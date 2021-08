Refúgio de domingo: como montar o cantinho do churrasco no lar

CM Carolina Marcusse*

Armários na área de churrasqueira ajudam a manter os utensílios organizados - (crédito: Vanessa Ferruci/Divulgação)

Um discurso muito repetido no último ano foi o de que a pandemia nos fez olhar para dentro. Em muitos casos, para dentro de nossas casas, por horas a fio. Para Bianca Falcão, arquiteta da Cada Arquitetura (@cada.arq), o reflexo disso foi o aumento, neste período, da demanda por ambientes de varandas e churrasqueiras. Ter um local reservado para reunir a família e quebrar a rotina, que transmita a sensação de estar fora de casa, é um diferencial importante.

Para isso, cada um deve decorar esse ambiente de acordo com sua personalidade e suas necessidades. Contudo, para os indecisos, existem opções que funcionam bem na maioria dos casos, como a utilização de pedras naturais e tijolos, que estão no imaginário popular como tradicionais na composição de espaços de churrasco. Além de ser um estilo fácil de encontrar referências.

Outro item que pode ser facilmente inserido nesse espaço é a vegetação. Existem plantas de variados tamanhos, que se adaptam a diversas condições de luminosidade, podendo ser colocadas em cantos menos decorados ou em posições de destaque, variando de acordo com o desejo do proprietário. A dica se estende para plantas sintéticas também, que são ainda mais versáteis e demandam de menos cuidados.

No entanto, deve ser tomada cautela para não se tornar impessoal demais, como destaca a arquiteta Bruna Lima: “Acredito que, em cada canto de sua casa, é preciso ter um lugar que você olhe e sinta alegria, sinta prazer de olhar. Um lugar que tem que ter sua identidade, seu estilo”. Portanto, além de buscar uma harmonia entre ambientes, deve-se ter uma preocupação em compor uma marca pessoal.

Ambientes fechados

Em apartamentos ou locais fechados, o uso de churrasqueira elétrica ou embutida é uma boa opção (foto: Jenyffer Santana/Divulgação)

Para apartamentos e locais menores com pouca ventilação, a churrasqueira elétrica é uma ótima alternativa às churrasqueiras tradicionais, que, geralmente, são grandes e dependem de carvão ou madeira. As movidas a eletricidade não têm o problema típico da permanência do cheiro de fumaça, mesmo horas após a sua utilização. Somando a essa diminuição de odores no ambiente, também gera menos sujeira, com a maioria das opções disponíveis no mercado contando com bandejas, grelhas e outras partes removíveis — o que também facilita a levá-los à mesa.

No entanto, alguns apartamentos, mesmo que pouco arejados, já são construídos com churrasqueiras embutidas, que, geralmente, têm um exaustor para fazer a troca do ar quente pelo ar frio externo. Mas há outro equipamento que pode ser um grande aliado nesses casos: as coifas. Elas facilitam a eliminação de odores e a expulsão de vapores, gordura e fumaça durante a preparação dos alimentos.

Chopeiras elétricas também podem ser opções para descomplicar esse local de lazer, já que têm tamanhos menores e podem ser colocadas sobre bancadas. Outro atrativo são os preços, que podem ir de R$ 400 a R$ 6.000, dependendo do modelo escolhido, marca e do volume interno que ela dispõe.

Continuidade dos espaços

A arquiteta Bianca Falcão reforça a importância da integração dos espaços — das áreas internas da casa com as externas. Para trazer um equilíbrio entre diferentes cômodos, a utilização de pisos de mesmo visual, porém com diferentes acabamentos, funciona bem. Por exemplo, ao instalar um chão de porcelanato polido em uma sala de jantar, na varanda ou na churrasqueira deve ser aplicado um porcelanato acetinado, mais próprio para áreas externas por ser antiderrapante. Logo, utiliza-se de outra técnica e do mesmo material para trazer a sensação de conexão e conforto visada em todo o projeto arquitetônico.

A decoração, a distribuição e a escolha dos móveis também influenciam muito essa harmonia. Os elementos precisam seguir um estilo específico para, assim, ter uma ligação entre eles, resultando em uma coesão. Adegas, quadros com temática de vinhos e espaços para depositar rolhas funcionam bem nesse ambiente. Quadros de viagem, de cerveja ou até mesmo o uso de azulejos também podem se encaixar bem nesse local quando pensados em conjunto com o todo. A decoração nesse espaço pode ser muito ampla, mas, também, capaz de refletir ainda mais a originalidade e a presença do dono da casa.

Sugestões e facilidades

As luminárias devem ter o foco nas bancadas para não projetar sombra naquele que está preparando o alimento (foto: Jenyffer Santana/Divulgação)

Uma recomendação é a presença de armários na área gourmet, que se destacam por sua praticidade e organização. São importantes para manter louças, talheres e outros objetos guardados, longe da ação da umidade, de pequenos insetos e de sujeiras. No entanto, há pessoas que gostam de expor faqueiros, principalmente os personalizados. Nesse caso, os cuidados devem ser redobrados caso crianças e animais domésticos frequentem o local. Pode se tornar um objeto de decoração, desde que os mantenha em estantes e posições mais altas.

Quanto à limpeza, bancadas feitas de pedras escuras e granito são bastante práticas, pois tendem a manchar menos e tornam a sujeira do dia a dia menos visível, além de terem um valor de mercado mais baixo. Paredes com tintas especiais para áreas externas também compensam, porque podem ser facilmente limpas com panos e produtos de limpeza simples.

Já se tratando da iluminação, a indicação é de sempre tomar um cuidado com o local da inserção das luminárias, que devem ter o foco nas bancadas, a fim de não projetar sombra naquele que está preparando o alimento. Ademais, luzes amareladas podem trazer um maior aconchego e refinamento, ampliando essa sensação de relaxamento. Uma dica para aqueles que gostam de inovações são as fitas de led, em armários, bancadas ou prateleiras que o proprietário quer destacar.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte