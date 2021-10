As cores e desejos para 2022

PI Por Iara Pereira*

Com o segundo semestre quase no fim, começam a ser divulgados os tão aguardados estudos de cores para o próximo ano. Os dados afetam diretamente os mercados de arquitetura, design e decoração, que procuram se adaptar e inovar. As tonalidades são selecionadas a partir de análises aprofundadas sobre comportamento e estética em nível global, refletindo as principais tendências em temas diversos e traduzindo, em paletas de cores, os sentimentos e desejos que guiarão a sociedade para o ano seguinte.

Segundo as revelações das marcas para Cor do ano 2022, a tendência será tornar o nosso lar um lugar mais flexível e acolhedor, para que possamos nos reinventar sempre que quisermos. Os anos de 2020 e 2021 mostraram que nossa casa é o nosso mundo, cheio de possibilidades.

Coral

A companhia Tintas Coral traz para 2022 um tom azul claro, arejado e revigorante que tem tudo a ver com um novo jeito de viver. A cor Melodia Suave foi revelada com quatro paletas e outras 37 tonalidades que combinam entre si.

Para Priscila Perez, especialista de Colour Designer da AkzoNobel para América do Sul, os efeitos da pandemia realçaram todos os campos da nossa vida e nos fizeram reavaliar o que realmente importa, ou seja, família, amigos, nossa casa, o mundo que nos cerca.

Depois de tanto tempo isolados existe o desejo de nos encontrar, com um novo jeito de perceber o mundo e começar de novo. "É nesse sentido e contexto que surgiu o tema deste ano, dessa nossa vontade de viver e redescobrir situações e momentos que nos fazem tão felizes", explica Priscila.

A especialista observa que ao longo dos últimos 19 anos assistimos a uma mudança dramática nas tendências, partindo de cores mais brilhantes para as mais neutras. "Pensando no próximo ano, no entanto, as cores vibrantes e os tons claros estão ressurgindo, talvez como reflexo da nossa necessidade de positividade e de renovação. As 37 cores selecionadas na paleta ColourFutures de 2022 dão o suporte que as pessoas precisam para escolher os tons atuais que mais lhes agradam."

Suvinil

Ainda falando sobre a busca de renovação e positividade em 2022, a Suvinil lançou, em outubro, seu estudo de tendências, nomeado Sensações Cromáticas. Sylvia Gracia, coordenadora de Marketing, Cor e Conteúdo explica a escolha do nome: "A gente quer sentir felicidade, euforia. A gente quer sentir tudo! Às vezes, até tristeza e revolta, desde que a gente esteja sentindo alguma coisa. Com infinitas possibilidades de caminhos, a razão abre espaço para emoção e reforça o desejo pela liberdade".

A cor escolhida pela Suvinil para o ano de 2022 se chama Eclipse. É um verde fresco que traz a energia e a saturação que precisamos ao entrar em uma nova aventura. No evento de revelação o tom foi definido como "natural e digital ao mesmo tempo''.

Além disso, o estudo foi dividido em três grandes temas: Mundo Ideal, Mundo Surreal e Mundo Digital. Incluindo a cor principal, são 45 tonalidades que formam a paleta de cores do estudo que representa os sentimentos do próximo ano.

Sherwin-Williams

Já a cor escolhida pela Sherwin-Williams para o ano de 2022, Neblina Perene, é um verde acinzentado, que chega após anos de tons neutros frios e tons de joias ousados. Na apresentação de Neblina Perene a cor foi definida como calma, refrescante, suave e sutil. Um tom fácil de utilizar em qualquer parte da casa, dentro ou fora dela.

A tonalidade de verde faz parte da paleta Modo do Colormix 2022 da Sherwin-Williams, lançada em setembro nos Estados Unidos, com 40 cores e quatro paletas.

Por ser uma cor calmante e neutra, Neblina Perene promove a versatilidade de ambientes variados, podendo ser usada em livings ou outras áreas de descanso e relaxamento, halls de entrada e átrios, para dar as boas-vindas de uma maneira reconfortante.

Como utilizar essas cores?

Com tantas cores sendo lançadas e tantas opções de combinações, é comum não saber por onde começar. A arquiteta Gabriella Chiarelli, do escritório Lez Arquitetura, explica que, de acordo com o perfil dos moradores, a paleta do ambiente pode ser bem colorida e cheia de contraste ou então se aproveitar de uma base neutra para colocar pontos de cor em lugares específicos.

Gabriella reforça a importância de se pensar nas cores que utilizamos em casa, pois o que parece ser apenas um detalhe, pode mudar totalmente um ambiente. "É importante entender as sensações que as cores transmitem. Cores quentes como o vermelho, laranja, amarelo vão trazer mais energia, já as frias como o verde e o azul trazem calma e tranquilidade. Para nós, as cores trazem vida e personalidade. As pessoas são mais abertas a aplicar cores que estão presentes no nosso dia a dia, como o azul ou o verde", diz a arquiteta.

