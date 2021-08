Veja como usar a calça cargo, peça agênero

AS Amanda Silva*

Com vários bolsos e advinda dos guarda-roupas masculinos, a calça cargo fez muito sucesso na década de 1990 e está de volta aos looks das fashionistas. Mas com uma pequena diferença: um pouco mais justas, com bolsos mais discretos e todos os gêneros podem usar sem distinção, já que virou uma peça unissex.

Marcela Moura, consultora de imagem e estilo pela Dresscode, explica que o modelo da calça surgiu na década de 1940 e era muito utilizado por militares. Foi desenvolvida pelos exércitos dos Estados Unidos e da Inglaterra. “Permitia carregar munição e outros objetos, de forma que os soldados conseguiam se locomover melhor”, contextualiza.

Depois disso, a peça começou a ser usada por trabalhadores da construção civil e, em 1990, voltou com tudo com a onda de roupas largas popularizada pelos skatistas. Hoje, ela volta repaginada, com diferentes modelagens e tecidos, como o cetim, que traz um glamour à peça. “Essa variedade permite combinações diversas, tanto para uma produção mais confortável, quanto numa versão arrumada”, explica.

Como usar?

Diego Wesley Ribeiro Vieira, consultor de imagem e proprietário da Marca Di Ribeiro, em Brasília, explica que, como a calça antigamente era vista como algo de “tiozão”, muitas pessoas não gostavam. “A modelagem não era tão bacana, com bolsos supergrandes, robustos e desestruturados”, afirma.

Mas, com a vibe street urbana (moda de rua) que cresceu nos últimos anos, os bolsos laterais maiores e a barra da calça tampando os calçados deram lugar a peças mais estruturadas, justas e estilosas. “Usa-se bastante a calça cargo com camisetas longline oversized, moletom, tênis, botas e acessórios, como pulseiras ou correntes”

Para as mulheres, Marcela Moura afirma que não há muita regra. A calça cargo pode ser usada para ficar em casa ou em compromissos do dia a dia, com uma t-shirt de algodão e um tênis. Para dar uma melhorada no visual, componha com peças de tecidos mais nobres, combinada com um scarpin, um top ou uma blusa arrumadinha, para o trabalho ou em um compromisso à noite. “Tudo vai depender do modelo e do tecido da peça”, ressalta.

A influenciadora digital Letícia Marques adotou a peça este ano. Ela explica que a escolha pela calça cargo começou quando ela decidiu sair do básico das calças skinny e apostar em looks mais estilosos. “Acho um modelo atemporal, que veste bem, valoriza o corpo e é muito fácil de fazer composições”, detalha.

Ela conta que gosta de usar o modelo com cropped, body ou blazer. A influenciadora diz achar muito estiloso a sobreposição com uma terceira peça. Além disso, não gosta de combinar a cargo com blusas que tenham babados ou rendas. “Prefiro usar com peças mais sequinhas e coladas”, explica.

Letícia recomenda apostar nas cores neutras. Para ela, fica mais fácil de montar os looks. “Dá para usar a peça tanto com salto quanto com tênis, para eventos durante o dia ou à noite. Basta mudar os acessórios.”

Acima de tudo, os profissionais destacam que o ideal é buscar o que faz bem e combinar com o seu biotipo. Como a calça cargo é uma proposta mais descontraída, Marcela não indica esse modelo para quem tem o quadril muito largo, pois pode aumentar o volume na região. Além disso, é uma peça que não cai tão bem com botas de cano mais alto, que cobrem a barra, porque passará muita informação. “Evite combinações com peças estampadas, oversized (as modelagens amplas) para que o visual não fique pesado”, aconselha.

Outro ponto que Diego Vieira pede atenção é analisar muito bem o estilo da calça com o ambiente em que vai ser usado. “Óbvio que não se usa calça cargo em ambientes mais formais”, explica. Ele também destaca que quem quer investir nessa peça, mas ainda não sabe como, analise as roupas que já tem no guarda-roupa. “Procure por algo que não fuja tanto da sua realidade”, recomenda.

Também é importante buscar referências para começar a usar esse modelo de calça. Segundo consultora de imagem e estilo Marcela Moura, o toque pessoal é sempre o diferencial para a composição do look. “A moda hoje é muito mais sobre se sentir bem e feliz com o que se veste do que apenas acompanhar uma tendência”, diz.

A empreendedora e estudante Thamires Severino dos Santos também adotou a calça cargo este ano. Ela conta que sempre achou o modelo bonito e estiloso, mas nunca tinha tido coragem, porque achava que não combinaria com o biotipo dela. Então, começou a entender melhor o próprio estilo, e compreendeu que poderia usar a peça sem problemas. “Foi aí que comprei a minha primeira cargo e, desde então, uso bastante e amo.”

Thamires gosta de usar a calça de forma despojada, com tênis, t-shirt e camisas mais largas. Sempre que vai montar as produções pesquisa algumas ideias no Pinterest. É uma tendência superversátil, dá para usar de diversas formas diferentes. Mas a estudante relata que não usaria com sapatilha. “Invista em uma calça de cor mais neutra de início, que dá para combinar com vários looks”, aconselha.

Os looks deles

O consultor de imagem Diego Wesley Ribeiro Vieira dá três ideias de como os homens podem usar a calça cargo. A primeira opção é um look mais confortável: calça não tão justa, porém, bem alinhada e estruturada no corpo, uma camiseta, moletom e tênis para fechar a produção.

Na segunda composição, ele aconselha algo mais urbano. A calça cargo jogging, para não cobrir tanto o calçado, e uma camiseta mais alongada. Para deixar tudo mais estiloso, um calçado mais baixo, como tênis street ou tênis discreto. Por fim, acrescente alguns acessórios, como boné, correntes, pulseiras e anéis.

Já com uma jaqueta bomber, camiseta lisa, calça cargo jogging com bolsos discretos e um tênis de tons mais escuros, o consultor explica que se chega a um look mais casual. “Não tenha medo de ousar e, principalmente, de se sentir bem e confiante no próprio estilo, mas, em caso de dúvidas, procure um consultor de imagem e estilo”, recomenda.



Na hora de comprar...

Marcela Moura explica que a principal dica é observar se a modelagem valoriza o seu biotipo e se é condizente com o seu estilo. A consultora conta que é preciso pensar também se a calça cargo permitirá que você amplie as possibilidades de uso com o que já tem no guarda-roupa. A peça deve fazer sentido ao adquiri-la — “para não ser só mais uma sem uso”.

