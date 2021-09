Cobogós: versatilidade que atravessa o século

IP Iara Pereira*

Os cobogós podem ganhar cores e materiais diversos, como este em cerâmica - (crédito: Cerâmica Burguina/Divulgação)

Criado no Recife, na década de 1920, o famoso e prático cobogó continua atual mais de um século depois. A ideia dos comerciantes Amadeu Oliveira Coimbra e Ernest August Boeckmann, com o engenheiro Antonio de Góes, era fazer uma espécie de tijolo vazado para melhorar a ventilação nas casas pernambucanas. O modelo foi nomeado a partir da primeira sílaba do sobrenome de cada um deles: Co-Bo-Gó.

Além de bonito, o cobogó tem o poder de levar iluminação natural ao ambiente (foto: Julia Ribeiro/Divulgação)

Mas indo além da funcionalidade inicial, recentemente a peça voltou a ser também um elemento decorativo queridinho por arquitetos e designers. A arquiteta Thaís Helena, que trabalha na área há 14 anos, diz gostar de utilizar cobogós em seus projetos porque eles agregam múltiplas funções: separam ambientes, permitem passagem de iluminação e ventilação permanentes, trazem um colorido ou uma textura quando necessário.

Neste caso, o cobogó virou uma bela peça decorativa (foto: Cerâmica Burguina/Divulgação)

É comum imaginar e encontrar paredes de cobogós em muros em áreas externas ou na fachada de casas, mas também é uma boa ideia trazer as peças para dentro do lar. “Já usei em áreas externas para divisões de ambiente, porém é benéfico aplicar cobogós em áreas internas. Uma vez, fiz a divisão de uma copa, que não tinha iluminação natural nem ventilação. E, por meio do uso do cobogó, foi possível ter as duas características dentro do apartamento”, conta Thaís Helena.

Quem também acha vantajoso usar cobogós para dividir ambientes dentro de casa é a arquiteta Daniela Engel. Ela atua na área há 28 anos e comenta que uma parede de cobogós pode ser utilizada para marcar melhor as divisões de cômodos, como sala de estar e jantar, ou criar uma separação para o hall de entrada.

A técnica é uma excelente saída para dividir ambientes (foto: Daniela Engel/Divulgação)

Variedade que encanta

Apesar de os cobogós serem artifícios de decoração antigos, nem sempre as pessoas cogitam colocá-los em suas casas. Tanto Thaís quanto Daniela comentam que elas costumam sugerir essa opção para os clientes, quando acham condizente com o espaço projetado. “Nem todos pedem, mas a maioria acha interessante. Ainda mais pela variedade de modelos, materiais e cores existentes no mercado”, diz Thaís.

A parede vazada faz parte da composição da fachada da casa (foto: Daniela Engel/Divulgação)

Quando foi criado, o cobogó era produzido somente com concreto, mas, atualmente, é possível encontrar no mercado peças feitas de vidro, cerâmica, gesso e até madeira. A variedade de cores e texturas aumenta também as possibilidades para decorar seu espaço, associando beleza e funcionalidade.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele NegromonteRevista