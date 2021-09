Alfaiataria moderna: a mistura do formal com o despojado

AS Amanda Silva*

O mais comum na alfaiataria moderna é misturar o blazer com uma calça jeans de modelo reto e tênis - (crédito: Pinterest/Reprodução)

Típica composição de escritório, a alfaiataria se destaca por ter cortes clássicos, tecidos estruturados e modelagens retas. Esse toque tradicional, porém, passou a ser usado também com peças mais casuais e esportivas. O motivo? Durante a pandemia, a busca pelo conforto e a mistura de tendências aumentaram e impactaram diretamente nos guarda-roupas.

Apesar de os tecidos estruturados, como linho, oxford, jacquard ou cashmere, serem essenciais em alguns ambientes sérios e sofisticados, as adaptações da alfaiataria com materiais leves e confortáveis, somados ao uso de acessórios, tornam possíveis diversas combinações que podem transitar por vários ambientes.

O que constitui um look de alfaiataria moderna é a mistura de tecidos — um mais nobre com outro simples. Combinações entre calça de moletom, t-shirts e um blazer são as melhores opções para ilustrar as possibilidades.

Além de tecidos inusitados, como moletom e malha, a alfaiataria atual tem modelagens amplas, com jogo de proporções, mistura de estampas, cores e texturas. Outra tendência que apareceu com força são os conjuntos de blazer cropped e shorts ou bermudas, perfeitos para enfrentar as temperaturas mais altas.

Usar conjuntos coloridos com botas deixa o look mais moderno (foto: Pinterest/Reprodução)

A consultora de varejo do Grupo EZOS, Helen Hoffmann, conta que a principal dica é apostar nas peças de alfaiataria com algo menos formal, como as t-shirts, que também podem ser usadas naqueles modelos croppeds. Além disso, colocar um tênis ou uma sandália estilo Gisele no look é uma ótima alternativa. “São técnicas para dar uma quebrada na formalidade e deixar a composição mais despojada”, afirma.

Para quem ainda não se sente segura, um look com tênis e moletom também fica despojado, assim como a aposta do vestido com tênis. Um colete de alfaiataria pode ser utilizado com um short mais curto, tanto jeans quanto de moletom, ou com uma minissaia.

Blazer de alfaiataria combina com todas as peças, até mesmo com um vestido fresco e longo (foto: Pinterest/Divulgação)

Helen destaca que, em todas essas composições, é importante tomar cuidado com a tonalidade das peças, para não fazer uma mistura de cores fora do ideal. “Looks monocromáticos ou color block acabam dando um impacto diferenciado”, sugere.

Para Daniela Kniggendorf, proprietária do espaço Daniela Kniggendorf Consultoria de Estilo e Imagem, ao testar algumas tendências específicas de estação, é necessário procurar peças com um ótimo custo-benefício. É importante que tenham um bom preço, mas também excelentes caimento, tecido e acabamento. “Atualize a sua alfaiataria tradicional com amarrações, jogo de proporções e composições criativas. Você pode usar seu blazer transpassado, sem blusa por baixo, com uma faixa, cinto ou lenço marcando a cintura”, ensina.

Monte seu look

A bermuda mais comprida com uma blusa simples e blazer modernizam a produção (foto: Pinterest/Reprodução)

Para misturar a alfaiataria com outras peças que trazem um ar despojado ou informal, Helen Hoffmann destaca que é preciso analisar o tecido e o acessório usados. Ela explica que é possível pegar um vestido mais estruturado e colocar um tênis, que segue uma linha confortável. Mas, ao utilizar blazer de alfaiataria com calça jeans e uma bota ou sandália, a composição fica mais despojada.

Além disso, as t-shirts com calças ou saias midi em alfaiataria também são uma opção para quem gosta de deixar o look despojado. Para desconstruir ainda mais a formalidade, ela recomenda apostar em um vestido de seda, ou um slip dress, com um colete alongado em formato alfaiataria por cima. Já no vestuário masculino, é possível combinar calças de alfaiataria com t-shirts e sapatênis. “A única coisa que não combina seriam as regatas”, alerta.

