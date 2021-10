Ritual capilar: couro cabeludo deve ser esfoliado regularmente

AC Ailim Cabral

Escova massageadora, da My Brush (R$ 129,90 e três por R$ 259,80) - (crédito: Divulgação)

Enquanto algumas pessoas mantêm os cuidados capilares básicos, usando xampu e, em uma lavada ou outra, condicionador, outras investem em uma verdadeira rotina de beleza que inclui diversas etapas de cuidados com os fios e o couro cabeludo.

Pré-lavagem, umectação, hidratação, nutrição, reconstrução, selagem e escovação têm ganhado cada vez mais a companhia de mais uma etapa neste ritual de beleza: a esfoliação do cabelo e do couro cabeludo.

Segundo a dermatologista e tricologista Larissa Fontain, a esfoliação capilar pode ser química, feita com xampus esfoliantes ou produtos específicos que tenham esferas e ativos, ou física, com escovas para massagem do couro cabeludo.

Escova massageadora, da Tomshin, na Amazon (R$ 55,39) e Escova Massageadora Limpeza Do Couro Cabeludo Anti Queda, na Americanas (R$ 78,99) (foto: Divulgação)

A esfoliação do couro cabeludo promove uma série de benefícios para a saúde dos fios. A massagem local estimula a circulação, favorecendo o fortalecimento dos folículos, desobstruindo os poros, facilitando o crescimento dos fios e permitindo a melhor absorção de nutrientes e produtos.

O processo também distribui os óleos naturais do cabelo, promovendo a hidratação dos fios. A limpeza mais profunda, possível por meio das esferas esfoliantes ou das cerdas das escovas, elimina resíduos, resquícios de produtos, células mortas e impurezas que se acumulam, equilibrando o PH, o que traz mais vitalidade e brilho às madeixas.

Como fazer

Keune Care Derma Exfoliate, da Keune (R$ 119,92) e Nativa Spa Esfoliante Capilar Detox Matcha, de O Boticário (R$ 43,90) (foto: Divulgação)

Larissa indica que, quando a esfoliação for feita com o xampu, ele deve substituir o de uso comum, evitando um desgaste desnecessário dos fios. Na hora de aplicar, faça movimentos circulares com as pontas dos dedos, no couro cabeludo úmido, e não espalhe o produto no comprimento dos fios. Depois de deixar o produto agir pelo tempo indicado na embalagem, enxágue e aplique uma máscara ou condicionador hidratante.

Caso tenha caspa intensa, Larissa recomenda que a esfoliação seja feita três vezes por semana. Para cabelos normais, o ideal é uma vez a cada 15 dias. Segundo o manual da esfoliação, divulgado pela My Brush, a escova massageadora pode ser usada em todas as lavagens. Aplique o xampu normal e, em vez de massagear com os dedos, use a escova.

Esfoliante Capilar de Chá Verde, da The Body Shop (R$ 119,90) e Esfoliante Capilar Boost de Crescimento, da Monange (R$ 10,89) (foto: Divulgação)

Assim como os xampus esfoliantes, escovas massageadoras não devem ser passadas no cabelo, somente no couro cabeludo. Elas também não devem ser usadas para pentear ou escovar os fios.

Pessoas com os cabelos muito ressecados ou com alergias ou lesões ativas no couro cabeludo devem evitar a esfoliação capilar. Nesses casos, é importante procurar um dermatologista.