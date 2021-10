Movidos a dopamina: a alegria está de volta no universo fashion

IP Iara Pereira*

A tendência dopamina surgiu, inicialmente, na Semana de Moda de Nova York - (crédito: Angela Weiss / AFP)

A dopamina é o hormônio envolvido no processo que resulta nas sensações de felicidade e de prazer. E foi a referência utilizada para nomear a nova tendência de moda, observada nos grandes desfiles internacionais e nas ruas. Os looks cheios de cores vivas e brilho servem para representar o momento de euforia que o retorno às atividades presenciais tem trazido após quase dois anos de isolamento social por causa da pandemia da covid-19.

A professora de moda Monayna Pinheiro, da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), conta que, de certa forma, a moda sempre costuma se reapresentar exuberante após períodos difíceis. Para ela, a moda dopamina surge, inclusive, como uma contratendência: “Uma resposta para estes tempos sombrios envolve celebrar a vida, a gente vem com uma vontade de cor”, explica. E é possível acompanhar essa vontade de cor nas semanas de moda internacionais, que este ano contam novamente com a presença do público nos desfiles.

“É a moda usada como remédio”, afirma a consultora de moda Angela Quinto. Ela trabalha na área há 18 anos e acredita que, neste momento, as pessoas têm se permitido brincar mais com as tendências fashion e a se divertir. “A moda pode parecer futilidade para alguns, mas é a maneira como os indivíduos se expressam. E, agora, o que se tem buscado é a liberdade”, explica. A partir dessa busca, surgem roupas vibrantes, coloridas e cheias de brilho na tentativa de fazer bem a quem usa e a quem olha.

A consultora de imagem Julia Bianchetti comenta o que se tem visto nas ruas e passarelas: “Muitas cores, paetês, muito brilho para tirar esse moletom! O momento é de euforia, e a gente observa isso nas roupas”, conta. Julia, que atua no mercado de moda há 11 anos, relembra que, no começo da pandemia, uma tendência que ganhou espaço rapidamente foi o tie-dye, em que várias pessoas preferiam estilizar as peças de roupa que já tinham em casa. “O consumo agora deve aumentar muito por causa do retorno às atividades presenciais, e as pessoas devem seguir essa tendência de roupas e acessórios coloridos.”

Discretos

Angela Quinto dá a dica para quem quer trazer cores para o guarda-roupa sem perder o refinamento. Segundo ela, uma combinação de tons pastéis, sendo quebrados com detalhes em neon, é uma maneira de criar um look chique, mantendo a diversão do colorido para os que têm receio de exagerar. Ela lembra, inclusive, da importância dos acessórios na composição. Talvez começar com brincos, bolsas ou meias coloridas já desperte as boas sensações da moda dopamina.

A volta de público aos desfiles internacionais trouxe um quê de euforia (foto: THOMAS SAMSON / AFP)

A indicação de Julia Bianchetti para os mais discretos, que tenham medo de ousar nas cores, é investir no visual monocromático. Usar todas as peças do mesmo tom facilita o trabalho de composição e você ainda pode aproveitar para brincar com as possibilidades de texturas e tecidos.

Para os que gostam de variar as cores e querem buscar looks mais descontraídos, a dica é compor com peças que tenham tonalidades próximas. “Por exemplo, combinar azul com verde e mais ou menos na mesma tonalidade. Ou, então, um rosa-claro com azul-claro. Porque, quando você segue a mesma intensidade das cores, elas vão combinar entre si, independentemente de qual cor for.” O mais importante é utilizar a tendência para expressar os bons desejos e se divertir.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

A tendência dopamina vista nas passarelas também começa a ganhar as ruas