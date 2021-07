Hidratação extrema: algumas partes do corpo pedem atenção especial

TS Tayanne Silva*

As temperaturas baixas de inverno, que deu as caras com tudo por aqui, fazem diminuir a transpiração corporal, deixando a pele mais seca e menos saudável. Algumas regiões das extremidades, como as mãos, os pés e os cotovelos podem sofrer mais com opacidade, descamação e falta de maciez.

“O ressecamento varia de acordo com a região. Por exemplo, no momento de pandemia, a quantidade do uso do álcool em gel e das lavagens das mãos aumentou muito. Esses produtos podem deixar a pele mais ressecada. A solução é realizar sempre uma hidratação na área depois da utilização deles”, ensina a dermatologista Natália Souza Medeiros.

Os cotovelos ficam com espessuras secas por causa do clima e, também, do atrito em superfícies. “A dica é sempre passar um hidratante corporal logo após o banho, para ter uma melhor absorção do tratamento”, reforça. Segundo a dermatologista, o uso de calçados muito abertos ou o hábito de andar descalço podem ressecar os pés. “Opte por sapatos fechados e hidrate os pés à noite”, aconselha Natália.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), existem hábitos que podem ser mudados para manter a pele hidratada, como não tomar banhos muito quentes e demorados; evitar se ensaboar demais e usar buchas, que também contribuem para alterar a composição do manto hidrolipídico (hidratante natural produzido pelo organismo) que protege a pele; e passar protetor solar diariamente.

