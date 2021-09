Como usar ladrilhos e azulejos na decoração de forma marcante e única

CM Carolina Marcusse*

Os azulejos personalizados levaram charme ao espaço gourmet - (crédito: Natália Rodrigues/Thais Dantas e Fernanda Teixeira Arquitetura/Divulgação)

Uma confusão comum feita pelas pessoas ao olharem fotos de ladrilhos é confundi-los com azulejos ou vice-versa. Apesar de a aparência e a textura serem diferentes, em fotografias podem parecer que são formados do mesmo elemento. A principal diferença entre os dois é o material que os forma. Enquanto o ladrilho é feito a partir de cimento, de forma artesanal, os azulejos são produzidos com cerâmica, o que garante uma aparência mais esmaltada e brilhante para a peça.

Ambos são utilizados com finalidades parecidas, a fim de trazer mais aconchego, beleza e leveza ao lar. No entanto, a arquiteta Gabriella Chiarelli explica que o ladrilho, por ser artesanal, pode ser melhor personalizado, de acordo com os desejos do cliente. É possível mudar a cor do fundo e os desenhos e, assim, customizá-los com mais facilidade. Já os azulejos podem até ser encomendados com a impressão de uma estampa específica, mas são produzidos sobre um fundo padrão, geralmente branco.

Este ladrilho hidráulico verde com desenho inspirado nas famosas tesourinhas foi aplicado na parede do box (foto: Júlia Tótoli/Divulgação)

Morar em Brasília é viver uma experiência arquitetônica a céu aberto. A maior parte dos moradores é familiarizado com os azulejos da Igrejinha, por exemplo, que são marcados pela obra de Athos Bulcão. Uma relação de memória e afeto com a cidade pode levar as pessoas a desejarem levar esses estilos para dentro de suas casas e apartamentos, explica a arquiteta.

Por serem muito marcantes, ficam belos em muitos cômodos, mas são, principalmente, aplicados em áreas gourmets, varandas, cozinhas e banheiros. No entanto, não são restritos a esses ambientes. Como são materiais versáteis, podem formar pisos, fachadas e paredes. É possível confeccionar, ainda, bancos de ladrilhos.

Encomendas e personalização

Os azulejos deixaram a cozinha personalizada (foto: Júlia Tótoli/Divulgação)

Atualmente, existem referências locais que criam as peças. O Estúdio Mosaico, por exemplo, realiza a produção de azulejos sob encomenda, e a Ladrilharia produz ladrilhos, como o próprio nome sugere, e permite uma liberdade criativa para explorar diferentes composições de formas e tonalidades. A recomendação feita pela arquiteta Gabriella Chiarelli para os interessados em decorar suas casas com esses elementos é fazer um planejamento prévio, pois, como demandam cuidado na fabricação, podem levar um longo período para serem desenvolvidos, principalmente os com mais complexidade ou em grande quantidade.

Um ponto importante em um projeto em desenvolvimento é destacar a presença do dono naquele espaço. Esses revestimentos podem atingir esse objetivo com primazia e atemporalidade, além de se destacar, principalmente, quando são combinados com outros elementos, como paredes lisas, pisos de madeira e cobogós. A arquiteta Fernanda Teixeira compara os ladrilhos e azulejos com o uso de jeans na moda — funciona com diversos componentes, contribuindo diretamente com a harmonia do espaço.

Nesta cozinha, o ladrilho foi usado como um detalhe na parede atrás da pia (foto: Fernanda Teixeira Arquitetura/Divulgação)

Outra vantagem interessante são as variedades de cores e ilustrações, que podem trazer alegria e serem únicas para cada ambiente. Mas a arquiteta faz um alerta: “Muitas estampas, formas e texturas próximas dos azulejos e ladrilhos podem gerar um impacto desarmônico”. Portanto, uma certa atenção deve ser dada no momento de selecionar outros artigos decorativos que ficarão ao redor, como almofadas e vasos de plantas.

Cuidados e recomendações

O painel de ladrilho hidráulico, desenhado pela artista plástica Laura Gorski, leva personalidade ao ambiente (foto: Maura Mello /Divulgação)

Com relação aos cuidados necessários para a boa manutenção desses componentes, a indicação é não utilizar produtos corrosivos e ácidos na limpeza, pois podem danificar os desenhos e a vida útil das peças. Também evitar o contato com pedras, produtos com areias e outros que possam vir a prejudicar o ladrilho ou azulejo. A lavagem normal, utilizando panos e sabão neutro, é suficiente para remover a maior parte das sujeiras do cotidiano.

Os valores de custo podem sofrer variações de acordo com o tamanho do espaço que os azulejos e ladrilhos vão ocupar. Com o passar do tempo, caso o dono se canse da imagem nos azulejos, podem ser realizadas pinturas específicas em cima, como a epóxi, que, geralmente, é utilizada em pisos de garagens por sua resistência. Outras formas de cobertura dos azulejos são as tintas acrílicas. Ambas são alternativas, em vez de trocar todos os azulejos, mas não podem ser aplicadas em ladrilhos.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte