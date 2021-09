Espelho, espelho meu: como usar a peça na decoração

IP Iara Pereira*

Os espelhos orgânicos são tendências na decoração - (crédito: Camila Costa/Divulgação)

Os espelhos são um grande curinga na decoração de interiores. Se usados para preencher espaços vazios, podem agregar não só beleza, mas também funcionalidade. Por meio deles é possível criar pontos de interesse e melhorar a iluminação do ambiente. Os favoritos do momento são os de formato orgânico, com cortes curvos. Eles surgiram como tendência no último ano por servirem como elementos que remetem à natureza dentro de casa.

Para a arquiteta Camila Costa, que atua na área há seis anos, uma das principais vantagens de utilizar espelhos está na sensação de amplitude que ele causa, pois, dependendo da forma que é usada, a peça dá ao ambiente uma impressão de continuidade. “Uma dica interessante é utilizar o espelho no fundo de um corredor para criar essa ideia de continuidade. No quarto, por exemplo, as portas do guarda-roupa espelhadas podem ajudar a camuflar o armário e, consequentemente, deixar o espaço mais leve e clean”, afirma.

O espelho pode ganhar um lugar de destaque na decoração (foto: Walter Dias/Divulgação)

Camila acrescenta que os modelos de espelhos orgânicos e ovais, novas tendências de decoração, são ótimas opções para deixar o quarto, o banheiro ou a sala de jantar mais modernos e cheios de estilo. Acrescentando uma iluminação embutida neles, é possível valorizar ainda mais o ambiente e criar um nível de sofisticação.

Orgânicos

Parede de espelho traz a sensação de amplitude ao ambiente (foto: Walter Dias/Divulgação)

A arquiteta dá dicas de como criar composições marcantes com espelhos orgânicos — contemporâneos e que seguem uma tendência atual de formas livres. “Nunca se valorizou tanto as formas e os elementos decorativos que fazem referência à natureza, com processos mais artesanais e personalizados. Uma ótima forma de compor com esse tipo de peça seria usando vasos com plantas de alturas diferentes na lateral do espelho, trazendo ainda mais a natureza para dentro de casa; aparadores presos na parede e elevados do chão, deixando uma composição mais leve; e uma iluminação na parede, que pode ser embutida atrás do espelho ou com arandelas nas laterais, melhorando ainda mais a experiência de quem vai utilizá-lo.”

Zé Alexandre, do escritório Módulo 4 Arquitetura, é arquiteto de interiores há sete anos e acredita que o espelho deve ser a peça central na decoração de um ambiente. Para ele, basta escolher com cuidado o ambiente ideal, a forma mais agradável para o usuário ou até uma peça cheia de história garimpada em antiquário ou passada de geração em geração. Ainda segundo o arquiteto, o espelho não precisa ser grande para ser notado — se for colocado em local estratégico, será um destaque de arrancar suspiros.

Outra forma de inovar é utilizar diferentes películas para alterar a cor do reflexo. “Hoje, temos diferentes tipos de espelhos com películas variadas, que vão desde o bronze ou grafite até o tradicional espelho prata, que tem custo mais acessível e não distorce a cor real do que reproduz.

Usar uma peça de corpo inteiro no fim do corredor, além de bonito, é funcional (foto: Camila Costa/Divulgação)

Zé Alexandre recomenda os espelhos com acabamentos especiais para os lugares mais nobres, onde se quer criar efeitos mais cenográficos de reflexo. “O espelho com acabamento prata é utilizado em larga escala, especialmente por sua funcionalidade, em banheiros, closets e provadores por auxiliarem nas ações do cotidiano sem alterar o que reproduz originalmente”, explica.

Misturar uma peça orgânica com plantas é uma ótima forma de levar a natureza para o lar (foto: Camila Costa/Divulgação)

Dica do especialista

Quais espaços costumam ser esquecidos na hora de decorar com espelhos?

“Não é muito comum utilizar espelho em cozinhas, mas tem sido um recurso para aquelas com espaço comprometido, sobretudo as que são integradas ao living. As áreas de circulação, que muitas vezes podem ser monótonas e sem vida, ganham nova atmosfera ao utilizar esse elemento poderoso. Assim, criamos novos cenários através do reflexo que reproduz movimento, luz e até mesmo a natureza vinda do exterior.”

Zé Alexandre, arquiteto

“O hall de entrada ou o fundo de um corredor são espaços que poderiam ser mais valorizados com um espelho. Além de deixar esses locais ainda mais receptivos e diferenciados, o espelho num hall de entrada, por exemplo, pode ser bastante funcional. Pode ajudar aquela visita que está chegando ou naqueles momentos em que precisamos sair às pressas de casa a conferir se está tudo em ordem com nosso visual, se esquecemos de colocar algum acessório ou se o cabelo está bagunçado.”

Camila Costa, arquiteta

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte