Colorido em alta: peças bicolores caem nas graças das fashionistas

RR Raquel Ribeiro*

Iara Júlio criou a marca Amo básico: bicolor em tons mais fortes e mais neutros, para todos os gostos - (crédito: Black Tie Filmes/Divulgação)

Se há pouco tempo a mistura de cores era taxada por alguns como “cafona”, nos dias de hoje ela está invadindo as passarelas de moda e conquistando as fashionistas ao redor do mundo. Segundo a consultora de imagem e estilo e personal stylist Pamella Flores, a tendência bicolor, caracterizada pela combinação de duas cores em uma peça, consolidou-se em agosto de 2020.

“Os desfiles da semana de moda de Copenhague, Paris e Milão introduziram a moda bicolor. E, mesmo em meio à pandemia, ela começou a e se popularizar na Europa. No Brasil, ficou em alta no verão deste ano. Agora no inverno, continua a ser reinventada”, sinaliza.

Mas o bicolor não é exatamente uma novidade. A primeira combinação do preto e branco foi adotada por Coco Chanel; depois, os tons contrastantes também passaram a caminhar juntos. A praticidade de já ter duas cores combinadas em uma só peça é o que, na visão de Pamella, justifica a popularidade da tendência.

“O que estão em alta, hoje, são as cores. Quando veio o color block, aquela peça única de uma cor só em cima e de outra cor embaixo, as pessoas passaram a ver que usar cores não era uma coisa brega”, acredita a consultora. A possibilidade de usar dois tons numa mesma peça, que já seria pensada com base nessa combinação, não só facilitou como fez com que as pessoas se acostumassem com o uso de cores juntas.

O colorido chama a atenção de imediato, mas se engana quem pensa que essa tendência só caiu no gosto de quem tem um estilo mais moderno. “O que eu acho mais interessante é que esse tipo de tendência agrada tanto a uma pessoa mais clássica, que preza pelo elegante, quanto uma mais fashionista, modernosa. As duas podem usar. E acho que isso que faz com que ela seja uma tendência que veio para ficar”, aposta Pamella.

Do básico ao colorido

Na hora de fazer as combinações, a profissional recomenda a utilização do círculo cromático. Com auxílio desse instrumento, é possível juntar cores análogas ou complementares. “O círculo cromático nada mais é do que as cores frias e as quentes no mesmo ciclo. É a mistura das cores primárias, secundárias e terciárias. Nele, os tons análogos são aqueles que estão lado a lado, como o amarelo com laranja e o rosa com roxo. Já os complementares estão em posições opostas. Normalmente, você pega a cor fria com a cor quente. Por exemplo, o vermelho com o verde, que é bem usado no Natal”, explica.

A ordem de combinação passaria do clássico preto e branco até os tons contrastantes. “A combinação preto e branco seria a mais clássica na peça bicolor. Daí você pode passar para o tom sob tom, que é o monocromático. Outra combinação legal da peça bicolor são os tons pastéis, como bege e marrom. E, por fim, há as cores mais vibrantes, que remetem ao color block”, elenca a personal stylist.

Entre os pares de cores vibrantes que cativaram o público feminino está o rosa com o verde. “O vermelho com o rosa foi uma combinação muito usada no ano passado. As mulheres descobriram que essa é uma mistura bem feminina e que conversa bem”, acrescenta.

Do básico ao criativo

Criada em 2017, a marca Amo Básico tem a tendência bicolor como inspiração criativa. “A moda bicolor é um toque descontraído e moderno para o look. Nos vestidos, procuramos colocar cores que têm contraste entre si. A famosa combinação do preto com o cinza é o nosso clássico, assim como duas opções com azul”, conta a empreendedora e idealizadora da marca, Iara Júlio, 39.

Segundo ela, a marca foi criada para mulheres que apreciam um design simples e único. “Portanto, as peças contam com uma pegada mais confortável e versátil, podendo ser usadas do trabalho à balada.” Iara diz que oferece uma grande variação de cores para valorizar cada roupa e proporcionar combinações diferentes e estilosas. “O básico não se resume aos tons neutros. Temos infinitas possibilidades de combinações que trazem sentimento ao look”, destaca.

Ela acredita que a tendência inspirada nos anos 2000 está ganhando força no Brasil, especialmente por conta das redes sociais: “Acredito que muitas pessoas já abriram mão do neutro pra apostar nas cores, especialmente agora em que a consultoria de imagem ganhou destaque na internet”.

Cuidados na combinação

Juliana Jabour ousou ao desfilar um look vermelho e rosa na última edição do SPFW (foto: Juliana Jabur Oficial/Instagram)

A consultora de imagem e estilo Pamella Flores acredita que, ao optar por uma peça bicolor, é necessário ter duas preocupações em mente: o que colocar na parte de baixo do look e como aliar o gosto pessoal à tendência. Sobre a primeira ela orienta: “Você pode seguir uma das cores que tem na parte de cima também na parte de baixo ou escolher uma peça neutra para compor esse look. Como o bicolor já está dando bastante informação, se você colocar uma peça neutra, dará uma amenizada. Você pode, por exemplo, colocar uma blusa bicolor, uma calça jeans e repetir uma das cores no sapato ou até usar uma terceira cor no sapato”.

Pensando na combinação de cores análogas, há também a possibilidade de uma combinação tríade. A especialista ressalta que o bicolor pode estar nos acessórios, como bolsas e sapatos, servindo como um complemento ao look. “Para fazer a combinação de cores, é interessante conhecer o círculo cromático para saber qual tom se encaixa melhor e não fica destoante. É importante, também, levar em consideração a intensidade da cor, se ela é mais viva ou suave. Quanto mais contrastante, mais ousado, fashionista e criativo é o estilo da pessoa”, diz.

Para quem tem medo de errar, a dica de Pamella é começar pelo básico, isto é, apostar no preto e branco ou nos tons neutros na parte de baixo, como jeans e cores pastéis. “Se você quer começar a usar essa trend bicolor, e acha que uma peça é demais, você pode começar pelo acessório. Quando estiver pronta para usar uma peça, comece pelo preto e branco, depois evolua para o colorido, abrindo os horizontes”, ensina.

Ousada e criativa

Camila Guimarães não abre mão da criatividade na hora de compor um look (foto: Arquivo pessoal)

A servidora pública Camila Guimarães, 41, não tem medo de ousar e, por isso, usa e abusa do colorido. “Eu sempre tive o olho para roupas coloridos. As cores me chamam muito a atenção. Então, quando eu vejo uma peça que casava, que as cores ficavam bonitas misturadas, dois tons ou até três, eu vou lá e visto, sem medo”, afirma.

Ela define o seu estilo como criativo, pois tende a fugir do convencional quando se trata de moda. “Eu nunca estou com o look 100% clássico. Sempre tento levar o meu lado criativo e, ao mesmo tempo, ficar elegante. Gosto de ousar, de misturar coisas diferentes. Se compro um conjunto já pronto da loja, por questão de praticidade na hora de escolher as cores, sempre tem um colar, um sapato, algo na composição que é vibrante, que chama a atenção pela cor ou porque tem um design ou uma modelagem diferente”, detalha.

Para auxiliar na escolha das cores, Camila usa um aplicativo no celular chamado ColorWheel: “Eu sei qual é a minha cartela de cores, mas confesso que nem sempre estou presa a ela. Eu tenho um aplicativo no celular, onde jogo as cores e vejo o que casa bem junto, para não ficar bagunçado e, assim, crio um look com sentido e harmonia”.

Mas, para a servidora, o mais importante é se sentir bem e confortável na vestimenta, o que não impede um toque de criatividade. “Até no confortável há espaço para a criatividade. A pessoa vai se acostumando com a tendência bicolor e vendo que ela fica alegre, que aquilo passa uma imagem mais leve, que se reflete em outros aspectos da vida dela”, conclui.

Bicolor no SPFW

O bicolor também marcou presença nos desfiles em modelo digital da edição de número 51 do São Paulo Fashion Week. A estilista Gloria Coelho apostou no clássico preto e branco para criar algumas peças da coleção Mulher do Amanhã, que abriu o terceiro dia de apresentações trazendo ares elegantes e modernos. Já a estilista Juliana Jabour trouxe muita cor às telas com uma coleção formada por 10 looks monocromáticos e um bicolor vibrante, rosa e vermelho. Com pegada festiva, típica do verão, a coleção apresentada no curta-metragem Expectations ousou não só nas cores, mas também nas modelagens, compostas por babados, mangas bufantes e laços. Outro estilista que incorporou looks bicolores à coleção A Roupa na Janela foi o estilista Luiz Cláudio Silva. Além de aplicar tecidos e bordados em túnicas e vestidos coloridos, ele criou peças bicolores em tons terrosos.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte