Receba o inverno com um lar quentinho e acolhedor

GF Giovanna Fischborn

Os tons de azul reproduzem a paleta desta sala. Com tapete, mix de texturas e elementos em cores quentes, o espaço fica mais aconchegante - (crédito: Maura Mello/Divulgação)

Manhãs e noites com temperaturas baixas anunciam o início do inverno em Brasília. Neste momento, e mais do que nunca, parece natural correr para o aconchego de casa. Texturas, materiais encorpados e cores terrosas e sóbrias ditam o tom da temporada e podem ser incorporados à decoração de maneira descomplicada.

A arquiteta e designer de interiores Gabriela de Rossi defende que o investimento não precisa ser alto nem radical. Uma manta no sofá (peça decorativa e também usada para se cobrir!), almofadas, pelegos e itens em couro conseguem aquecer fisicamente e no sentido visual.

“Pode ser muito simples. Para se ter uma ideia, um ambiente com piso de porcelanato não costuma dar a sensação de aconchego, então pede um tapete. Essa mudança já transforma o espaço”, exemplifica. Com esse recurso, evita-se o contato com a superfície fria em quartos, salas, banheiros e até na cozinha.

Mistura quente: a dica da arquiteta Paula Passos é explorar os tecidos peludinhos, tricôs, xadrezes e lãs (foto: Pinterest/Divulgação)

Fundo neutro

Uma base neutra é um ótimo começo e oferece várias possibilidades: perfeito para brincar com as texturas das almofadas, apostar em velas, bandejas e vasos coloridos. Nas cores, Gabriela sugere os tons terrosos, vinho, areia e variações do cinza, que funcionam como coringas — ornando bem o ano todo, inclusive, com peças mais vibrantes.

Toque natural repaginado

Arranjos de plantas secas, que remetem aos anos 1970 e 1980, como o capim dos pampas, fazem com que o lar ganhe uma nova cara. “Eles, agora, têm tonalidades diferentes, ressecados naturalmente”, diz Gabriela. Uma boa ideia é pegar um vaso em casa, aquele vidrinho que está parado no armário, e montar o arranjo. O resultado é um toque natural e de conexão da terra com o lar, o que, segundo a arquiteta, está em alta nos elementos decorativos.

Quarto confortável

A roupa de cama não fica de fora da arrumação para o inverno. É hora de tirar das gavetas o enxoval apropriado para as noites frias. A dica da arquiteta Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, é investir na montagem da cama, com direito a lençol de flanela e edredons fofinhos. O duvet, que é uma peça utilizada como capa de edredom, dá volume à cama e também garante uma atmosfera convidativa e de acolhimento.

Reparos

Paula Passos também recomenda atenção às aberturas dos ambientes. É importante evitar a ventilação cruzada neste período. Algumas frestas podem ser suavizadas com tapetes mais altos. No entanto, em alguns casos, pode ser preciso avaliar a necessidade de revisão nas esquadrias e manutenção das janelas.