela em pó a gosto (para decorar)

* 1 canela em pau

Modo de preparar

* Retire os grãos do milho rente à espiga com ajuda de uma faca. Bata-os com o leite no liquidificador e, em seguida, coe com uma peneira. Descarte o bagaço.

* Leve o liquido para uma panela em fogo médio e adicione o leite de coco, a canela em pau, o açúcar, o sal e o fubá, mexendo sempre para não empelotar. Facilita usar um fouet (batedor de arame).

* Quando o preparo estiver mais espesso, descolando do fundo da panela, está pronto. Basta distribuir em taças individuais ou em um refratário. Polvilhe a canela em pó e deixe esfriar para servir.

* Obs.: Para as pessoas que têm intolerância ou alergia ao leite, basta substituir por leite de coco.

* Rendimento: 6 porções

Fonte: @ali.mente.see

Paçoca saudável

Ingredientes

* 6 colheres de sopa de amendoim torrado sem casca e sem sal

* 1 colher de sopa de óleo de coco líquido

* 4 colheres de sopa de açúcar de coco, demerara ou mascavo

* 1/3 de xícara de chá de farinha de aveia ou amêndoas

Modo de preparar

* Em um processador ou liquidificador, bata o amendoim até formar uma farinha bem fina. Transfira-o para uma tigela e adicione a farinha, o açúcar e o óleo.

* Misture tudo muito bem com auxilio de uma espátula, até formar uma mistura homogênea. Para moldar a paçoca, utilize um molde no formato que desejar.

* Leve as paçocas à geladeira por 20 minutos e pronto. Sua paçoca saudável está pronta para ser conservada por até uma semana em temperatura ambiente e até 15 dias na geladeira.

Fonte: nutróloga Karla Confessor.

Canjica vegana light, com coco e paçoca

Ingredientes

* 1 xícara de canjica

* 1 litro de água

* 200ml de leite de coco

* 100g de coco ralado

* 1 inhame pequeno cozido

* 1 xícara de xilitol

* 3 paçoquinhas, zero açúcar, esfareladas

Modo de preparar

* Deixe a canjica de molho na água por oito horas. Escorra e leve para cozinhar em fogo médio com um litro de água, até que os grãos estejam cozidos.

* Bata o inhame cozido com 1 xícara de água no liquidificador e adicione à canjica junto com o xilitol, o leite de coco e o coco ralado.

* Deixe apurar por cerca de 10 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Despeje a paçoquinha por cima. Pode ser servida quente ou fria.

Fonte: nutricionista Marcella Garcez

