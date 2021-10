Entenda a importância do uso do protetor térmico e escolha o seu

AC Ailim Cabra

Ao mesmo tempo em que podem ser considerados heróis na hora da produção, o secador, a chapinha, o babyliss e os difusores se transformam em vilões quando o assunto é a saúde dos cabelos. O que acontece é que, apesar de modelar bem o penteado e ajudar a disciplinar os fios mais rebeldes, o calor excessivo causa danos às fibras capilares.

Marcos Proença, cabeleireiro e expert da Eudora, alerta que entre os estragos do uso contínuo de fontes de calor nos fios estão a quebra, o surgimento de pontas duplas, o ressecamento do cabelo em geral e até a queima dos fios. O protetor térmico é um importante aliado para quem não abre mão da chapinha ou do secador.

O cabeleireiro explica que, para quem tem o costume de utilizar ferramentas de calor, os protetores térmicos capilares são indispensáveis na produção. “São finalizadores e entram na etapa final da preparação do cabelo, evitando a fragilização causada pelo calor constante e frequente.”

A tricologista Ana Carina Junqueira explica que ele atua formando uma camada protetora ao redor da fibra do fio, selando as cutículas e evitando a perda de água do cabelo após o uso de chapinha, secador ou semelhantes, diminuindo os danos que a alta exposição ao calor causa e contribuindo para manter a hidratação. Marcos acrescenta que cada produto tem ativos particulares, que fazem esse envolvimento do fio para a proteção térmica.

Raios solares

Criados para resistir às altíssimas temperaturas do secador ou da chapinha, os protetores térmicos também acabam protegendo dos danos causados pelo sol. “O calor do sol não chega a essas temperaturas, mas também deixa o cabelo fragilizado, já que as cutículas dos fios estão mais abertas e com maior predisposição à perda de nutrientes, principalmente nas estações mais quentes do ano, como o verão”, ensina Marcos. Ele também recomenda uma proteção específica contra os raios solares, com filtros UV para maximizar a proteção.

Na hora da exposição, Marcos ressalta que é preciso atentar para a temperatura máxima de proteção e optar por pranchas e secadores que tenham controle de temperatura. “Quando perceber que o secador está quente demais pelo uso contínuo, abaixe a temperatura e espere para que ele se estabilize novamente. Assim, você evita ultrapassar a proteção máxima dos produtos”, indica.

Ana Carina ensina que, para aplicar o produto, o ideal é colocar primeiro nas mãos, aquecendo um pouco o protetor para ativar os componentes, e, depois, no comprimento do cabelo — da raiz às pontas. Além da blindagem contra os danos causados pelo calor, os protetores térmicos podem ser multifuncionais quando aliados a outros ativos. Eles também auxiliam na maior durabilidade de alisamentos e progressivas, diminuem o frizz e conferem brilho aos fios.

Os produtos são ofertados em diferentes composições — cremes, sprays e óleos — e podem ser usados nos fios úmidos ou secos. Para os cabelos mais finos, o líquido ou spray são os mais indicados; já nos fios grossos, o creme é uma opção melhor. As texturas oleosas e cremosas favorecem os cabelos secos, enquanto o spray atende melhor os oleosos.