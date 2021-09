Cafezinho turbinado:conheÃ§a a bebida que Ã© sucesso no mundo fitness

G » Giovanna Fischborn

Juliana Rodrigues toma supercoffee diariamente antes do treino: bom para o físico e a concentração dos estudos - (crédito: Arquivo pessoal)

Do Tibete para o Vale do Silício. A receita original de chá-verde com manteiga ghee — tipo de manteiga clarificada — e outras misturas de café com gordura, consumidas há séculos pelos povos do Himalaia, foram adaptadas no Ocidente. Hoje, a bebida virou mania entre os adeptos de uma vida fitness, com a promessa de aumento da performance física e mental. Ela pode ser preparada em casa, com adição de gordura saudável ao café, ou utilizada na forma pronta, comercializada por marcas de produtos naturais, que variam a composição.

A nutricionista Bruna Garcia, da clínica Leve Nutrição Descomplicada, explica que o preparo, rico em cafeína, é estimulante e diminui a percepção de esforço. Somado a termogênicos como canela, gengibre e pimenta, a mistura fica ainda mais poderosa e ideal para tomar antes de se exercitar.

Além de auxiliar na produção de calor, a combinação ajuda no desenvolvimento cognitivo, na concentração e no foco, segundo Bruna. Por causa do efeito energético, ela aconselha o consumo até as 16h, no máximo.

Mas qual é a diferença se comparado ao café tradicional, coado ou expresso? É que a gordura considerada “boa”, como a manteiga ghee ou o óleo de coco, adicionada ao preparo, ajuda o corpo a absorver a cafeína de maneira mais lenta, progressivamente. “Ao mesmo tempo, os triglicerídeos de cadeia média viram fonte rápida de energia, mais eficiente do que oxidar as próprias gorduras”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

“Queridíssimo no pré-treino diário”, define a advogada Juliana Rodrigues, de 26 anos, que toma o cafezinho 30 minutos antes da atividade física. Além de ajudar a dar um gás e fazer suar no treino, ele faz parte dos estudos da jovem para magistratura, ajudando a deixar o cérebro dela mais ativo. “Costumo beber ao acordar, todos os dias. Meia hora depois, tomo um shot, depois, meu café da manhã”, conta Juliana.

Quando tomar (e não tomar)

A nutróloga indica o uso, principalmente, para quem faz jejum intermitente ou costuma treinar em jejum — o resultado é disposição e estímulo por mais tempo. Quem não tem o hábito de fazer uma refeição pela manhã também pode se beneficiar do produto. De acordo com Marcella, o supercafé, por ser enriquecido, ajuda a nutrir até a hora do almoço.

O perigo é consumir a bebida hipercalórica pensando que ela será, necessariamente, mais saudável. Uma dose de café aditivado costuma ter em torno de 180 calorias, que vêm da gordura usada nele. O potencial calórico exige uma boa sessão de exercícios depois. Então, para muitos, o bulletproof coffee não é recomendado para acompanhar uma refeição de café da manhã completa. A exceção é para quem quer ganhar massa muscular ou atletas que precisam de calorias. “Para quem deseja emagrecer, o ideal é que ele seja consumido isoladamente”, explica Marcella.

Pessoas com problemas de colesterol alto também precisam tomar cuidado, porque podem ter impacto negativo no perfil lipídico. Se a gordura adicionada à bebida for de origem vegetal, melhor. Mas, mesmo assim, o consumo precisa ser orientado por um profissional para não influenciar o perfil inflamatório, com risco de aumentar o LDL, conhecido como colesterol “ruim”. “O ideal é não abusar, tomar na quantidade adequada e se observar”, recomenda Marcella.

Café pré-treino

Para ser tomado quente ou gelado

(esse último aumenta, levemente, a termogênese, que é a produção de calor):

Ingredientes

150ml de leite vegetal

1/2 dose de whey de chocolate

1 dose de supercoffee ou 2 colheres de chá de pó de café (nesse caso, ferver a água e passar o café)

Canela e cacau a gosto

Modo de fazer

Bata tudo no liquidificador ou mixer por 20 segundos.