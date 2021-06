Os olhos são uma janela para a alma e para o cérebro também

RT Ricardo Teixeira*

Pesquisas realizadas recentemente pelo Georgia Institute of Technology nos EUA apontam que o tamanho das pupilas reflete o grau de inteligência de uma pessoa. Quanto maiores as pupilas, melhores os resultados em testes de atenção, memória e raciocínio. Mesmo com o passar da idade, com a progressiva redução do diâmetro pupilar, a relação entre diâmetro e inteligência foi mantida. Como explicar?

O tamanho das pupilas tem íntima relação com a atividade do locus ceruleus, estrutura localizada no tronco cerebral que age como um maestro para que diferentes áreas do cérebro consigam trabalhar em conjunto com ajuda da liberação de norepinefrina. A disfunção do locus ceruleus e a consequente desorganização da atividade cerebral é descrita em várias condições neurológicas como doença de Alzheimer e transtorno de deficit de atenção e hiperatividadet

A explicação desse mecanismo é coerente e a mais plausível até o momento. Novos estudos vêm por aí para confirmação.

Divagações



1 - Mulheres renascentistas usavam colírio de Beladona para dilatar as pupilas para parecerem mais bonitas aos olhos da época

2- Mulheres e homens do século XXI , por favor não me inventem de dilatar as pupilas para parecerem mais inteligentes nas fotos das redes sociais

*Dr. Ricardo Teixeira é neurologista e diretor clínico do Instituto do Cérebro de Brasília