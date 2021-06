Detalhes que fazem a diferença: com os móveis na altura certa

AC Ailim Cabral

Nesta cozinha, a bancada segue uma altura padrão, mas a torneira articulada dá um pouco mais de liberdade a quem vai lavar a louça: é possível usá-la mais para cima ou para baixo.Projeto de Barbara Dundes - (crédito: Marco Antonio/Divulgação)

Na hora de comprar ou construir uma casa, as pessoas observam o tamanho do espaço, o número de quartos e cômodos e o estilo da decoração. Porém, existe um aspecto que interfere diretamente na qualidade de vida dos moradores e que nem sempre recebe a devida atenção: a altura das pias e bancadas do banheiro e da cozinha.

Quando é alta ou baixa demais, a pia pode causar dores nas costas, braços e pernas depois de muito tempo de uso. Além disso, quando está em uma altura que não atende aos moradores, o uso diário pode ser incômodo.

Sergio Fagundes, gerente industrial da Fani Metais e Acessórios, explica que, algumas vezes, os clientes questionam sobre a altura ideal. “Depende de quem vai utilizar. Normalmente, se a pessoa vai construir ou reformar, sugerimos que seja feita uma média da estatura dos moradores ou que seja determinado de acordo com o morador que usará a pia ou bancada.”

Se somente um indivíduo vai usar aquela pia, seja do banheiro, seja da cozinha, a altura pode ser escolhida de forma personalizada. No caso de pessoas altas, pias baixas costumam causar dores. Já no caso de pessoas baixas com pias altas, o próprio uso acaba sendo dificultado.

Projeto de Silvana Albuquerque com a cuba sobreposta. Neste banheiro, a bancada ficou mais baixa pelo modelo da cuba, mas a pia, de maneira geral, é um pouco mais alta (foto: Edgard Cesar/Divulgação)

Segundo Sérgio, a altura padrão usada no Brasil costuma ficar entre 90cm e 94cm, considerando uma estatura média da população de 1,70m. “É uma média bem geral, não é uma regra. A personalização pode ser uma boa saída. Daí, é feito um cálculo de ângulo, dependendo da estatura”, comenta.

A arquiteta Silvana Albuquerque afirma que, em seus projetos, a maioria segue o padrão de 90cm a 92cm, mas que já teve clientes que pediram pias em tamanhos diferenciados para atender às particularidades dos moradores.

Cubas e torneiras

Projeto de cozinha de Silvana Albuquerque. Neste caso, com a pia integrada, a bancada é responsável por toda a estatura. Nesta cozinha, ela é um pouco mais baixa, ideal para pessoas menores (foto: Edgard Cesar/Divulgação)

Ela acrescenta que, na hora de escolher o tamanho da bancada, é importante considerar o tipo de cuba que será usada no projeto. Cubas sobrepostas ou apoiadas costumam ter de 13cm a 20cm e ficam por cima da bancada, de forma que esta precisa ser rebaixada para que a pia fique na altura padrão. Já no caso de cubas esculpidas, a altura final deve ser escolhida pela bancada.

Neste banheiro de Barbara Dundes, a cuba integrada e mais baixa se encaixa bem com uma bancada mais alta e uma torneira um pouco mais baixa (foto: Evelyn Muller/Divulgação)

Outro aspecto importante ao determinar o tipo de cuba é escolher a torneira. Silvana recomenda que cubas de mesa ou esculpidas dão mais liberdade, uma vez que a torneira fica mais aparente e pode ter um design sofisticado. Para as cubas sobrepostas, que geralmente têm uma estética que chama mais atenção, as torneiras costumam ser mais discretas.

Além da questão estética, a arquiteta ressalta a importância da proporção e de se observar a diferença de altura entre torneira e cuba. Se a distância for grande demais, os respingos serão mais frequentes e, se for curta, dificulta o uso, deixando pouco espaço para as mãos.