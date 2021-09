A natureza levada ao lar por meio das cores

IP Iara Pereira*

O verde, tanto nas paredes quanto nas plantas, enchem a casa de vida - (crédito: Eduardo Macarios/Divulgação)

Um dos fatores que mais fazem a diferença na decoração são as cores. Quando usadas com criatividade, elas impactam na transformação dos ambientes e afetam diretamente o psicológico das pessoas. Todos os cores que remetem à natureza proporcionam sensações de aconchego, calma e otimismo, por isso, tornaram-se tendências nestes tempos difíceis.

Com a pandemia e o isolamento social, as pessoas sentiram necessidade de se conectar com a natureza de novas formas, então buscaram incluir elementos em tons de verde, azul e marrom na decoração da casa.

A arquiteta Kátia Azevedo, do escritório Moca Arquitetura e explica a importância de pensar nas cores que nos cercam. “As cores influenciam diretamente na nossa qualidade de vida, elas podem estimular o relaxamento e o bem-estar. Quando trazemos cores que lembram a natureza, como os tons de azul, verde e terrosos, nós acabamos aproximando as pessoas desse universo natural de uma maneira quase inconsciente”, acredita.

O colorido neutro

Tudo junto e misturado: o azul do céu, o verde das plantas e o terroso do cerrado (foto: Eduardo Macarios/Divulgação)

A arquiteta afirma que essa aproximação ocorre porque os tons naturais são familiares e facilmente reconhecidos pelos nossos olhos. Os azuis, por exemplo, geram sensação de serenidade e calma, por associação com o mar e o céu. Já as tonalidades de verde lembram as vegetações, e as variações de marrom ou bege se encaixam nas cores associadas ao cerrado e à areia.

Kátia defende que tudo é permitido no uso das cores em tons naturais, desde que o cliente se identifique com ela. “Alguns tons de verde até são entendidos como neutros, porque, ao observar uma vegetação, a gente encontra o verde e as várias cores que se destacam: vermelho, azul, o amarelo das flores entre as folhas.”

Comece pequeno

A natureza até parece invadir esta sala (foto: Eduardo Macarios/Divulgação)

Para os que ainda ficam inseguros com essa neutralidade das cores naturais, a dica é começar pequeno. Em vez de pintar paredes, comece por pequenos objetos. Almofadas, pufes, roupas de cama ou quadros que lembrem a natureza já alteram o ambiente e trazem todos os benefícios de calma e bem-estar. Outra opção, indicada por Kátia Azevedo, é apostar em plantas, que trazem de maneira ainda mais viva o colorido e a beleza natural.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

Fotos: