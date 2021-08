Barba, a moldura do rosto: confira os estilos que estão em alta

RR Raquel Ribeiro*

Depois que a calvície veio, Tatiel Felipe passou a raspar o cabelo totalmente e a barba se tornou um acessório

No que diz respeito à aparência masculina, a barba pode ser considerada a grande protagonista. A cada dia, os homens estão mais preocupados em cuidar dela e acompanhar as tendências de estilos que surgem. Elton Lucas, barbeiro da Fio Maravilha Barbearia, enxerga a barba como um padrão de beleza atrelado à autoestima deles. “Já que não temos maquiagem, ela é a responsável por dar uma modelagem para o rosto masculino, principalmente se for bem-cuidada”, diz.

Elton acredita que o movimento da barbearia cresceu nos últimos anos devido ao reconhecimento do cuidado com a beleza para o bem-estar e a autoestima masculina. “De uns anos para cá, com o boom das barbearias, os homens passaram a se cuidar mais. Hoje, o público masculino tem o privilégio de ter um espaço só para ele, onde consegue vir, relaxar e, ao mesmo tempo, fazer a barba.”

Para o barbeiro Rodrigo Correa, da Barbearia Rodrigo Retrô, mais do que conferir beleza ao rosto, a barba cria uma identidade diferente. “Ela dá a possibilidade ao homem de mudar o próprio visual, confere um ar mais rústico, elegante. O homem sem barba é uma pessoa e, com barba, transforma-se em outra. Há pessoas que ficam até irreconhecíveis se sempre usam barba e, de repente, aparecem sem”, pontua.

Para o profissional, o hábito de frequentar barbearias se popularizou entre homens de todas as faixas etárias. Inclusive, a percepção sobre a idade pode ser influenciada pelo tipo de barba adotada. “Um homem jovem, se quer aparentar ser um pouco mais velho, pode deixar a barba mais cheia. Já se quer parecer ser mais jovial, deixa mais baixinha”, exemplifica.

Estilos populares

Assim como o cabelo, a barba pode adquirir formatos diferentes. De acordo com Rodrigo, entre os estilos tendência está o famoso rabo do pato, ou também chamado ducktail: “Aquela barba mais afinada, pontiaguda, bem tirada na lateral”. Outro tipo que faz sucesso é a barba lenhador, originada do estilo lumbersexual, caracterizado por homens com aparência mais rústica. “Aquela barba mais quadrada e simétrica. Ela está bem em alta porque passa um ar de mais seriedade e respeito.”

Elton acredita que a popularidade da barba lumber se deve ao fato de ela casar bem com muitos cortes de cabelo usados hoje. Na visão dele, o bigode também voltou com força e pode variar em estilos e formatos. “Os bigodes que têm uma ponta mais levantada estão sendo muito usados”, afirma.

Rodrigo aponta que a barba também serve como alternativa para os homens calvos que optam por deixar a careca à mostra: “Para compensar a falta de pelo, ele usa barba, que se torna o destaque da aparência”. Esse é o caso do empreendedor Tatiel Felipe, 42 anos. “Comecei a usar barba desde muito cedo. Primeiro, um estilo mais cavanhaque e, depois, cerrada. Depois que a calvície veio, passei a raspar o cabelo totalmente e a barba se tornou um acessório que faz parte de mim.”

Para completar o visual, Tatiel decidiu deixar os fios naturais. “O grisalho nunca foi um problema para mim, inclusive eu acho bem legal. Assumi a barba grisalha, assim como assumi a calvície”. Como a barba requer um cuidado especial, ele procura ir à barbearia a cada 15 dias para manter o design, higienizá-la duas vezes por dia com xampu, creme e óleos próprios, além de escovar os fios.

Fios brancos

Como consequência da tendência de valorização da beleza natural, os homens estão deixando de pintar os cabelos para disfarçar os fios brancos. “A barba grisalha se tornou um estilo no mundo todo. O homem fica mais elegante, dá aquele ar experiente. O old shcool está voltando”, observa Rodrigo.

Em razão da coloração desse tipo de barba ser acinzentada ou esbranquiçada e dos fios serem mais grossos e ressecados, a tendência é que ela fique espetada, com uma aparência bagunçada. Por isso, Rodrigo destaca a importância de manter uma rotina de cuidados: “Quando a pessoa fuma ou pega muito sol, os pelos ficam mais amarelados. Para evitar isso, indico a aplicação de matizadores, para dar uma clareada e manter a coloração do fio. Além disso, é importante higienizar e hidratar frequentemente com óleo e balm”. Elton acrescenta que produtos de limpeza pessoal, como xampus e sabonetes, podem deixar a barba um pouco amarelada. “É importante usar produtos específicos para a barba”, adverte.

