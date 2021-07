Mesa redonda fala sobre luto com autoridade em psicanálise

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Divulgação)

Lidar com a perda de alguém é sempre um processo complicado. Na pandemia, a capacidade de processar o luto ganhou ainda mais atenção. O Dr. Stephen Paul Adler, Ph.D. em psicologia e pós-Doutor em estresse pós-traumático, está lançando um livro sobre o tema e participará de uma mesa redonda sobre o luto, nesta segunda (5/7), às 14h. O evento será transmitido no canal do Youtube do Act Institute e pode ser acessado em: https://www.youtube.com/actinstitute.

Quem se interessa pelo assunto não pode perder. A conferência reúne convidados que trabalham com a resolução neurobiológica de trauma, uma abordagem para cura de traumas psicológicos. Participará também Maria Paula, cronista da Revista em embaixadora da Paz.

Stephen Paul Adler desenvolveu a Resolução Neurobiológica de Trauma, o que rendeu certificações em 19 técnicas diferentes de psicoterapia e reconhecimento como expert em Hipnose Ericksoniana. O livro Perda e luto está à venda no link htpps://actinstitute.org/livros-publicados/.