Entre na onda do inverno fashion com sobreposições e se inspire nos looks dos anos 90

(crédito: Reprodução/Instagram)

Popular nos anos 1990, a sobreposição de roupas está de volta, após ter sido muito utilizada em desfiles internacionais nas coleções de outono inverno. A diferença é que, agora, ela é usada de forma mais básica e com todas as peças do armário. De acordo com a consultora de imagem, estilo e cores Priscila Alvim, as sobreposições, hoje, são feitas, principalmente, com coletes e croppeds por cima de camisas volumosas.



Ela ressalta que algumas peças já têm o papel natural de sobrepor, como quimonos e cardigãs. Mas você pode usar qualquer item para desempenhar essa função. Uma das tendências que mais apareceram neste inverno foram os coletes e os tricôs. Vanessa Bello, head de produtos de moda e moda casa na Amaro, explica que eles aparecem com uma pegada vintage, meio armário de avó. “Não tem muita regra. Pode-se usar os coletes sobre camisas, camisetas ou vestidos. Os tricôs são excelentes para compor os looks de inverno, em cima dos vestidos também”, recomenda.

Uma vantagem que Priscila destaca sobre o uso de camadas de roupas é que elas podem ser retiradas ao longo do dia, conforme as temperaturas vão subindo, e recolocadas quando o frio aperta novamente. E a consultora garante que é possível usar a sobreposição em todas as estações. Durante o calor, é melhor investir em peças de fibras naturais, como linho, algodão e seda.

Vanessa afirma que, para o próximo verão, há uma forte tendência de sobreposição de coletes, blusas e casaquinhos de crochê. “Vai seguindo na mesma tendência de saudosismo, de produtos com cara de casa de avó, de infância”, comenta.

Repetir peça

Para Priscila Alvim, uma das vantagens da sobreposição é a possibilidade de multiplicar a quantidade de looks. Ela recomenda usar um vestido com uma blusa de manga comprida por baixo e um tricô de gola alta. Se não gostar do jeito que ficou, a consultora dá a dica de transformar esse mesmo vestido em uma saia. E, por cima dela, pôr uma blusa, marcando a cintura com um nó ou um cinto.

Acrescente um tricô, um colete, um quimono ou uma jaqueta e mude os calçados, de acordo com a proposta. “Você transforma o look, o estilo e a mensagem que transmite”, ressalta. Priscila acrescenta que é possível utilizar uma blusa de manga comprida e adicionar, por cima, uma lingerie, um colete ou uma cropped.

A blogueira Dayane Assis misturou duas tendências para fazer a sobreposição: a transparência e os coletes, que bombaram no inverno (foto: Reprodução/Instagram)

Já Vanessa Bello dá outro caminho para as composições. Para ela, o legal é mudar o “lugar óbvio do look”. Por isso, recomenda experimentar e misturar estilos diferentes para balancear e se descobrir.

Versátil e quentinho

Bruna Brito, 23 anos, estudante de direito, começou a usar a sobreposição no inverno deste ano para acompanhar a moda e, ao mesmo tempo, não sofrer com o frio. Mas, na infância, ela já brincava com essas composições. O que mais atrai Bruna é a versatilidade e o conforto. Segundo ela, é possível montar um look com uma pegada casual e elegante com as mesmas peças. “Minhas combinações favoritas são blusas de manga longa e gola alta com t-shirts, coletes e blazers, dependendo da ocasião”, conta.

A universitária Bruna Brito apostou no short biker e numa t-shirt estampada para compor o seu look (foto: Reprodução/Instagram)

Quando quer se inspirar, logo abre o aplicativo Pinterest. No entanto, sempre acrescenta algo que esteja de acordo com sua personalidade. “Eu vejo a referência e penso em como posso reproduzir com o que tenho no guarda-roupa ou gastando pouco, porque sou pechincheira”, brinca.

Para a estudante, o maior truque é não se limitar. Bruna explica que, muitas vezes, deixou de vestir algo porque achava que não ia gostar ou que não ficaria bom. “Hoje, eu faço testes na frente do espelho, busco inspirações, escolho uma peça-chave, e a sobreposição acontece a partir dela. Opto por tecidos que criam texturas diferentes e, dessa maneira, o processo se torna divertido”, ensina.

Harmonize a produção

A harmonia é formada por elementos que compõem o look. Caso vá usar um pulôver com camisa folgada, a parte de baixo precisa ser mais justa e com menos volume. Se for usar um casaco alongado, o ideal é que a peça de baixo esteja no comprimento do terceira item ou mais longa.

Outro ponto importante que Priscila Alvim destaca é a combinação de cores. Para ela, o ideal é investir em uma terceira peça de cor neutra. “Se quiser apostar na sobreposição com cores, ela deve ser o ponto de cor do look”, alerta.

É muito importante saber respeitar a personalidade e o estilo de cada um. Vanessa Bello explica que pode ser que a pessoa goste de peças largas e componha um look todo oversized e fique lindo. E, em outros casos, ela não se sinta tão confortável e queira marcar a silhueta. “Minha sugestão, para quem está começando com as sobreposições, é buscar referências de fotos que agradem e usá-las como inspiração para as próprias combinações”, sugere.

O mix de estampas é uma sobreposição que pode causar amor e ódio. Mas, para Vanessa, fica incrível. Para quem está começando, ela indica tentar usar estampas que tenham ao menos uma cor em comum entre elas. Dessa forma, cria-se um link no look e o resultado final tende a ficar mais harmônico.

Na hora de se inspirar nos looks sobrepostos, tenha consciência do que gosta. Observe-se para fazer as melhores escolhas. “O legal não é copiar os looks das blogueiras e, sim, usar como inspiração para criar o seu próprio estilo. Se a pessoa ama cores, não adianta copiar um look todo branco e minimalista, porque ela não vai se encontrar ali”, exemplifica Vanessa.

Priscila recomenda que as baixinhas optem por sobreposição com vestido, porque, assim, tem menos quebra de cores e ajuda a alongar o corpo. As mais altas e acima do peso podem usar e abusar das sobreposições. Para quem não quer arriscar muito, comece com um colete aberto por cima do look, seja sobre duas peças, seja por cima de um vestido ou macacão.

Sobreposição

A influenciadora e modelo plus size Rawany Amorim, 23 anos, conta que desde pequena gosta der roupas sobrepostas. “Nestes dias frios, usei jaquetas e blusas de manga comprida, logo depois fui incrementando e apostando no famoso quimono, que esteve em alta no verão.”

Rawany Amorim mostra que dá para usar tendências da moda em corpos plus size (foto: Reprodução/Instagram)

Rawany conta que é apaixonada por moda e, ao ver a tendência, quis investir. Ela gosta de deixar a cintura bem marcada e, dependendo do dia, dá uma inovada total no look com peças que já tem no guarda-roupa. “É essa infinidade de alternativas que me deixa apaixonada e viciada em sobreposições”, acrescenta.

A jovem gosta de compor chemise com cropped, lenços e blazers. São itens que podem ser usados várias vezes em diferentes propostas. A dica de ouro que a influenciadora dá é: “Separe aquela peça que você quer usar no look e, a partir dela, comece a imaginar o que cai bem, experimente e vá trocando o que for preciso. Para criar o visual perfeito, aposte sempre em acessórios.”

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte