Encontros de conhecimento

pR por Raquel Ribeiro*

Após séculos de existência, os livros continuam sendo artefatos valorizados por quem procura uma boa história para viajar sem sair do lugar. Mais do que uma atividade solitária, a leitura é responsável por congregar pessoas em torno da sede pelo conhecimento. Movidos por essa paixão em comum, os clubes de leitura têm se popularizado cada vez mais e conquistado novos adeptos de diferentes localidades. Na pandemia então, a necessidade de reinvenção fez com que os encontros fossem transportados de vez para o universo virtual. Em alusão ao Dia Nacional do Livro, comemorado no dia 29 de outubro, a Revista conversou com integrantes de clubes de leitura e com amantes do universo literário.

A funcionária pública Fabíola Trolle Hollenbach, 36 anos, é aquela típica leitora: "rato de biblioteca". Quando tinha apenas 11 anos, ela se mudou de escola e, como não conhecia ninguém, começou a passar o intervalo na biblioteca. "A bibliotecária me indicava ótimos livros. Assim, um vazio deixado por pessoas e amigos foi preenchido por histórias, autores e muitas horas na solitude literária. Nas férias em que eu não podia viajar fisicamente, lia livros que se passavam em lugares diversos do mundo", conta.

Desde então, as histórias literárias não a largaram mais. Em 2018, Fabíola conheceu o Clube de Leitura Brasília, que hoje permanece como "parte da vida e da alma" dela. De acordo com a funcionária pública, ser estimulado a ler livros diferentes e se permitir surpreender são algumas das vantagens de fazer leituras coletivas e participar de clubes. Contudo, ela considera que a troca de experiências entre os amigos é a cereja do bolo. Durante a pandemia, ela resolveu criar um diário de leitura no Instagram para registrar os livros lidos. Até agora, ela já leu o total de 21 livros.

Mercado em expansão

Uma vez que os encontros dos clubes literários, que antes eram presenciais, se tornaram totalmente online, pessoas advindas de outras regiões do país, e mesmo do exterior, puderam participar, expandindo, assim, as trocas culturais. Esse intercâmbio de experiências e perspectivas casa bem com a proposta dos clubes. "Hoje em dia, a gente tem clube de tudo, filmes, séries, futebol, política... No caso do clube de leitura, a gente utiliza a literatura para debater um leque de informações, culturas e momentos históricos. É como se o clube de leitura humanizasse histórias. O clube entrega para o leitor a possibilidade de poder debater assuntos que não fazem parte das situações que vive e entrega a possibilidade de conhecer novas realidades, pessoas, pontos de vista e crescer na argumentação", comenta o fundador do Clube de Leitura Brasília, Claiperon Fernandes.

No período de isolamento social as pessoas mergulharam nos livros para fugir da realidade conturbada. É o que indica o 7º Painel do Varejo de Livros no Brasil de 2021, realizado pela Nielsen Book e divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro (Snel), referente ao primeiro semestre de 2021. Segundo a pesquisa, houve aumento de 48,5% na venda de livros no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2020. A sondagem também registrou um total de 28 milhões de livros vendidos e crescimento de 38,26% no faturamento do mercado editorial em relação ao ano anterior.

O editor da brasiliense Tagore Editora, Victor Tagore, acredita que esse boom no setor livreiro se relaciona com a migração das livrarias para o meio digital. "As pessoas se adaptaram para poder continuar comprando, e o livro foi uma das formas de entretenimento seguras que elas encontraram na pandemia. Quem estava querendo intensificar esse contato com os livros comprou principalmente pela internet", explica Victor, que acrescenta que as livrarias que não conseguiram acompanhar a mudança ficaram para trás.

Leitura em dia

Quem intensificou o hábito de leitura durante a pandemia foi a professora Janaina Crisóstomo, 39. Ao longo do período em que as escolas foram fechadas, ela passou a ficar mais em casa e aproveitou para estrear os livros empilhados havia tempos na estante. "Todos temos uma lista de livros interminável que queremos ler. Então, eu comecei a ler todos os livros que eu tinha aqui em casa e já queria ler havia tempos, e também comprei outros pela internet."

A professora é uma grande adepta dos clubes de leitura, e por isso, participa de três: o Clube do Livro Clássicos, o Clube de Leitura Brasília e o Biblioclube. Apesar dos encontros serem em formato virtual, Janaina pensa que eles são enriquecedores. "Mesmo com os encontros virtuais, posso aprender muito, conversar com as pessoas e trocar várias ideias e pontos de vista", diz. Introduzida pelo pai no mundo da literatura quando era bem pequena, Janaina continua se encantando a cada dia com os conhecimentos diversos que os livros trazem.

Novo em folha

Em plena pandemia, em julho de 2020, nasceu o Clube do Livro do Iesb. Fruto de uma ideia antiga de reunir as três unidades da biblioteca da faculdade, o clube finalmente saiu do papel em modelo virtual, a fim de permitir a participação de pessoas de qualquer lugar. "Nosso objetivo era estimular o gosto pela leitura dos estudantes universitários, entreter e os incentivar a permanecer em casa. Além disso, a gente queria encorajar a leitura de outros livros que vão além do que a pessoa gosta", explica Vanessa Rufino, coordenadora da Biblioteca do IESB e uma das mediadoras do clube.

O clube é aberto à comunidade e conta com participantes tanto de Brasília, quanto de outras localidades, como os Estados Unidos. Na visão de Vanessa, os encontros literários são experiências repletas de privilégios. "No clube de leitura, você sai muito da sua zona de conforto e isso é muito importante e interessante, ter contato com vários gêneros literários. O clube é um espaço democrático, onde todo mundo pode compartilhar suas opiniões, perspectivas de uma mesma obra, e cada um tem a sua bagagem, a sua experiência literária", comenta.

Os encontros virtuais e gratuitos ocorrem no último sábado de cada mês, às 11h da manhã, por meio do Google Meets. "A gente faz tipo uma memória literária no final de cada encontro. É um clube de leitores onde todo mundo tem um espaço para falar e também pode participar como ouvinte", detalha Vanessa.

O Clube do livro DF, voltado para a leitura de clássicos da literatura, teve que adaptar os encontros presenciais para o ambiente online. Agora, os encontros ocorrem no último sábado do mês, às 16h, via Zoom. O diferencial do clube é que ele procura trazer diversidade, com títulos escritos por mulheres e negros, além de temáticas LGBTQIA .

O clube também procura trazer filmes para relacionar com as histórias literárias, o que aprimora ainda mais a troca cultural. "Tentamos trazer filmes que tenham a ver com o que estamos lendo, fazemos toda uma imersão cultural, postamos matérias educativas para incentivar a leitura e sempre trocamos informações de cursos universitários. O clube de leitura proporciona muita cultura, além de uma rica sociabilidade para as pessoas", ressalta Bárbara.

Experiência coletiva

O Clube de Leitura Brasília partiu de dentro do departamento de uma empresa e se espalhou para fora dela, formando um projeto que envolvia, até então, apenas os brasilienses. Mas, na pandemia, ele se ampliou ainda mais. Ao migrar do modelo presencial para o virtual, o número de participantes praticamente dobrou, pois pessoas de outras localidades do país puderam participar dos encontros. Além disso, também se tornou possível a realização de lives e que autores convidados integrassem os encontros.

O fundador do clube, Claiperon Fernandes, avalia que a pandemia foi positiva nesse sentido, pois ampliou as possibilidades e tornou a experiência ainda mais rica. Para ele, o principal propósito do clube de leitura é promover o crescimento coletivo por meio do contato com opiniões diversas. "A leitura deixa de ser individual, se torna coletiva. Uma vez, eu li uma frase que resume bem esse processo: "70% é o autor que escreve, e os outros 30% vão da percepção do leitor", pontua.

Os encontros do clube, que ocorrem nos primeiros sábados do mês, às 19h30, possuem duração de duas horas e são conduzidos por curadores escolhidos previamente. Segundo Claiperon, é somente ao final de cada encontro que o participante descobre qual será o próximo livro, quando o curador apresenta a obra na forma de booktrailer, uma junção de imagens que se relacionam com a história. Em média, 40 pessoas têm participado dos encontros online.

