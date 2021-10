A simplicidade do cottagecore

PI Por Iara Pereira*

Desacelerar a rotina. Focar nas coisas simples da vida. Entrar em contato com a natureza. A estética que segue esses valores tem nome: cottagecore. O movimento é cultural e idolatra o conceito de uma vida autossuficiente, prezando pela harmonia com o ambiente. Na moda, essa tendência se apresenta com o resgate dos tecidos naturais, saias longas e estampas florais.

Não é de hoje que as pessoas idealizam um plano de escapar da vida na cidade. Lorenzo Merlino, estilista e professor de moda na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), explica que, desde o começo do século 18 é possível observar textos retratando a natureza como fonte de uma experiência libertadora e sublime.

"Tudo isso que começa em um ponto de vista mais literário e filosófico acaba inspirando a moda do final do século 18. Começa, então, um abandono das estruturas como os corpetes, por exemplo. Os vestidos ficaram mais soltos, feitos de algodão e com estampas que lembravam flores do campo", é o que conta Lorenzo.

Desde então, essa idealização da natureza como um lugar de abrigo onde existe a possibilidade de uma vida mais calma e simples nunca deixou o imaginário das pessoas. Mas, nos últimos dois anos, o estilo cottagecore voltou com tudo para os guarda-roupas e passarelas.

Leveza e romantismo

As roupas que se encaixam nessa estética costumam ter ares românticos e leves. Os tecidos naturais como algodão e linho ajudam a dar fluidez aos vestidos longos e alcançar o visual de "menina do campo". As mangas bufantes, saias longas, camisetas floridas ou em qualquer outra estampa que faça referência à natureza geralmente auxiliam na composição do look.

Quem dá mais dicas é Jaqueline Hagiwara, consultora de imagem e estilo: "tudo que é feito à mão também ficou muito em alta. Inclusive esse estilo incentiva também as coisas feitas por você mesma. Pintar, fazer crochê, tudo isso vem à tona. Tanto é que o crochê está super em alta agora".

Fique por dentro

Para quem se interessou pela estética do cottagecore e quer entrar na moda, a consultora Jaqueline dá as orientações:

A paleta de cores do cottagecore é formada por tons que lembram a natureza como o marrom, o bege, verde oliva, azul, além de tons suaves como rosa pastel e um amarelo mais claro.

As estampas mais usadas nesse estilo são florais, vichy (quadriculado com quadrados brancos bem marcados) e listras.

Os acessórios usados frequentemente são colares com pingente de medalhão ou de coração e adereços para a cabeça: chapéu de palha, laços no cabelo, lenços estampados, e até flores naturais. "É costume fazer tranças no cabelo e colocar essas flores colhidas por você como um acessório", diz Jaqueline.

Os calçados mais utilizados são botas de cano baixo e sapatos estilo boneca com o bico redondo em cores neutras, como marrom e bege. A maquiagem das adeptas ao cottagecore também é simples, leve e bem natural. Sem batons muito escuros ou delineados muito elaborados, a ideia é aparentar não estar usando maquiagem alguma.

A estética cottagecore também esteve presente nas semanas de moda ao redor do mundo. Estilistas renomados apostaram nos tecidos fluidos com motivos florais, acessórios de crochê e palha para suas coleções de primavera/verão.

Isso também está relacionado com a volta das atividades presenciais, como lembra a estilista e consultora de moda Raquel Strutz: "essa estética está muito ligada a um movimento de sustentabilidade que o mundo inteiro já vinha falando e isso acaba influenciando a moda. E esse movimento também é de super liberdade. Tem essa coisa de chapéu, lenço que lembram muito atividades como passear ao ar livre ou fazer um piquenique. Depois da pandemia é isso o que as pessoas mais querem".

