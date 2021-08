Mantendo a boa forma com a ajuda do skate

AS Amanda Silva*

Gabrielly Furquim Perinel começou a praticar skate há três meses, mas já sente diferenças no corpo - (crédito: Arquivo Pessoal)

A inclusão do skate como modalidade olímpica valorizou o esporte, que atrai a atenção desde a década de 1990. Com as medalhas de prata dos brasileiros Rayssa Leal, Kelvin Hoefler e Pedro Barros, a procura cresceu. Além de ser um esporte radical, o skate pode ser um ótimo aliado no emagrecimento e no desenvolvimento de psicomotricidade, flexibilidade e equilíbrio.

A professora de skate Cibele Gonzales (@sk8feliz) percebeu que muitas de suas alunas começaram a emagrecer após o início das aulas. Gabrielly Furquim Perinel, 14 anos, iniciou a prática há três meses. Por conta da pandemia, a estudante não estava fazendo nenhum tipo de exercício físico e, por isso, sentia-se triste. Em poucas semanas de aulas de skate, ela pegou o jeito do aparelho e passou a se sentir mais confiante e confortável para continuar com as aulas.

Gabrielly relata estar mais disposta e com mais flexibilidade. Ela diz que, após o início das aulas, passou a ter mais força nas pernas e percebeu uma mudança na cintura. “Está ficando mais definida. E não sinto mais dores musculares”, conta.

Para quem está querendo começar a andar de skate, a estudante aconselha não ligar para o que as pessoas podem falar, porque críticas sempre vão surgir. E, claro, ela recomenda usar os equipamentos de segurança. “É essencial usar para dar mais segurança na hora que for fazer alguma manobra ou curva mais ousada”, comenta.

Benefícios físicos

Cibele Gonzales também destaca que o esporte ativa os músculos do glúteo, das coxas, da panturrilha e do abdômen. “Quem anda de skate está trabalhando o corpo inteiro”, afirma. Mateus Carvalho de Araujo, professor de skate do Núcleo Escola de Skate em Brasília (NES), destaca que é possível fazer exercícios funcionais, alongamentos e até treinos de hipertrofia utilizando o skate como ferramenta.

Cibele acrescenta que o skate trabalha a capacidade cardiovascular. Com seus alunos, ela tenta manter um ritmo acelerado de treinos e aulas, por isso, sempre estão transpirando e perdendo alguns quilos. “Em alguns casos, as meninas falam que é melhor que academia”, comenta.

Mateus explica que é importante estar bem alimentado, hidratado, se alongar e se aquecer antes da prática esportiva. Além disso, o uso de calça e meias altas é recomendado para proteção das pernas. Segundo o professor, todas as pessoas podem andar de skate, desde que suas habilidades motoras estejam aptas a qualquer outra atividade física de grande esforço. “Inclusive, temos muitos atletas deficientes físicos que são destaques no mundo afora”, relata.

Para andar no aparelho, é necessário coragem, dedicação e entender que não é um esporte fácil. E para quem já tem contato com outras habilidades aprimoradas, há uma grande vantagem. Basta ter coragem e paciência para desenvolvê-las no skate.

Segurança sempre

Para Kleber de Morais, os benefícios do skate vão além do físico: concentração e paciência (foto: Arquivo pessoal)

Os professores recomendam o uso de capacete e equipamentos de segurança, como luva, joelheira e cotoveleira. São itens fundamentais para quem vai só dar uma voltinha ou para quem é atleta. Ao usar os equipamentos, há menos chances de se lesionar e evita gastos com cirurgias, ortopedistas e fisioterapeutas. Além disso, procure profissionais para auxiliar nos primeiros passos, assista a vídeos e pratique outros esportes também. Tenha a consciência que, no início, não será fácil, leva tempo para ter autonomia no skate.

Cibele pede uma atenção especial para os pais de crianças e adolescentes que estão começando. A professora afirma que o melhor lugar para se adquirir um skate é em loja especializada em itens do esporte. Os de baixa qualidade podem ocasionar acidentes.

Kleber de Morais, 35 anos, empresário do ramo de skate (@morais_skate_shop) teve o seu primeiro contato com o esporte em 1997. Mas apenas em 2001 começou a praticá-lo. “Foi amor à primeira vista.” O empresário afirma que, após todos esses anos andando de skate, ele sente seus músculos mais fortes, tem maior capacidade cardiorrespiratória e teve ganhos com a saúde mental. “O skate triplica a concentração para fazer as manobras e a paciência para, finalmente, conseguir executá-las. E tento passar isso para o meu dia a dia no trabalho e nas minhas escolhas de vida”, relata.

Kleber usa o skate como uma válvula de escape da correria e do estresse do dia a dia. Ele conta que se sente aliviado e melhora seu humor e astral. “É como qualquer outro esporte: se você praticar com intensidade, com certeza, você vai ficar saudável fisicamente e mentalmente”, comenta.

Desenvolvimento motor e psíquico

O professor Mateus Carvalho de Araujo acrescenta que o skate auxilia nas situações da vida real, como noção de espaço, agilidade e tempo de ação e reação que, consequentemente, geram mais proteção em situações de queda ou desequilíbrios.

O uso do equilíbrio, da flexibilidade e da psicomotricidade (integração das funções motoras e psíquicas pelo amadurecimento do sistema nervoso) faz com que se use áreas do cérebro que não eram utilizadas. Por isso, essas características ficam tão aguçadas e não é comum ver skatistas caindo de cara no chão.

