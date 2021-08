Sofisticação atemporal: um guia para aprender a usar peças de couro

RR Raquel Ribeiro*

Jesana Cardoso usa peças de couro em qualquer estação do ano - (crédito: Arquivo pessoal)

Graças ao caráter atemporal e sofisticado, o couro nunca sai de moda. Na forma de saias, jaquetas, calças ou vestidos, passa uma imagem marcante e, por isso, é adorado pelos fashionistas. “O couro agrega muita atitude ao look, trazendo a sensação de poder, de ousadia, características que transmitem mensagens que outros tecidos não alcançam. Isso faz com que continue atual mesmo depois de tantos anos”, opina a consultora de imagem e estilo Camila Côrtes.

Usado desde os tempos pré-históricos para proteger do frio, do sol e das condições climáticas extremas, o couro foi ganhando lugar de destaque na moda. “Com o tempo, o processo de tratamento da pele ficou mais aprimorada, e a tecnologia trouxe uma variedade enorme de possibilidades de acabamentos e cores”, completa Camila.

Os sapatos foram os primeiros itens do vestuário a incorporar o material em sua composição. A designer de moda e consultora de imagem e estilo Larissa Gomes, do Resolva Meu Look, explica que técnicas foram aprimoradas para que o couro pudesse ser usado na confecção de peças de roupa: “Ao longo do tempo, foram descobrindo maneiras de deixá-lo mais durável e maleável, porque ele ressecava muito facilmente, por não ter nenhum aditivo químico, e ficava muito rígido”.

De tempos em tempos, o couro ganha roupagens mais modernas. “É uma peça duradoura, que vai acompanhar grande parte da sua vida. Ele vem, sai de moda, mas, daqui a cinco anos, volta de forma diferente, com uma modelagem mais atual.” Hoje, por exemplo, os blazers de couro estão com uma pegada mais oversized. “Antigamente, a jaqueta era bem mais justinha ao corpo. É tudo adequação”, compara a designer.

Os tipos

O couro pode ser sintético, de camurça, ecológico e legítimo, podendo, esse último, ser proveniente de diferentes animais. “Os couros mais usados são o croco (jacaré), o píton (cobra) e o que vem da vaca, que é mais comercializado, por ser mais barato”, aponta Larissa. Apesar de ter variações de qualidade, o tipo legítimo tende a durar mais de 10 anos. Contudo, é necessário ter alguns cuidados para conservar e garantir a vida longa do material.

A especialista recomenda que, na hora de guardar a peça, ela seja pendurada dentro de um saco de roupas e que fique respirando em um ambiente com ventilação por um tempo. Outra dica é hidratar o couro uma vez ao mês, com óleos vegetais ou cremes sem cheiro. “Ao longo do tempo, o couro vai ressecando e esfarelando. Por isso, é ideal que se passe um hidratante por toda a peça, para, aos poucos, ela ir sugando o creme e ficando hidratada. Como é uma pele, precisa de hidratação.”

Quem é amante dos vários tipos de couro é a influenciadora digital e servidora pública Jesana Cardoso, 37 anos. “Para mim, nunca deixou de ser tendência, tamanha a versatilidade de combinar os looks, em qualquer estação e ocasião”, diz. Apesar de usar couro sintético, ela acredita que vale mais a pena investir no legítimo. “Eu recomendo a compra do sintético pelo custo-benefício, até porque você pode passar essas peças como legado para os filhos, pois elas duram muito tempo”.

Jesana acredita que o material cai bem com os dois lados do estilo dela: romântico e clássico. “Uma saia de couro lápis fica perfeita para o estilo clássico. Já se a saia for justa, é perfeita para o estilo sensual. É uma peça básica, que dá para fazer várias combinações”, destaca. Para fugir do convencional, ela recomenda investir em jaquetas coloridas, conferindo mais vida ao look.

