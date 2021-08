As mil e uma utilidades do pufe na decoração

IP Iara Pereira*

Na sala, o pufe serve como assento, apoiador de pés e mesinha de centro - (crédito: Sidney Doll/Divulgação)

Uma das peças mais versáteis da decoração, os pufes podem estar em qualquer ambiente, trazendo uma combinação de funcionalidade e conforto. Ao explorar os diferentes modelos, materiais e tamanhos, é possível trazer mais personalidade aos espaços, mantendo a praticidade.

Os pufes são considerados peças coringas entre decoradores, tanto por ocuparem pouco espaço quanto por servirem a diversos propósitos. Na sala de estar, pode servir como um assento a mais, apoio para os pés e até como mesa de centro. Nos quartos, quando presentes no closet, servem como apoio ou lugar para sentar diante da penteadeira. Na varanda, é ideal para receber mais convidados.

Para Marina Salomão, arquiteta à frente do Studio Mac, pufes são essenciais para qualquer ambiente: “Por ocuparem pouco espaço, podem ficar guardados num cantinho da sala e, quando o uso for necessário, basta puxá-lo. Quanto às suas funcionalidades, são infinitas. Além de completarem o décor do ambiente, podem servir em funções diversas”.

Fugindo do convencional

Por serem peças pequenas, é possível fazer escolhas mais ousadas nas cores e estampas para chamar a atenção e causar um impacto na decoração. Mas é importante manter um equilíbrio. Se o seu ambiente já tem uma variedade de cores, é mais seguro escolher um pufe neutro, por exemplo.

Mas a enorme diversidade de opções não se limita somente às estampas. Os materiais também podem ajudar a manter seu cantinho favorito mais aconchegante e singular. A arquiteta Karina Korn, do escritório Karina Korn Arquitetura, dá dicas. “Quanto aos materiais, depende muito da área que vai ser utilizado. Se for para uma área externa, é legal apostar em materiais resistentes à umidade e ao sol. Se for decorativo, para servir como um apoio no living, podemos apostar nos modelos de tricô, em couro e até tecido.”

Na varanda, as peças levam charme e têm a praticidade de oferecer mais assentos para os convidados (foto: Leandro Moraes/Divulgação)

Elegância e bom gosto

Não só em casa os pufes são uma boa opção. Em ambientes empresariais, escritórios e consultórios, as peças proporcionam posições extras para que clientes e pacientes se acomodem com conforto enquanto aguardam o atendimento. Por ocuparem pouco espaço, podem ser movidos e posicionados como melhor couber ao local e ajudam a compor um ambiente elegante e receptivo. As arquitetas Karina Korn e Marina Salomão compartilham da opinião de que todos os ambientes se beneficiam da multifuncionalidade dos pufes.

Basta explorar as infinitas possibilidades e se divertir decidindo se seu pufe vai servir também como apoio para os pés, baú para armazenar brinquedos no quarto das crianças, mesa de centro no living ou até móvel lateral.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte