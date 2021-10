Rodapé de gesso para decoração: veja o passo a passo de como instalar

LC Lugar Certo - Estado de Minas

(crédito: Reprodução)

O rodapé de gesso dá um toque especial à sua casa. Ele serve para proteger a parede e garantir um efeito estético diferenciado. A maior vantagem é que ele é econômico. Ainda mais se a instalação ficar por sua conta. Aprenda como instalar na sua casa!



É claro que um gesseiro profissional poderá deixar o acabamento perfeito. Contudo, se você deseja aproveitar o dia de folga ou o final de semana para dar um trato em casa, a hora é agora.



Então, aproveite para conferir as dicas deste conteúdo de como instalar rodapé de gesso.

O que é rodapé de gesso?

O rodapé de gesso é feito a partir de uma mistura de água e sulfato de cálcio. Ele é indicado para o acabamento do encontro entre a parede e o piso e entre a parede e o teto.



Mas também fica muito bonito quando é instalado no acabamento de laterais de parede e no contorno dos degraus de escadas.



Portanto, é uma alternativa barata e elegante para a sua casa. Além disso, pode receber um projeto de iluminação que deixa o ambiente mais aconchegante.

Quais as vantagens e desvantagens do gesso?

Ao utilizar o gesso no acabamento, fique ciente de que você encontrará vantagens e desvantagens nessa escolha. Dessa maneira, confira as principais delas.

Vantagens

- Preço baixo, sendo mais vantajoso que outras opções, como pisos de cerâmica;

- personalização, pois deixa o ambiente mais charmoso;

- beleza, já que garante um bom visual;

- praticidade, não é preciso pensar em outros materiais.

Desvantagens

- Não é muito resistente à água, portanto não se deve colocar em cozinhas e banheiros;

- pode quebrar com o impacto de um móvel, exigindo cuidado na hora da faxina e da mudança da mobília;

- faz bagunça na hora da instalação, o que é inevitável devido ao pó do gesso.

Roda pé de gesso (foto: Reprodução)

Fica caro instalar rodapé de gesso?

Na maioria das cidades, o que fica mais caro é a mão de obra, visto que o material em si, é barato.



Em média, o metro quadrado custa R$ 45,00. Mas esse valor pode variar conforme a cidade e o estado.



Sendo assim, o mais importante é pesquisar preços. A dica é fazer uma cotação com, pelo menos, três profissionais. Avalie, por exemplo, as referências e prazos de entrega do serviço.

Como instalar rodapé de gesso?

No entanto, se você deseja economizar e passar uns momentos em casa, pode fazer a instalação sozinho.



Logo, você poderá instalar o rodapé de gesso no seu tempo e a seu modo. Mas é importante lembrar-se de comprar os materiais com antecedência e planejar a instalação.



Pegue uma folga ou um feriado prolongado para colocar a mão na massa, ou melhor, no gesso.



Lembre-se que a instalação causa uma certa bagunça devido ao pó, porém, o resultado é compensador.

Passo a passo

Então, como instalar o rodapé de gesso? Veja o passo a passo:



1. divida o gesso em pedaços de 40 cm, caso ele já não esteja cortado;

2. prepare a cola de gesso e cole a parte traseira e a lateral da placa de gesso na parede;

3. pegue uma espátula e retire o excesso de cola;

4. preencha a parede, repetindo os dois últimos processos anteriores até finalizar o acabamento;

5. para garantir um acabamento perfeito, use uma lixa.

Dicas bônus

Agora, acompanhe algumas dicas bônus para ter um rodapé de gesso bonito e durável.



Se você for instalar o rodateto, é recomendado que você tenha uma escada para se apoiar com mais firmeza;

se o gesso estiver úmido é melhor, por isso, compre-o 24h antes da instalação;

raspe o verso e as laterais das baguetes antes de assentá-las, já que os fabricantes costumam untar a superfície, o que dificulta a colagem na parede;

manuseie com cuidado para evitar que o gesso se quebre na instalação;