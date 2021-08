Dicas para os homens enfrentarem os dias frios com elegância

GF Giovanna Fischborn

Patrick Dempsey veste sobretudo da marca italiana KA/NOA, com botas. Aqui, o cachecol ajudou a coordenar um look mais social. Os elementos em tons de preto e azul reforçam o visual sóbrio - (crédito: KA/NOA/Divulgação)

Nos últimos dias, uma frente fria tomou conta de várias cidades brasileiras, levando os termômetros para baixo neste inverno. O tempo ajudou a tirar o agasalho do armário — foi quase impossível não fazê-lo —, mas será que fez jus à máxima de que “as pessoas se vestem melhor no frio”?

No evento de lançamento do filme Top Boy, Drake usou blusa de gola alta com blazer. O artista deixou o detalhe charmoso por conta dos elos de metal, no colar, que é outro destaque do guarda-roupa masculino para o frio (foto: Vogue Japão/Reprodução)

Para os homens, muitas vezes, a missão costuma ser mais difícil. Por isso, neste Dia dos Pais, a Revista traz dicas para compor visuais de inverno para eles se protegerem do frio de um jeito elegante e com informação de moda.

Uma terceira peça despojada — jaqueta de couro, jeans ou no estilo puffer — são ideais para enriquecer o look. Combine-as com peças de corte reto para um visual moderno. A bolsa crossbody, que aparece nas duas composições, são práticas para guardar os objetos do dia a dia (foto: Danclemt/Instagram e Elian Fondufe/Instagram)

Para a consultora de imagem e estilo Dani Kniggendorf, as escolhas da estação vêm sendo influenciadas pelo cenário pandêmico. “O resultado são roupas que unem o conforto de ficar em casa com a vontade de sair”, explica. Exemplo disso são as peças em moletom — que, acredite ou não, vêm crescendo e se mostrando indispensáveis para um visual estiloso na temporada. Além dele, o cashmere, o veludo, a malha e o tricô se associam a modelagens mais sofisticadas de alfaiataria e camisaria.

O duo camisa + cardigan sai do convencional com a calça de caimento mais largo e os sneakers brancos na composição usada pelo influenciador Caio Bigodi (foto: Caio Bigodi/Instagram)

Embora o inverno masculino seja predominantemente sóbrio e de combinações clássicas, dá para se destacar. Dani sugere misturar padronagens e apostar em acessórios, colares e pulseiras, especialmente com correntes. O xadrez pode ser uma boa opção para quem não está acostumado com estampa. Além de ser fácil de harmonizar. Uma dica para acertar no mix é usar as cores como guia e buscar combinar elementos a partir delas.

Nesta produção que é a cara do inverno, o gorro e o tênis branco garantem um ar descontraído, que remete ao streetwear. A jaqueta alongada combinada com a calça no comprimento cropped contribui para deixar o estilo mais elegante (foto: Pinterest/Reprodução)

A sobreposição, claro, é o ponto-chave do look de inverno. “As camadas podem ser montadas, inclusive, com várias peças: camisa com colete e jaqueta, camiseta manga longa com colete e corta-vento ou t-shirt compondo com camisa xadrez aberta e blazer. As combinações são muitas”, aconselha. O que vale é o estilo, a criatividade e a confiança para segurar o look escolhido.

Com pegada loungewear, Sérgio Malheiros usa calça de moletom em tom areia. A camiseta com caimento mais largo ajuda a tirar o look do básico (foto: Sérgio Malheiros/Instagram)

O designer, produtor e stylist Oten, graduado pelo Instituto Federal de Brasília (IFB), destaca que uma base neutra, com caimento interessante, é super bem-vinda. Para ficar mais fácil de visualizar: imagine uma camiseta oversized com calça lisa. Vai bem com tênis mais elaborados e botas de aspecto pesado. “A aposta é levar os elementos para além do físico. Quando se tem universos distantes, cria-se um contraste de estilos e peso visual importante”, aponta. A experiência de cor também agrega ao visual, especialmente os tons pastéis.