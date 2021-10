CB Correio Braziliense

(crédito: Eike Schroter/Netflix)

Confesso que não sou daqueles apaixonados por filmes de terror. Mas, de vez em quando, a gente se entrega a esse estranho prazer de, coração disparado, ficar com medo no sofá ou insone na cama mesmo sabendo que o que está na tela é ficção e não sairá da tela para o nosso lado. Será?

O Próximo Capítulo aproveita que hoje é o dia que importamos o Halloween dos EUA para falar sobre séries e filmes de terror. Talvez a queridinha dessa temporada seja Missa da meia-noite (foto), série da Netflix que fecha a trilogia de Mike Flanagan, também composta por Hill (2018) e Bly (2020). Desta vez, o diretor mexeu num assunto no mínimo delicado: religião. Riley (Zach Gilford) é condenado a 4 anos de prisão por atropelar uma jovem e acaba sofrendo muito mais pelas lembranças do acidente, presentes especialmente em sonhos assustadores. Fora da cadeia, ele tem que voltar a morar com os pais e o irmão na minúscula e quase fantasma ilha Crockett.

Lá, ele se encontra com o padre Paul (Hamish Linklater), que acaba despertando uma maldição sobre a cidade. Aparentemente, de santo esse padre não tem nada. A série tem 7 episódios, na Netflix, e no blog do Próximo Capítulo você pode ler a crítica completa.

Se você achou uma trilogia pouco, imagine uma antologia toda de terror. O Star traz as 10 temporadas da já clássica American Horror Story. Recém-lançada, a parte Double feature junta duas histórias de terror, uma no mar e uma na areia. Um escritor e a esposa dele, grávida, se mudam para uma cidade isolada durante o inverno. Uma crise criativa desencadeia uma série de acontecimentos estranhos e aterrorizantes, perdidos entre o que é real e o que está na ficção escrita por ele. A antologia American Horror Story já ganhou 16 Emmys.

Quem disse que tem idade certa para ver filmes de terror? A HBO Max mostra que isso é besteira e apresenta tanto o assustador Maligno como a animação Sustos ocultos de Frankelda, produção conjunta com o Cartoon Network.

Maligno, de James Wan, nos apresenta a Madison Mitchell (Annabelle Wallis), que está aborrecida com o caminho rotineiro pelo qual o casamento dela segue. Para "animar" um pouco a vida de Madison, surge uma criatura (na verdade o vulto de uma) que cresceu nas sombras da casa e mata as pessoas. Madison, então, passa a ser a principal suspeita dos crimes. Pelo menos ela não pode mais reclamar de que a vida é um tédio.

Para os pequenos, Sustos ocultos de Frankelda acompanha a personagem título numa jornada pelo mundo da literatura, já que Frankelda é uma escritora-fantasma. Ela tem um mal-humorado livro encantado de onde saem histórias de gnomos, bruxas, monstros, sereias. A cada episódio, o público desvenda um quebra-cabeças cujo resultado final virá apenas no fim da temporada.

Seja qual for a sua idade, o Halloween pode ser passado em frente à telinha. E ainda tem a desculpa perfeita para chegar mais pertinho de que está te acompanhando nessa aventura de amor e terror.