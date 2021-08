Não é porque estão sob a máscara que os lábios devem ser descuidados

AC Ailim Cabral

São quase dois anos com a boca escondida atrás das máscaras de proteção. Salvadoras e necessárias, elas são uma das medidas mais importantes de proteção contra o coronavírus e não devem ser deixadas de lado. Apesar de grande parte do rosto ficar escondida ao redor de outras pessoas e durante atividades fora de casa, isso não é motivo para descuidar da beleza dos lábios.

Fotos, selfies, vídeos nas mídias sociais, reuniões on-line e mesmo manter a autoestima em alta como um dos componentes que interferem na saúde mental e no bem-estar são motivos mais que suficientes para que as pessoas invistam no cuidado com os lábios.

Seguindo as tendências de beleza natural, o que a maioria procura é uma boca com aspecto saudável, mas com alguns pontos em comum. A dermatologista Alessandra Romiti, do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), comenta que lábios com contorno bem definido, volume e aparência hidratada são as principais demandas dos pacientes.

A dermatologista e speaker da Sinclair Pharma, Adriana Cairo, segue a mesma linha e ressalta que o conceito de boca bonita está muito ligado àquela com contornos bem definidos. “O ideal de beleza é essa boca bem desenhada e delineada. O tamanho e o volume vão depender não só do que a pessoa quer, mas também do que o rosto comporta. Tem que ficar harmonioso, para manter a naturalidade. Mas o lábio desenhado é sempre muito bem-vindo, até porque perdemos muito desse contorno com a idade”, completa Adriana.

Alessandra acrescenta: “A busca é por uma aparência saudável e, apesar de algumas pessoas ainda pedirem aquele volume mais abundante, a tendência é de uma boca que não aparente ter passado por procedimentos”. Segundo a dermatologista, o preenchimento com ácido hialurônico é o queridinho entre as intervenções nos lábios.

O tipo de técnica e de gel de ácido hialurônico escolhidos e o plano de aplicação determinarão os efeitos desejados — traçar o contorno da boca, aumentar o volume e a projeção e corrigir possíveis assimetrias dos lábios. “O resultado vai depender desses aspectos, que são definidos em conjunto com o profissional e o paciente, que vai dizer o que busca com o procedimento.”

A aplicação de skin boosters também está em alta. Eles são compostos por substâncias que promovem a hidratação e o rejuvenescimento de dentro para fora. Usados ao redor dos lábios, ajuda a diminuir as ruguinhas que surgem na região da boca, chamadas vulgarmente de “código de barras”. Nos lábios em si, são aplicados para promover a hidratação.

A toxina botulínica, os peelings e algumas frequências de laser também são usadas no tratamento dessas rugas na região da boca. Grande parte dos procedimentos costuma ser feito de uma a duas vezes por ano. Adriana observa que, embora possam parecer de simples recuperação, é preciso atenção ao se submeter a procedimentos estéticos nos lábios. “Todo procedimento tem riscos e, por isso, é fundamental buscar estabelecimentos e profissionais preparados e gabaritados. Os lábios têm diversos ramos da artéria facial e é preciso ter cuidado.”

Cor de saúde

Feita em clínicas de estética, a micropigmentação também entra no rol de procedimentos queridinhos nos lábios. Além de ajudarem na definição do contorno, conferem tons rosados e avermelhados aos lábios. A maioria das pessoas prefere tons mais próximos do natural — a cor de lábios saudáveis.

A desvantagem da micropigmentação, segundo Alessandra, é que os efeitos tendem a passar logo uma vez que a renovação celular da boca é muito rápida, mas o cuidado com a hidratação dos lábios ajuda a prolongar a ação dos procedimentos. E atenção: o uso constante de hidratantes labiais e de protetores solares específicos para a boca é grande aliado para quem quer manter a boca sempre bonita, com ou sem procedimentos estéticos.



Não invasivo

Apesar de não terem vontade de se submeter a procedimentos estéticos, muitas pessoas desejam lábios hidratados, rosados, volumosos e bem desenhados. Algumas alternativas podem oferecer esses efeitos, mesmo que seja de maneira temporária e menos acentuada. O uso de gloss, lip tints e hidratantes labiais pode ajudar a ter uma boca mais bonita. Alguns produtos contam até mesmo com vitaminas e ativos com ação antioxidante e que promovem a proteção solar.