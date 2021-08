Stilleto, ballerina, amendoada, quadrada: descubra o formato de unha ideal para você

RR Raquel Ribeiro*

(crédito: Unha de Boneca/ Divulgação)

Grande parte do público feminino não abre mão de estar com as unhas bem cuidadas e pintadas. Para acompanhar esse movimento, a cada ano, o mercado da beleza lança tendências de enfeites e formatos para as unhas. Além de cores diversas, elas podem ter diferentes estilos, que agradam a todos os gostos.



Para a nail designer e proprietária da Maria Bonita Esmalteria e Beleza, Ylluska Ferraz, as unhas estão relacionadas com a autoestima feminina. “Nós, mulheres, gesticulamos muito e, por isso, nossas mãos estão sempre à mostra. Além disso, uma mulher de unha feita demonstra autocuidado, higiene e beleza”, destaca.

Naturais ou alongadas, elas contam com formatos que variam do convencional até o ousado. Contudo, nos dias de hoje, os mais populares são quadrado, amendoado, ballerina e stilleto. A nail designer Ylluska Ferraz aponta que encontrar o formato ideal para cada tipo de dedo faz toda a diferença na hora de conferir uma aparência mais harmoniosa às mãos.

Por isso, cada formato deve ser combinado com o tipo de unha natural e o tipo de dedo. “Apesar de ser a mais comum e tradicional, a quadrada não combina com todos os tipos de unhas ou mãos. Esse formato é ideal para quem tem unhas naturais mais estreitas e dedos médios a finos”, exemplifica.

Já a amendoada é mais versátil e traz leveza e delicadeza para qualquer tipo de mão. De acordo com a profissional, a ballerina casa bem com todos os tipos de dedos, mas quem aposta nesse formato deve gostar de unhas bem longas. Por fim, ela acrescenta que a stilleto fica harmônica apenas com mãos e dedos mais finos.

Tendências

Para a proprietária da Unha de Boneca Esmalteria, Brunna Dobersten, a unha amendoada é a queridinha do momento. “Se eu fosse colocar em um ranking, a quadrada com certeza ainda é a preferida, mas a amendoada está em segundo lugar, quase empatada”, compara.

A profissional acrescenta que a ballerina é a menos pedida, apesar de ganhar espaço. Já se tratando de cores e estampas, as unhas marmorizadas, metalizadas, com desenhos geométricos e animal print são as preferidas. “Há também as unhas pintadas com air brush, que traz um esfumado perfeito. A french color também continua em alta”, comenta Ylluska Ferraz.

Alongamento

Como as unhas compridas fazem sucesso entre o público feminino, muitas recorrem ao procedimento de alongamento. Se, antigamente, o método era procurado apenas por mulheres que roíam as unhas ou tinham problemas de crescimento, hoje se popularizou para aquelas que desejam unhas firmes e grandes.

“Quando uma pessoa decide usar o alongamento, geralmente está buscando a praticidade que a unha em gel traz em termos de durabilidade, resistência, além de beleza. Mesmo sem esmaltação, a unha está sempre bonita”, explica Ylluska. Mas, ela afirma que é preciso analisar a funcionalidade daquele alongamento para o dia a dia: “A partir dessa análise, definimos o formato e o tamanho ideal. Afinal, a unha é para trazer praticidade, e não dificuldade”.

No mercado, opções de métodos não faltam. Brunna Dobersten pontua que a diferença entre os métodos é o tipo de material utilizado, que pode ser vidro, gel, porcelana, entre outros. A de gel, por sua vez, está caindo em desuso por não ser tão resistente quanto as demais. “A fibra de vidro tem sido a escolha preferida das clientes, pois, além de agredir menos a unha, quando a cliente não quer mais, é muito mais fácil de remover do que a porcelana”, relata.

Brunna também alerta sobre a importância de os produtos serem de qualidade e de o alongamento ser realizado por um profissional especializado para que o procedimento não cause danos à unha. No caso de clientes alérgicas, ela diz que, antes da aplicação, é feito um teste: “A gente testa em apenas uma unha e aguarda dois dias para ver se ela vai ter reação alérgica. Se não tiver nada, a gente faz o procedimento; caso contrário, a gente faz a remoção e não executa o alongamento”, diz. E acrescenta: “O alongamento não danifica a unha natural se feito da forma correta. A remoção correta também é de extrema importância para manter a saúde da unha natural”.

Como forma de evitar que as unhas sejam danificadas, Brunna recomenda cuidados básicos no dia a dia, como na hora de abrir latas, maçaneta do carro ou dar descarga. “A unha quebra em movimentos simples do dia a dia e não com os mirabolantes. São cuidados rotineiros, e quem tem unha alongada se adapta tranquilamente a esses cuidados.” Quanto à higiene, Ylluska orienta que as mãos sejam lavadas regularmente e, caso haja necessidade, uma escovinha macia seja usada embaixo das unhas para remover sujeiras.



Formatos mais famosos

Quadrada: a mais clássica e uma das mais pedidas nos salões. Atende à maioria das pessoas, mas não combina com todos os formatos de unhas.

Almond ou Amendoadas: a mais pedida do momento. Usada pelas principais influencers e celebridades, tem ganhado o coração da maioria das pessoas que usam alongamento de unha. Esse formato pode ser tanto arredondado, como mais pontudo, tornando-o superversátil. Sem contar que é um modelo que combina com todo tipo de unha e de mão.

Ballerina ou Bailarina: é uma mistura do formato quadrado com o amendoado. Ela tem esse nome por lembrar o formato de uma sapatilha de balé. Ideal para quem usa a unha bem longa.

Stilleto: esse formato fica para as mais ousadas. Geralmente, são usadas bem compridas e sua ponta é extremamente fina. Ideal para dedos mais longos e finos, traz um ar de poder e personalidade.

O tipo bailarina é ideal para quem usa a unha bem longa (foto: Unha de Boneca/ Divulgação)



Cuidados no dia a dia



Fazer as manutenções regularmente dentro do prazo;

Não usar a unha como ferramenta;

Não pôr a unha na boca e não morder;

Não submetê-las a grandes impactos;

Usar luvas quando for manusear produtos químicos.

Fonte: Ylluska Ferraz, nail designer e proprietária da Maria Bonita Esmalteria e Beleza

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte