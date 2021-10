Muito além do pão com ovo

SN Sibele Negromonte

Foi durante o curso de gastronomia, na escola do renomado chef francês Alain Ducasse, lá no início dos anos 2000, que Rodrigo Gomes teve a ideia de criar um restaurante especializado em ovo. Um professor falou, durante a aula, que um restaurante em Mônaco vendia um prato de ovo estrelado com raspas de trufas frescas, vindas diretamente da Itália, a 200 euros. "Aquilo me impressionou."

Tanto que, quando o professor passou um trabalho escolar em que os alunos deveriam fazer a releitura de um bistrô, Rodrigo não teve dúvidas: criou o projeto de uma casa cujo cardápio tinha o ovo como protagonista. "Eu tirei a melhor nota da sala e, até hoje, tenho esse projeto guardado em um mini CD", diverte-se. Mas até chegar à inauguração da primeira unidade do P.OVO, no Rio de Janeiro, trilhou uma longa caminhada.

Português, o pai de Rodrigo chegou ao Rio de Janeiro na década de 1960 para tentar a vida. Quando se estabeleceu, trouxe a mulher e as duas filhas. Em terras fluminenses, tiveram o filho temporão e completaram a família. Em 1968, o patriarca, ao lado de um sócio, abriu a primeira casa de sucos carioca — negócio gastronômico que, anos mais tarde, tornaria-se uma tradição na Cidade Maravilhosa.

A primeira loja, a Center Lanches, ficava dentro do Centro Comercial de Copacabana. "Como na época não existiam shoppings, a galeria fazia as vezes de um", recorda-se. O sucesso foi tanto que logo foram abertas filiais em Ipanema e no Leblon. Por conselho de um astrólogo, o patriarca colocou o nome da filial do Leblon de Balada. "Nossa família, inclusive eu, odiou o nome. Mas a loja vivia lotada. Ficava ao lado da agência do Banco Nacional em que os atores da Globo recebiam salário. Acabou virando um point de artistas. Ficava aberta até as 5h da manhã, fechava e reabria às 7h", lembra.

Rodrigo vivia nas lojas. E gostava tanto que quis trabalhar com gastronomia. Mas o pai não queria que o filho fosse cozinheiro. "Naquela época, não havia o glamour que tem hoje. Ele sugeriu que eu fizesse administração e me deu sociedade da loja de Copacabana." Isso era nos anos 1980 e Rodrigo decidiu modernizar o negócio. Pôs mesas e cadeiras e, além de suco, passou a vender saladas e refeições naturais.

No fim dos anos 1990, com um sócio, criou o Balada Mix, um restaurante com essa pegada mais natural. "Priorizamos os melhores ingredientes e um preparo com pouca gordura." Em pouco tempo, o negócio se expandiu. Ele e o sócio abriram franquias e o Balada Mix virou uma rede, com lojas, inclusive, fora do Rio. O cardápio era preparado por Rodrigo, que decidiu fazer o curso de gastronomia da escola de Ducasse para aperfeiçoar as técnicas.

P.OVO em Brasília

Há três anos, Rodrigo se afastou do Balada Mix. Continua como sócio, mas já não faz parte da administração. "Estava cansado, querendo fazer algo novo." Foi aí que surgiu a ideia de pôr em prática o velho projeto de ter um restaurante que vendesse "pão com ovo". "Queria algo pequeno, com cardápio enxuto e poucos funcionários. Voltar às origens lá das lojas de suco do meu pai."

Em 2019, pouco antes do início da pandemia, o chef abriu as portas do P.OVO Bistrô, em um pequeno estabelecimento próximo à Praça Nossa Senhora da Luz, em Ipanema. "A ideia era que se chamasse Pão com Ovo, mas, por ser de domínio público, não pudemos usar o nome. Uma agência criou o P.OVO e nós gostamos."

O carro chefe da casa é justamente o pão com ovo mexido, finalizado no azeite trufado. Mas há também omeletes, fetuccine à carbonara, doces e outros pratos cuja estrela principal é o ovo. "A ideia era transformar o ovo, essa proteína tão simples e barata, em um produto gourmet."

Um dos pratos que mais faz sucesso é o Ovo no Pote. Rodrigo explica que, sobre uma cama de purê de batata baroa, são colocados dois ovos crus, que são levados a uma máquina chamada termocirculador, onde são cozinhados por uma hora a 62,5°C. Depois, são finalizados com flor de sal, cebolinha orgânica e azeite trufado. "Fechamos imediatamente o pote e ele só é aberto na mesa do cliente. Os ovos estão perfeitamente cozidos, cremosos por dentro."

Na loja de Ipanema, logo começou a se formar fila de espera. Diante de tanto sucesso, Rodrigo recebeu a proposta de abrir uma franquia no Leblon. Depois em Belo Horizonte e, há menos de um mês, em Brasília. O chef veio à capital treinar a equipe da nova unidade. Ele conta que sempre prioriza a parceria com produtores locais e o uso de ingredientes orgânicos.

Um outro diferencial do P.OVO é que eles fornecem comida de pet. "Fechamos parcerias com fornecedores locais", detalha. Enquanto os tutores saboreiam a refeição, o seu amigo de quatro patas também pode curtir o ambiente.

Rodrigo explica que, ao contrário daquele restaurante de Mônaco que lhe serviu de inspiração, não há trufas frescas vindas da Itália, nem tampouco, os pratos custam 200 euros. "Mas temos azeite trufado e ovos selecionados, vindos de galinhas que não são criadas em gaiola." E, claro, tudo preparado com muito esmero.