Sem açúcar e com afeto: casal cria sorvetes artesanais e proteicos

SN Sibele Negromonte

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Quando Estephany Nunez Barbosa e Pedro Ramos alugaram um motorhome para desbravar a Califórnia, em 2019, não imaginavam que, pouco tempo depois, a vida deles teria dado uma guinada. Durante a viagem, Pedro, um apaixonado por sorvetes, mas que estava de dieta, descobriu os gelados sem açúcar e rico em proteína e fibra, populares na região. “Tomávamos sorvete todo dia e, ainda assim, voltei mais magro. E isso durante as férias, quando, geralmente, a gente engorda”, recorda-se o servidor público.

De volta ao Brasil, o casal, que já tinha a ideia de empreender, pensou: por que não investir na produção desse tipo de produto ainda tão pouco difundido em Brasília? Os dois inscreveram-se, então, em um curso de sorvete e começaram a estudar e pesquisar tudo o que podiam sobre o assunto. Com pouco capital para investir, procuraram uma fábrica em que pudesse alugar os equipamentos para desenvolver as próprias receitas. “Mas não conseguimos encontrar um lugar. Colocamos na ponta do lápis e vimos que ficava muito caro comprar as máquinas. Engavetamos o projeto”, conta Estephany.

Formada em jornalismo e em design de interiores, ela trabalhava na loja de materiais de móveis da família, mas parou quando o primogênito, Theo, de 3 anos, nasceu. Estava, porém, disposta a voltar ao batente. E os sorvetes ainda pareciam uma boa opção, nem que fosse uma franquia.

O casal começou, então, a estudar o mercado e, nas andanças, conheceram André Lopes dos Anjos, proprietário de uma sorveteria artesanal, a Sorvete ao quadrado. “Ele tinha no cardápio um único sorvete sem açúcar. Provamos e fomos muito sinceros: era muito ruim”, divertem-se Estephany e Pedro, que convidaram o hoje amigo a ir à casa deles conhecer o produto que estavam desenvolvendo. “Tínhamos comprado uma maquininha amadora e estávamos fazendo testes”, lembram.

André não só gostou do que provou como deu a sugestão de eles venderem os sorvetes pela internet. E fez mais: aceitou alugar a máquina da própria sorveteria para que o casal pudesse começar o negócio. “Quando a loja fechava, às 19h, nós íamos para lá e ficávamos madrugada adentro produzindo nossos sorvetes. Hoje, inclusive, a receita sem açúcar que é vendida na Sorvete ao quadrado foi desenvolvida por nós.”

Alimento

Nesse meio tempo, veio a pandemia e, ao contrário do que ocorreu com muita gente, o negócio do casal ganhou um gás a mais. Em home office, Pedro não perdia tempo com deslocamentos e, nos horários livres, podia ajudar Estephany na produção. Com as pessoas isoladas em casa, os pedidos de delivery cresceram muito e os sorvetes deles começou a fazer sucesso. A Benedito, como batizaram a marca, ficou conhecida no boca a boca. “Se não fosse a pandemia, acho que não teríamos tido sucesso”, admite Estephany.

No auge da produção, o casal descobriu que mais um bebê estava a caminho. Resolveram, então, usar as economias para comprar a própria máquina e concentrar toda a produção em casa. “Investimos em uma mais simples, nacional, mas que está nos servindo muito bem”, diz ela. Esther nasceu há pouco mais de um mês.

O casal é responsável por tudo, da produção do sorvete à divulgação da marca. “Pedro faz as fotos, que divulgamos no Instagram, e criou toda a parte gráfica.” Todo o processo é feito de forma artesanal. “A geleia que usamos no sabor morango com chocolate branco é preparada no fogão aqui de casa, assim como o biscoito do sabor cookie e creme”, exemplifica Estephany.

Mas o grande diferencial dos produtos da Benedito é que eles não levam nenhum açúcar — “usamos um blend de adoçantes naturais, como xilitol, stevia e eritritol” — e são proteicos. “Os nossos sorvetes são preparados com proteína isolada, que tem menos carboidrato e gordura que a concentrada, e permite absorção mais rápida pelo nosso corpo.” Também não são usados conservantes, corantes e gordura trans.

Hoje, eles contam com sete sabores e concentram a produção em dois dias da semana — quando começaram, era apenas um dia. Um dos sabores, coco com pedaços de coco queimado, é vegano. “Com exceção do sorvete de pistache, que é liso, todos os nossos outros têm alguma crocância”, diz o casal. Eles trabalham sob encomenda, mas sempre há um item ou outro para pronta entrega, em potes de 500ml e 150ml. O sorvete precisa passar pelo menos 13 horas no freezer antes de ser consumido. Recentemente, a Benedito ganhou um ponto de vendas na Mercearia Colaborativa, na 412 Norte. Com isso, a produção tende a aumentar.

“Queremos acabar com essa ideia de que sorvete é apenas uma sobremesa. Ele pode ser, sim, uma refeição saudável”, reforça Pedro, com o aval de quem, antes de ser empresário, foi consumidor. “O nosso lema é sem açúcar e com afeto. Porque os nossos sorvetes, apesar de terem baixa caloria, são saborosos e feitos com muito cuidado”, reforça Estephany.

Panqueca de mirtilo

Panqueca de mirtilo (foto: Arquivo pessoal)

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de óleo de coco sem sabor

1 colher de chá de xilitol ou duas colheres de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de leite de coco

1 colher de chá de fermento

Mirtilos a gosto

Modo de fazer

Bata o ovo, o xilitol ou mel, o óleo de coco e a essência de baunilha com o auxílio de um garfo. Em seguida, adicione a farinha e o leite e misture bem. Coloque os mirtilos. Preaqueça uma frigideira com um pouco de óleo de coco e adicione a massa em fogo baixo. Deixe dourar de ambos os lados. Sirva com duas bolas da Benedito de coco com pedacinhos.

Serviço

Benedito Sorvete

Instagram: @beneditosorvete

WhatsApp: (61) 9 9284-1829