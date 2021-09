Conforto para os pés: chinelos em EVA conquistam fashionistas

AC Ailim Cabral

Tamanco Marshmallow Multi, da Piccadilly (R$ 109,90) - (crédito: Piccadilly/Divulgação)

Moda e conforto nem sempre caminham juntos. Muitas vezes, em função de uma tendência ou expectativa estética, abrimos mão do bem-estar físico. Quem nunca chegou em casa depois de uma noitada em cima de saltos altos e precisou de cremes e massagens para que os pés parassem de doer?

Uma das mudanças no mundo da moda que já vinha se manifestando e foi exacerbada pelo isolamento social e pelo home office foi a valorização do comfy. Não abrir mão do próprio bem-estar para atender o gosto estético dos outros foi um processo vivido amplamente no último ano. E dentro dessa tendência, os chinelos e sandálias de EVA e com aparência fluffy estão fazendo sucesso.

Melissa Free Flip Flop, da Melissa (R$ 150) (foto: Melissa/Divulgação)

Ana Carolina Grings, vice-presidente da Piccadilly e responsável pelo desenvolvimento da linha Marshmallow, acredita que a moda comfy não vai embora tão cedo e aposta no sucesso dos calçados aconchegantes. “É o tipo de produto que, depois que você experimenta, não quer mais usar outro, justamente pelo conforto que ele entrega.”

Bruna Lia, estilista da Dijean, corrobora e afirma que a palavra-chave das tendências atuais é conforto. Por dentro da criação da linha Zen da marca, ela revela que a ideia é ter peças versáteis, que podem ser usadas tanto dentro de casa quanto na rua.

Chinelo Zen, da Dijean (R$ 99) (foto: TIAGO MURAKAMI/Dijean/Divulgação)

“São peças democráticas. Em um país tropical, temos a oportunidade de usar chinelos o ano todo, independentemente da estação. Além disso, os chinelos brasileiros são reconhecidos internacionalmente. Por que não trazer muito mais conforto e dar um ar mais bacana e moderno no calçado mais amado do país?”, questiona Bruna.

Colorido

Melissa Free Slide, da Melissa (R$ 170) (foto: Melissa/Divulgação)

Diferentemente do que muitos acreditam, investir em peças confortáveis não significa abrir mão do fashionismo ou da beleza. Ana Carolina ressalta que a versatilidade do EVA, material usado nesses calçados, permite que as cores sejam ousadas e diferentes, assim como o design. Ela acrescenta que as soft e candy colors estão em alta, os tons leves e divertidos, trazendo um ar despojado para as produções. Bruna acrescenta que a ideia é alegrar os dias cinzas e deixá-los no passado, investindo em cores frescas e cheias de vida.

O design, que remete a nuvens, algodão-doce e marshmellow, coisas fofas e aconchegantes, permite um visual zen e delicado. Bruna acredita também que os modelos mais volumosos dão um ar de irreverência e personalidade ao calçado.

Chinelo Adilette Aqua, unissex, da Adidas (preço sob consulta) (foto: Adidas/Divulgação)

A praticidade exerce papel importante no sucesso da tendência. Fáceis de calçar, lavar e de combinar, trazem o efeito de “abraçar” e aconchegar a sola do pé enquanto confere liberdade aos dedinhos.

Sustentabilidade

Sandália Zen, da Dijean (R$ 99) (foto: TIAGO MURAKAMI/Dijean/Divulgação)

Usado na fabricação desse tipo de sandália, o full EVA costuma ser usado em solados de tênis. Confere leveza, aderência, flexibilidade e absorção de impacto. O material é 100% reciclável, e as produções costumam seguir linhas sustentáveis.