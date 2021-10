Correntes, faixas e fivelas extravagantes, o cinto está na moda!

AC Ailim Cabral

Nos últimos dois anos, o foco da moda foi o conforto. No mundo do home office, trabalhar com uma calça de moletom e pantufas se tornou uma realidade possível e as tendências giraram em torno do comfy aliado ao estiloso.

Sentir-se bem e confortável nas próprias roupas, sejam elas para ficar em casa ou sair, é uma tendência que não parece, e nem deve, ir embora. Mas usar as peças para expressar seu estilo e se libertar de algumas amarras sociais também vem com tudo conforme a vacinação e a flexibilização aumentam.

Nesse cenário, os acessórios se tornam grandes aliados. Um único brilho, cor ou formato diferente pode transformar o look. E aqui, um clássico aparece reinventado. Os cintos surgem com novos modelos e por mais que em muitos looks tenham permanecido escondidos, em outros, são os verdadeiros protagonistas.

Virgínia Cavalheiro, criadora da marca que leva seu nome, produz cintos feitos a mão e carregados de arte e identidade brasileira e afirma que os cintos prometem ser os acessórios mais desejados da temporada.

Juliette Freire usando o cinto Corrente Leão, de Virgínia Cavalheiro (foto: Virginia Cavalheiro/Divulgação)

As tendências mais fortes, segundo Virgínia, são os cintos de corrente, peças delicadas e refinadas, ideais para usar com vestidos e calças, e os cintos largos e texturizados, que marcam a cintura e podem ser usados até mesmo para afivelar o blazer.

A estilista Anne Garcia, assim como Virgínia, percebe o sucesso e o aumento na busca pelos cintos de corrente, mas acrescenta que os cintos brancos e de couro liso também estão entre os queridinhos. “Apesar de ser uma cor neutra, quando usamos para completar um look, a diferença é nítida. As fivelas grandes e extravagantes também estão em alta e a tendência é de que o cinto seja o protagonista.”

Modelo usando o Cinto Max Croco, de Virgínia Cavalheiro (foto: Virginia Cavalheiro/Divulgação)

Aliado da silhueta



Apesar de nem sempre ter sido tão valorizado, Virgínia esclarece que o cinto tem papel importante na definição da silhueta. Usado com saias e vestidos, marca e modela a cintura, com calças, ajusta a proporção corporal.

“Tem o poder de equilibrar as proporções corporais entre tronco e pernas. Se você colocar um cinto da mesma cor da sua calça, vai criar uma ilusão de alongar as pernas e se você colocar um cinto no mesmo tom da sua blusa, você vai criar a ilusão de alongar o seu tronco”, exemplifica Virgínia.

Para quem não tem o hábito de usar o acessório e não sabe por onde começar, Virgínia afirma que a regra número um é que não existe certo ou errado, o importante é investir em peças que se conectem com o seu estilo.

“Não adianta comprar um cinto que você achou lindo e está na moda, mas que não combina com você e que não faz o seu estilo”, completa Anne.





Como escolher

* Abra o armário e observe quais são as cores que mais se repetem nas suas roupas. São as cores para priorizar na hora de comprar um cinto. Tons similares ao tom da sua roupa vão criar uma conexão e deixar o visual mais harmônico. Também podem ser usados para criar um ponto de cor ou então de textura em um look monocromático.

* Se você usa muitas peças em jeans, opte pelo modelo médio.

* Se prefere os vestidos longos, os cintos mais largos darão um toque especial para a produção.

* “Os cintos de correntes sobre as saias são um espetáculo”, afirma Anne.

* Se você deseja dar um ar romântico para a composição, use um cinto mais fino sobre a saia de cintura alta ou sobre um vestido tubinho midi.

* Os vestidos longos são mais utilizados com cintos médios e largos, mas nada impede de usar um cinto mais fino.

* Um truque bacana é usar cintos com cores opostas ao look que você está usando.

* Não precisa combinar com bolsas ou sapatos, basta que seja harmônico com o restante da composição.

* Se você for discreta, use o cinto na cor mais próxima da sua roupa.

* Estampas de oncinhas são atemporais e combinam com quase todas as cores, como rosa pink, vermelho, amarelo, verde e marrom.

* A estampa de zebra combina com o azul-escuro, vermelho e, até mesmo, com a cor preta e branca.

* Bem-vindos em qualquer look, os cintos têm sido usados até mesmo com biquínis.

* Apesar das dicas, não existem regras, o importante é se sentir bem e usar a criatividade para inovar.