Há várias opções e ideias de mix de estilos, mas o grande segredo para que a combinação funcione, é priorizar escolhas que levem em conta seu gosto pessoal. Daniela afirma que as escolhas devem valorizar o biotipo e criar uma imagem condizente com o que se quer comunicar. Por isso, ela recomenda a quem quer transmitir elegância sem deixar de lado o conforto apostar em blazer, camiseta, calça jeans e mix de colares. Já se a ideia é passar jovialidade e descontração, use um terninho em um tom vibrante com cropped e tênis colorido.

“Para as mais urbanas, a dica é chamar a atenção para as proporções exageradas, investindo no blazer oversized com calça pantalona e tênis. As mais românticas vão amar a versão de blazer cropped com minissaia nas cores pastéis, uma sandália de tiras finas e acessórios delicados”, recomenda.

Look despojado e estiloso

Cores vibrantes e croppeds transformam um look de alfaiataria (foto: Pinterest/Reprodução)

De forma geral, peças confortáveis e oversized são uma ótima aposta para usar com alfaiataria, como uma calça com corte reto e uma camisa mais larga, compondo com tênis ou tamanco, que está voltando com tudo. Para deixar o look despojado, pode-se optar por uma saia midi com corte reto e uma t-shirt.

Já no guarda-roupa masculino, há menos opções, mas, ainda assim, existem bermudas em corte alfaiataria que podem ser usadas com sapatênis e uma camiseta por cima em linho, tornando a composição também despojada, principalmente para o verão.

Também se pode misturar peças mais sofisticadas de alfaiataria com outras de tecidos aconchegantes e confortáveis, como malhas, moletinhos e tricôs. A melhor forma de tirar a alfaiataria do sério é fazer misturas, tanto de tecidos quanto de modelagens, proporções e estilos. Alguns truques, como dobrar a barra da calça, trocar o salto pelo tênis, usar camisetas e blusas mais curtas, funcionam sempre e têm a capacidade de atualizar o look.

Como não errar nas escolhas

Depois da consultoria de imagem e estilo, Andressa percebeu novas possibilidades de combinações para trabalhar: a calça social vai bem com uma blusa básica, salto e tênis (foto: Arquivo Pessoal)

De acordo com Helen Hoffmann, os trajes de banho são as únicas peças que não se encaixam com a alfaiataria. “É a única limitação, porque o restante pode ser usado sem medo.” Daniela Kniggendorf destaca que a pessoa deve estar atenta ao resultado final do look, não em imposições. Ela recomenda fazer testes em frente ao espelho antes de sair de casa e avaliar se tem algo faltando ou sobrando na composição. “Algumas pessoas, como eu, preferem criar um visual harmônico, outras gostam de chamar a atenção pelos contrastes, não existe certo ou errado”, conta.

Com a chegada do verão, a alfaiataria precisa passar por uma seleção mais específica. Como tem sua base em tecidos pesados, o ideal seria apostar nas mesmas técnicas de composição, mas com tecidos como o linho ou o tricoline, que são mais frescos e leves. Helen e Daniela destacam pontos importantes. O primeiro de todos é que, sempre que for se arrumar para ir a algum lugar, é necessário pensar no ambiente, nas pessoas que estarão lá, no propósito do evento e em quais qualidades você quer e precisa transmitir.

Em ocasiões como um casamento ou uma recepção, com certeza, é possível um look menos formal, contanto que essa possibilidade esteja de acordo com o código de vestimenta do evento. “Nos casamentos, é muito comum vermos os padrinhos usando terno com tênis, até mesmo as madrinhas e o noivo com all star. Mas sempre respeitando o dress code, para não ficar fora do padrão da ocasião”, explica Helen.

Após uma consultoria de imagem e estilo com a Daniela, a médica dermatologista Andressa Alcântara, 32 anos, começou a ver novas possibilidades no guarda-roupa. Ela afirma que nunca havia pensado em usar roupas de alfaiataria com outras peças do closet. Por conta da profissão, ela segue um código de vestimenta com roupas mais sérias, tons neutros e caimento reto. “Na etapa de montagem de looks, descobri que também poderia utilizar, por exemplo, as minhas calças sociais com t-shirts despojadas e tênis. E seria um look descolado e totalmente diferente do que eu costumava usar”, relata.

Ela também passou a investir mais em misturar calça jeans com blazer, tênis e mules. Para a dermatologista, são looks que trazem muito conforto e dão um ar moderno e descolado. Andressa gosta de acompanhar as inspirações no próprio Instagram da consultora. “Às vezes, tento até reproduzir alguns looks dela”, afirma.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte