Colorido ou natural? Quais as tendências de make e cabelo

TS Tayanne Silva*

A marca Triya homenageou a força feminina por meio de Frida Kahlo: muita cor, cabelos trançados com lenços e pernas bem hidratadas - (crédito: Triya/SPFW)

O verão 2022 será de cores fortes e vibrantes, tanto no mundo da moda quanto da beleza. Os desfiles da 51ª edição do São Paulo Fashion Week, realizado no fim de junho de forma virtual, vieram recheados de amarelo, rosa, azul-céu, lilás, roxo, verde-menta e laranja-pêssego.

Abusar desses tons nas maquiagens, em batons e sombras, é uma ótima pedida para quem quer passar um ar mais alegre e energético. Na contramão, outra tendência que veio com tudo desde o início da pandemia — e deve permanecer — é uma make com aspecto sequinho e aparência bem menos carregada.

Pele

A marca Esfér apostou na maquiagem sequinha e minimalista (foto: Esfér/SPFW)

A marca Flavia Aranha encerrou o desfile do SPFW e usou uma pele natural e levemente úmida. Para melhorar a maquiagem e deixá-la mais bonita e duradoura, a pele bem hidratada e iluminada é umas das soluções. Essa ideia se repetiu em algumas marcas, que apresentaram rostos, pernas, braços e cotovelos extremamente brilhantes e hidratados, com aspecto saudável e macio.

A Soul Basico apresentou uma pele hidratada e iluminada (foto: Soul Basico/SPFW)

Madeixas

A trança é uma aposta que perdura por várias temporadas e permanece em alta. Esse penteado é para pessoas que amam praticidade no dia a dia, mas não abrem mão de se manter elegante. Desta vez, o uso dos acessórios nos penteados pode melhorar ainda mais um visual. Por exemplo, adotar lenços bem chamativos, coloridos ou estampados. A ideia é dar um ar otimista e alegre ao visual.

As modelos de Gloria Coelho surgiram com o cabelo nem ao natural (foto: Gloria Coelho/SPFW)

Algumas marcas também apostaram na naturalidade do cabelo, muitas vezes com fios molhados — alguns bem lisos para trás ou divididos ao meio. Esse penteado é prático e elegante para o dia a dia.

Já os cabelos masculinos não seguiram um padrão: franja na testa, trançados, curtos e despojados e também com a famosa descoloração dos fios no tom loiro (clara de ovo). Essa é uma tendência adotada por famosos como Pimpolho, Matheus Yurley e Dynho Alves.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte