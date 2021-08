Passagens secretas: portas mimetizadas têm o poder de modernizar o lar

IP Iara Pereira*

Pintar a parede e a porta da mesma cor é uma das formas de deixar o espaço elegante - (crédito: Thiago Travesso/Divulgação)

As portas camufladas, ou mimetizadas, nunca saem de moda. O truque dá uma sensação de continuidade e amplitude ao ambiente, deixando o espaço mais moderno, visualmente interessante e otimizado. Essas verdadeiras passagens secretas vêm se tornando aliadas cada vez mais frequentes na arquitetura.

A arquiteta Camila Corradi e a designer Thatiana Mello estão à frente do escritório Corradi Mello Arquitetura há cinco anos e são grandes entusiastas de projetos com portas mimetizadas. “Elas concebem mais elegância e sofisticação ao espaço. São recursos que usamos com frequência, principalmente quando os moradores querem algo mais clean”, conta Camila.

Segundo as profissionais, qualquer cômodo da casa pode se beneficiar da tendência. Talvez você queira disfarçar alguma passagem entre as áreas sociais e íntimas da casa, ou entre o living e o lavabo, por exemplo. Aí entram as portas camufladas.

A técnica pode ser realizada com tinta, pintando as portas que serão disfarçadas com a mesma cor da parede. Outros modos de mimetização, geralmente, envolvem a instalação de painéis feitos com madeira, vidro ou até espelhados nas paredes e portas, criando um efeito de continuidade e sofisticação.

O truque de usar portas secretas é ideal para separar ambientes (foto: Evelyn Müller/Divulgação)

O segredo nos detalhes

É bom estar atento aos detalhes para criar uma mimetização perfeita. Os puxadores ou trilhos podem provocar um contraste entre porta e parede, atrapalhando o efeito da camuflagem. Camila e Thatiana aconselham que os puxadores sejam no modelo cava, embutido no próprio material da porta. “Eles são a melhor opção para um décor discreto. É importante, também, que essas portas tenham um acabamento perfeito e que sejam escolhidos fornecedores experientes na área”, completam.

Além dos pontos decorativos, as portas mimetizadas podem ter funções práticas, integrando e auxiliando esteticamente na organização dos cômodos. Instalações como quadros elétricos ou tubulações de ar-condicionado podem ser camufladas com os painéis das portas secretas. “Em ambientes pequenos, elas também são muito funcionais, uma vez que conseguimos ocultar a porta quando precisarmos de mais área disponível”, finaliza Thatiana Mello.

As portas mimetizadas podem ser de vários materiais, inclusive espelhados (foto: Thiago Travesso/Divulgação)

Ideia inovadora

Roberta Giglio é a arquiteta à frente do escritório Figa Arquitetura há 13 anos e usa portas mimetizadas em frequentemente em seus projetos. Ela conta que a camuflagem das passagens de casa ainda é pouco conhecido pelos clientes. “A maioria não conhece a possibilidade, então, quando a gente apresenta a ideia, eles costumam adorar, todos gostam. Essa sensação de amplitude, de um painel limpo de portas é algo que agrada a todo mundo”, acredita.

Na hora de recorrer à técnica, é importante ficar atento aos detalhes, como a maçaneta da porta (foto: Evelyn Muller/Divulgação)