Composições com estilo

A atriz Marina Ruy Barbosa combinou um vestido leve e fluido com uma jaqueta mais pesada (foto: Reprodução/ Pinterest)

Camila Cortês considera interessante apostar no mix de estilos. “Uma forma de trazer o couro de um jeito nada óbvio é misturá-lo com peças de alfaiataria, fazendo uma composição sofisticada, mas com atitude. Ele traz impacto para a produção, deixando o conjunto mais moderno e autêntico”.

Para a consultora, todos os estilos casam com o couro, o que vai mudar são as modelagens e as cores. “A mulher do estilo casual, por exemplo, vai optar por uma bolsa menos estruturada. Já a de estilo elegante pode escolher um sapato mais sofisticado, como scarpin ou loafer. A mulher de estilo sensual, por sua vez, conseguirá usar uma calça de couro com maestria ou um vestido colado. As que preferem um estilo mais moderno vão inserir a jaqueta com facilidade no dia a dia”, ilustra Camila.

Para Larissa, a composição com o couro vai depender da imagem que se quer transmitir. Mas as possibilidades são amplas, afinal, a tendência encaixa-se bem com rendas, tecidos fluidos ou pesados. “Se você quer fazer uma composição dramática, mas, ao mesmo tempo, casual, você pega um short com modelagem oversized e coloca com um tênis e uma camiseta com estampa mais pesada. Você também pode brincar com o high-low, trazendo uma peça um pouco mais cara, de couro legítimo, e combiná-la com itens mais acessíveis, como uma sandália e uma jaqueta jeans.”

A designer também alerta sobre o perigo do look ficar muito carregado, com excesso de informação, pois o couro é um material que traz um peso visual por si só. “Tem pessoas que gostam de ousar um pouco mais. Outras, não. Se você não quer uma composição muito pesada, deve combinar com peças mais fluidas, delicadas ou casuais, além de tecidos naturais. Já se quer pesar, coloque sapatos tratorados e roupas oversized. É tudo um equilíbrio”, acrescenta a especialista.

Momento certo

A atriz Dakota Johnson adotou uma saia de couro preta: clássica e elegante (foto: Reprodução/ Pinterest)

De acordo com Camila, o couro é bem-vindo em qualquer ocasião. No entanto, é necessário que haja coerência entre o ambiente e a peça escolhida. “Uma jaqueta de couro preta durante o calor e numa reunião de trabalho pode transmitir uma mensagem desconexa. Já uma jaqueta num festival de música, durante o dia, em um clima mais ameno, pode funcionar superbem. É um material que atrai a atenção, por isso é sempre interessante pesar essa característica e analisar a adequação do look para a ocasião”, ensina.

Mais popular durante estações frias, também pode ser usado em épocas de clima mais ameno. Nesses casos, a profissional indica que se pense na cor da peça: “Os tons mais claros serão mais usuais, por trazerem menos impacto para as composições, permitindo combinações com peças leves”. Ter equilíbrio em mente é a principal dica de Larissa. “A ideia é sempre entender a estação em que se está, e ir adequando. No inverno, você coloca mais peças pesadas com o couro. Se é verão, você opta por peças mais leves e fluidas para dar uma quebrada”, aconselha.

Júnior Schroer, 37, é do time dos que preferem adotar o couro no inverno e no outono. “O clima permite e exige o uso desse tipo de peça. Por isso, todos dizem que no frio as pessoas se vestem melhor”, acredita o hairstylist, que aposta com mais frequência nas calças, jaquetas e macacões.

Ele acredita que o couro harmoniza bem com a sua identidade fashion: “Insere, instantaneamente, elegância e informação de moda nas produções. Como o material é ousado e impactante, é indispensável para o meu estilo.”

Júnior recomenda que o ditado “menos é mais” seja seguido, a fim de construir uma imagem elegante. “Compre peças mais minimalistas, delicadas e, de preferência, em um tom só. Eu também evito sobrecarregar o visual. Complemento com acessórios leves e peças clássicas para trazer um contraponto”, indica.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte