Decoração: Projeto de escritório brasiliense mostra como criar um lar aconchegante e elegante através do mobiliário e cores

Esta casa de 400m², em Brasília, ganhou novos ares com escolhas assertivas que transformaram a residência em um refúgio acolhedor e sofisticado. À frente do projeto, o escritório PHF Arquitetura optou por mobiliário de alto padrão e o uso de arte, quadros e materiais nobres como a madeira que trouxe todo o clima versátil e aconchegante para os espaços.

"A parte de decoração foi montada em apenas dois dias, então tivemos que pensar em um layout que pudesse ser adaptado caso fosse necessário. Trabalhamos com bastante dourado nos adornos para criar uma atmosfera mais luxuosa", explica o designer Pedro Henrique Ferreira.

Personalidade

Logo no hall de entrada é possível ver que todo o projeto segue uma unidade e uma linguagem de materiais. No ambiente a escultura artesanal, da designer Regina Minsk, ganha destaque na parede. A peça crochetada à mão com fio de rami e recheada com resíduos têxteis valoriza a produção local de forma ética, sustentável e consciente. O clima agradável fica ainda mais evidente com as cadeiras e mesa de centro de madeira. O espaço que também é composto por objetos decorativos traz uma obra assinada pelo artista Leonardo Bueno.

Conforto

Com tons claros e entrada de luz natural, a sala é um convite ao descanso. Ambientada com móveis aconchegantes, os profissionais apostaram em almofadas, vasos de plantas, obras de artistas regionais e tapetes para compor a decoração harmoniosa. "Os tapetes usados na sala são de fibra pet, um material que nós aqui do escritório gostamos muito, pois lembra muito a fibra de tear e é extremamente resistente", conta a arquiteta Ana Karolina Magalhães. Mantendo as escolhas assertivas do projeto, o conforto se expande pelo quarto com decoração leve com pontos de cor nas almofadas e na roupa de cama.

Funcionalidade

Já na área externa, o lugar mais divertido do imóvel, o escritório optou por móveis com matérias-primas resistentes à água, raios solares e vento como a corda náutica com proteção UV. O espaço, que foi idealizado para que os moradores desfrutem bons momentos com amigos e familiares, ganhou um toque especial da natureza no jardim e nos adornos, além de uma decoração mais étnica. "Na varanda optamos por objetos artesanais e tons mais terrosos, o que trouxe mais diversidade e identidade ao projeto", explicam os sócios do escritório de arquitetura.

