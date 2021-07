Lar energizado: que tal levar bons fluidos à decoração?

TS Tayanne Silva*

Velas, pedras e outros elementos místicos podem ser distribuídos pela sala de estar - (crédito: Luis Gomes/Divulgação)

Mandalas, quartzos, pedras, apanhadores de sonhos... Mais que promover limpeza energética, os objetos místicos podem se tornar interessantes itens de decoração e dar uma levantada no ambiente. “Eles podem levar energia para a casa, pois trazem boas vibrações, acalmam e oferecem outras sensações positivas”, afirma a arquiteta Pati Cillo.

Na decoração, é possível usar e abusar de diversos materiais e cores. “As cores têm significados diferentes e podem purificar e trazer sensações. Falando das pedras, mais precisamente os cristais, podemos dizer que, se forem bem programados, podem limpar e proteger energeticamente o espaço”, explica.

A dica da arquiteta é ler sobre cada pedra e entender os benefícios para que possa utilizar nos locais mais adequados, cuidando e energizando da maneira certa, pois o mau uso também pode trazer consequências desagradáveis — além de não ficar harmônico com cores, formatos e o estilo do local. Os cristais naturais apresentam energias e capacidades conhecidas desde a antiguidade. “Podem ser adotados para proteção energética, elevação espiritual e são capazes de ajudar a atrair prosperidade e despertar capacidades superiores”, garante Pati Cillo.

Para quem prefere algo tradicional, há os itens religiosos (quadros e imagens) e artesanais, como mandala, apanhador de sonhos, cipó-de-escada e os amigurumis. “O último é uma alternativa diferente e personalizada, pois a pessoa pode encomendar da forma, da cor e do material que quiser”, afirma Ana Claudia Batista da Silva, dona de uma loja de artesanato (@coreseartesartesanato) há 27 anos, na Torre de TV.

Incensários, velas aromáticas, objetos com recipiente para colocar óleos essenciais também podem ajudar a compor a decoração do lar. Há, ainda, diversas plantas que purificam e trazem proteção aos ambientes. Para Pati, o mais importante é a fé e a programação correta desses elementos — sempre falando palavras positivas e emanando boas energias e bons pensamentos. Ela acrescenta que vale verificar as cores de cada signo e que sensações os moradores desejam para os ambientes.

Nos espaços

Hall

Os ensinamentos do feng shui dizem que podemos afastar inveja e outros sentimentos negativos logo na entrada de casa. Para isso, mantenha um vaso com a planta espada-de-são-jorge no local. Também vale instalar uma imagem de tigre ou leão. Além disso, conserve maçaneta e batentes da porta principal sempre em boa conservação.

Dormitório

Conservar o quarto organizado é imprescindível para que o cômodo esteja limpo e bem energizado. Se possível, explore a presença de luz natural e tenha uma plantinha.

Em qualquer ambiente

Estes são alguns objetos que você pode incorporar à decoração e atrair bons fluidos: Buda, bambu da sorte, imagens de elefantes, representação de figuras do hinduísmo, cristais (lembre-se de energizá-los); Tsuru (origami que representa ave sagrada no Japão); olho grego; mão de Fátima.

Significados dos cristais



Ametista: transmuta energia negativa em positiva

Quartzo branco: limpa e atrai energia boa

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte