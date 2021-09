Casamento de conto de fadas: vestidos de noiva das princesas são toque de mágica

AC Ailim Cabral

Clássico, assim como a Branca de Neve - (crédito: Allure Bridal/Divulgação)

Casar-se em um castelo encantado, encontrar o amor com um príncipe e viver um dia cheio de magia é o sonho de muitos millennials que cresceram na década de 1990, assistindo aos filmes de contos de fada da Disney. Transformar o grande dia em um dos filmes da infância, vai além da estética e da moda.



E não é somente com a cabeça das millennials que o universo mágico mexe. O estilista Fernando Peixoto afirma que atende noivas de diversas idades que sonham em se vestir de princesas. “Algumas ficam com vergonha, têm receio. Mas não importa a idade ou o padrão estético, precisamos quebrar esses preconceitos. Não existe idade na hora de realizar um sonho.”

Além de estilistas e marcas que fazem parcerias com a própria Disney, são muitos os profissionais que atendem noivas com pedidos específicos de vestidos e decoração inspirados em sua princesa ou conto preferido.

Quer ser princesa por um dia? Confira algumas das alternativas para transformar esse sonho em realidade e virar Bela, Cinderela, Branca de Neve, Jasmine, Tiana, Ariel e Pocahontas. Afinal, nada é impossível para as fadas madrinhas dos casamentos.

Vestido de Lucas Anderi, inspirado em Tiana (foto: Jeff Porto - Lucas Anderi/Divulgação)

Coragem e gentileza

“Ser princesa é se mostrar como realmente é! Elas vivem com coragem, com uma atitude proativa que as tornam donas do seu destino. São protagonistas da sua história, aspirações e sonhos. Todas as pessoas têm o potencial de serem princesas. A verdadeira magia acontece com esforço e dedicação quando vamos atrás do que sonhamos”, declara o estilista Lucas Anderi.

Vestido criado por Lucas Anderi inspirado em Bela (foto: Jeff Porto)

Ele é o responsável pela Disney Princess Wedding Collection by Lucas Anderi, a primeira coleção brasileira de vestidos de noiva criada em parceria com a The Walt Disney Company. Lançada em 15 de agosto, ela faz parte da nova campanha global da franquia Disney Princesa É Hora de Celebrar — Coragem e Gentileza.

Depois de tantos meses em pausa, Lucas percebe que o mercado nupcial voltou a crescer e acredita que o desejo de se casar em um cenário e com o vestido dos sonhos vai vir com tudo nos próximos meses.

O vestido de Cinderela é um dos clássicos (foto: Lucas Anderi/Divulgação)

Os 18 modelos foram inspirados em Tiana, Branca de Neve, Bela, Ariel, Cinderela e Jasmine, e cada princesa tem três versões de vestido — fancy, classic ou clean —, que atendem a diversos estilos de noivas. O mood classic segue a tradição com vestidos mais tradicionais, já o fancy ressalta o luxo com saias volumosas e rodadas, além de bordados ricos em pedrarias. O mood clean, mais moderno, tem tecidos nobres e alfaiataria, com visual mais puro.

O vestido da Branca de Neve é um dos preferidos do estilista (foto: Lucas Anderi/Divulgação)

Para escolher as princesas, Lucas assistiu a todos os filmes e analisou as histórias de cada heroína, escolhendo aquelas com que mais se identificava. Fã dos longas, o estilista viveu uma imersão no universo mágico. “Busquei a essência de cada uma delas. Todas nos inspiram a descobrir os nossos pontos fortes, a sermos autênticos, agirmos positivamente, e a defendermos aquilo em que acreditamos.”

O vestido fancy inspirado na Branca de Neve está entre os prediletos do estilista, que preferiu manter o segredo sobre sua princesa favorita. “Confesso que tinha uma princesa favorita, que eu não vou falar aqui, porque eu sei que as outras princesas vão ficar chateadas”, brinca.

Jasmine também faz parte da coleção (foto: Lucas Anderi/Divulgação)

Licenciado pela Disney, Lucas afirma que a parceria é uma honra e acredita que a coleção é importante não só para ele, mas para a moda brasileira como um todo. Além dos vestidos do estilista, quem mora fora do Brasil ou pretende viajar antes do grande dia pode procurar pela coleção The Disney Fairy Tale Weddings Collection, da Allure Bridals.

O padrinho das princesas brasilienses

Entre as noivas, há aquelas que preferem personalizar o vestido dos sonhos e até as que não conseguem decidir entre as princesas preferidas e optam por um traje que misture inspirações. O estilista Fernando Peixoto, queridinho entre as brasilienses, é um entusiasta de tudo que diz respeito ao mundo dos sonhos da Disney. Fã dos filmes e das princesas, observa que o próprio vestido de noiva clássico, com a saia rodada, tem inspirações principescas.

Criado por Fernando Peixoto, o vestido usado por Camilla Santacruz Alagemovits é inspirado em várias princesas (foto: Camilla Santacruz Alagemovits/Arquivo Pessoal)

Além de atender noivas que pedem vestidos com características das princesas “praticamente todos os dias”, Fernando cria pensando na Disney por conta própria. Uma de suas coleções de debutantes foi toda influenciada neste universo.

Além da estética, Fernando explica que a identificação com algumas princesas costuma ser um dos fatores que mais influencia as noivas ou noivos na escolha de um vestido ou look ideal para a celebração.

Fernando conta que Bela e Cinderela são as mais procuradas. O filme em live action da segunda, lançado em 2015 e com a princesa vestida de noiva, levou o mundo dos estilistas à loucura. “Tenho muitos pedidos desse modelo até hoje, criei um inspirado e está entre os preferidos. Acho que a renda colorida e romântica trouxe um toque moderno ao clássico Cinderela.”

Esta é, inclusive, uma das princesas preferidas de Fernando e tem o estilo que está entre os mais adorados pelo estilista — o corpete bem estruturado e acinturado, com decote ombro a ombro e uma saia superarmada e rodada.

Vestido usado pela princesa no filme em live action é queridinho entre as noivas (foto: Disney /Reprodução)

A empresária Camilla Santacruz Alagemovits, 30 anos, é uma das noivas que virou princesa pelas mãos de Fernando. Depois de ter uma festa de noivado inspirada em Up — Altas Aventuras e de dividir com o marido a guarda do cãozinho Dug, inspirado no personagem do filme, ela se tornou uma princesa de carne e osso.

O sonho de se casar na Disney, no castelo da Cinderela, foi adiado em virtude da pandemia, mas isso não impediu Camilla de viver seu dia especial aqui mesmo, em Brasília. Na Catedral Metropolitana, ela e Lucas Alagemovits, trocaram votos e oficializaram a relação.

O conto de fadas de Camilla (foto: NKESLLER PHOTO/Camilla Santacruz)

O vestido usado foi uma mistura de princesas, tem influência mais forte da Cinderela, bem rodado e clássico. Já o que será usado no casamento, na Disney, ainda é um segredo entre noiva e estilista. Inteligente e independente, Bela é a princesa preferida de Camilla, que já trabalhou na Disney e tem uma relação afetiva com o mundo dos sonhos. “Sempre soube que queria me casar lá e, mesmo na cerimônia que fizemos aqui, a decoração e a música foram uma mistura entre Disney e Brasília, que eu também amo”, conta.

Joias para eternizar

A Disney também tem a marca Enchanted Disney Fine Jewelry, que faz anéis de noivado e outras joias inspiradas nas princesas. Confira algumas opções.