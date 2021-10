Gadgets de beleza, como escovas e massageadores, são os queridinhos do skincare

AC Ailim Cabral

A skincare sempre esteve entre as rotinas de beleza preferidas e ganhou ainda mais adeptas, e adeptos, durante o período de isolamento. O autocuidado, além da alimentação e da atividade física, passou a incluir com mais frequência os rituais de beleza, que se tornaram parte importante do bem-estar.

E dentro do universo de skincare, as possibilidades são quase infinitas. Existe quem prefira o mais básico e simples, investindo apenas em sabonetes próprios e cremes de hidratação, os que acrescentam os anti-envelhecimento, cremes para a região dos olhos e produtos voltados aos cuidados com manchas e marcas na pele.

E existem os que estão dispostos a incluir neste ritual tudo a que têm direito. Para os entusiastas da skincare, junto com as sheet masks, aquelas em que aplicamos uma espécie de tecido no rosto, os gadgets de beleza são os principais sonhos de consumo.

Mas o que são os gadgets de beleza? Eles são aparelhos elétricos, normalmente com baterias recarregáveis, que auxiliam nos processos de limpeza profunda, circulação, drenagem, absorção de produtos, diminuição dos poros e antienvelhecimento da pele.

Os mais conhecidos são os voltados para limpeza. Com cerdas massageadoras e vibrações, esses aparelhos, usados com sabonetes para o rosto e cleansers, promovem uma limpeza um pouco mais profunda do rosto.

Marja Rooij, gerente de Novos Negócios Brazil & Cone Sul da Foreo, explica que a pulsação T-sonic, usada nos aparelhos da linha Luna, é uma pulsação que penetra nas camadas da pele e traz a sujeira depositada à tona, permitindo a higienização intensa sem danos à pele. Além da pulsação, a Luna é fabricada em silicone médico ultra-macio e 100% atóxico, importante para que a pele não sofra lesões.

Marja explica que a limpeza com as mãos ou com esponjas comuns têm sua importância e não devem ser abandonadas por quem prefere não usar gadgets, mas que são menos eficazes nos processos que limpam as camadas mais internas da pele.

“Ao usar a Luna, por exemplo, é possível remover 99,5% de resíduos de sujeira, maquiagem, poluição da pele, permitindo a desobstrução dos poros e fazendo com que a absorção de produtos pela pele seja muito maior”, acrescenta.

Pedro Cheliga, gerente de desenvolvimento da Philco, explica que a função dos gadgets de limpeza é potencializar a ação de sabonetes e esfoliantes.

Choques na pele?



O conceito de aparelhos com microcorrentes pode parecer um pouco assustador, mas o segredo está no prefixo “micro”. De maneira suave e sem dor, as microcorrentes de eletroestimulação de baixa intensidade imitam as correntes elétricas que existem naturalmente no corpo humano.

O processo revigora as células, dando aspecto saudável e melhorando o viço e a tonicidade da pele e exercita os músculos, promovendo lifting facial e eliminação rápida de inchaços.

Os massageadores promovem o relaxamento dos músculos da face, aliviando a tensão e estimulando a circulação sanguínea e produção de colágeno. “A ação gerada estimula as trocas gasosas da célula, fazendo com que ela absorva os tratamentos e produtos que você aplica”, acrescenta Pedro.

Existem ainda os gadgets que acrescentam o uso de Leds ao skincare. O uso do Led vermelho permite a função de compressa quente, que também auxilia na circulação e relaxamento da musculatura. O azul ajuda no controle da oleosidade e atua com ação anti-inflamatória.

Os cuidados



Marja ressalta que não é indicado usar nenhum tipo de gadget em peles sensibilizadas ou em processos inflamatórios. Já os produtos que usam microcorrentes não devem ser usados por grávidas, portadores de marcapasso, próteses dentárias metálicas, pós-operatório facial e quadros de epilepsia ou convulsões.

Apesar de oferecerem poucos riscos, é importante que as pessoas, principalmente as com peles mais sensíveis, consultem um dermatologista para garantir que os acessórios não causem nenhum tipo de dano à pele.