O comerciante Wilson Rodrigues, 55, começou a usar barba com frequência quando tinha 30 anos. Hoje, é apegado ao estilo lenhador, mas já transitou por outros mais ousados, como a barba Wolverine, também chamada de mutton chops.

A barba Wolverine ficou famosa entre motociclistas e adeptos de um visual mais marcante em razão das costeletas cheias e longas, que se estendem até os cantos da boca e são conectadas por poucos pelos do queixo e do bigode. Wilson também apostou na barba branca e, por isso, procura tomar cuidados para não deixar os fios ficarem amarelos. “Eu não uso secador muito quente e, normalmente, sempre hidrato com balm e um óleo. Além disso, lavo e escovo a barba todos os dias e vou à barbearia quinzenalmente.”

Cuidados de rotina

Os fios do cabelo e da barba têm ph distinto, por isso, devem receber tratamentos diferenciados. “Caso não se utilize produtos apropriados, a barba vai ficar muito áspera, ressecada, porque fez uma limpeza muito bruta, abriu a cutícula do fio”, justifica Rodrigo. Ele aconselha que cada homem use produtos adequados para o tipo de pelo, seja crespo, liso ou enrolado. A utilização de balms, óleos e cremes também são importantes para manter os pelos macios e hidratados.

Elton Lucas recomenda que o cliente barbudo vá à barbearia pelo menos a cada 15 dias para manter o design e não desregular o formato do corte: “Em casa, eu recomendo só tirar os excessos com a tesoura. Se tiver incomodando muito, você pode pegar um barbeador e tentar seguir a linha que o profissional deixou”.

Os estilos



Tradicional — Geralmente de comprimento curto ou médio, esse tipo de barba valoriza as linhas naturais do rosto.

Cavanhaque — Ajuda a alongar o rosto, devido ao seu formato centralizado que conecta a barba e o bigode.

Arredondada — O corte arredondado nas extremidades da barba e a ausência de pelos nas bochechas ajudam a garantir uma aparência mais longilínea.

Degradê — Os pelos começam curtinhos na área da costeleta e crescem, gradualmente, até a mandíbula.

Lenhador — Com fios bem apontados na região do rosto e mais longos e encorpados em sua extensão, ela garante um visual espontâneo e cheio de atitude.

Bigode original — Mantenha-o sempre aparado, principalmente acima do lábio superior, e se atente à simetria — os dois lados devem estar iguais.

Bigode ferradura — Os fios formam longas barras que apontam para baixo, enquanto o restante do rosto permanece lisinho.

De todas as cores

Conhecido como Mago das cores, Rodrigo Bo já explorou todas as cores do arco-íris na barba (foto: Arquivo Pessoal)

Outra tendência que está começando a conquistar o público masculino é a da barba colorida. Jovens estilosos e celebridades resolveram platinar ou colorir os pelos da face com cores marcantes, como azul, verde e amarelo. O ex-BBB e ator Kaysar Dadour, assim como o cantor Latino, entraram nessa moda ousada e apareceram com a barba platinada.

Rodrigo Bo, 35, sócio do salão de beleza Nova Arte, que conta com duas unidades, uma em Curitiba e outra em São Paulo, já explorou todas as cores do arco-íris. “Quando fui para a Inglaterra, percebi que queria ter um visual mais interessante. Então, depois que voltei para o Brasil, comecei a usar cabelo e barba coloridos e me vestir do jeito que queria. A beleza também é um padrão que você escolhe para você, e poder trabalhar com esse universo, ser colorido e colorir as pessoas, é muito bom.”

Também conhecido como Mago das cores, Rodrigo Bo é influenciador digital e embaixador da marca brasiliense especializada em máscaras coloridas Kamaleão Color. Nas redes sociais, ele busca dar dicas sobre coloração de cabelos e barbas. Para quem tem a pele sensível, ele recomenda que um teste de contato seja feito primeiro para evitar alergias e lesões na pele.

Passo a passo para pintar a barba

1 - Com um pincel, faça uma aplicação de óleo de coco em toda a barba, antes de começar a descoloração, para a proteção da pele;

2 - Aplique o descolorante, isto é, água oxigenada 20 volumes, tomando cuidado para não encostar na pele. É importante aplicar uma boa quantidade em cada parte para que a descoloração seja uniforme;

3 - Para respirar e aguardar o tempo de ação do produto, coloque uma touca plástica de orelha a orelha e deixe um respiro no nariz, evitando inalar o produto.

4 - Quando a cor chegar num amarelo bem claro, lave os pelos, retirando bem todo o produto.

5 - É necessário matizar a barba para neutralizar o amarelo que ficou. Os matizadores em creme evitam outro processo oxidativo, que pode causar incômodo, e devem ser sempre utilizados para manutenção do tom da barba.

6 - Por fim, escolha uma máscara pigmentante da cor de preferência e aplique com um pincel em toda a barba.

