Apesar de ser domingo, dia teoricamente consagrado ao descanso, o céu aponta a um sentido diferente, o de teu

alegre envolvimento com tarefas que procrastinaste a um futuro indefinido, mas, ao que tudo indica, hoje seria esse futuro.Dobradiças que rangem, maçanetas que precisam de ajuste, janelas que não fecham bem, pequenos consertos no carro ou nos instrumentos de trabalho, enfim, tu saberás, com certeza, o que precisa de atenção. Nunca te esqueças de que nasceste dotada com um maravilhoso instrumento de ação, que se chama corpo físico, e que esse também requer manutenção,

ajuste, lubrificação e alimento. Dedicatambém, por isso, um tempo para recuperar a vitalidade e fazer com que teu corpo obedeça com destreza aos comandos de tua mente.

Fazer pequenos consertos para que tudo funcione como devia, isso não parece atrativo, porém, os resultados seriam compensadores. Por isso, tente se debruçar sobre essas pequenas coisas que foram proteladas ao futuro.

É toliceimaginar que um divertimento que valha a pena teria de custar muito dinheiro. Tudo que você precisa, todos os ingredientes estão ao alcance de suas mãos, é só você os escolher e juntar numa agradável receita.

Bons momentos com as pessoas habituais são mágicos, porque de tanto elas se tornarem parte da rotina, acabam sendo desconsideradas e tratadas como algo sem importância. Recupere o valor dos relacionamentos habituais.

Procure lançar mão de tudo que está disponível para seu conforto e regozijo. Hoje é um dia de busca e obtenção de alegria, mas que não precisa de nada sofisticado, apenas do bom uso de tudo que está ao seu alcance.

Sua alma busca segurança e conforto, ainda que seja para experimentar essas virtudes por instantes apenas. Conforto e segurança são os remédios necessários para todas os constrangimentos experimentados.

Para acontecer o que você pretende, terá de ser você quem tome a iniciativa. Se você ficar esperando, acontecerá apenas isso, você ficará esperando. Não é isso que sua alma deseja, portanto, tome a iniciativa.

Às vezes, a melhor companhia é a de sua própria alma, porque conversar consigo a respeito de temas íntimos, com sinceridade e transparência, é o caminho para a obtenção de alívio e regozijo. Em frente.

Perder a paciência não é um ato deliberado nem repentino. Perder a paciência é fruto de muitas coisas que aconteceram anteriormente, mas que foram varridas embaixo do tapete. Um dia a bomba explode.

Poucas e boas coisas podem ser feitas, sem você ter de se expor exageradamente e, assim, evitaras críticas que as pessoas lhe endereçam, desconhecendo o tamanho e intensidade das pressões que vem suportando.

Conversar aberta e francamente sobre alguns assuntos que sua alma não consegue, ainda, decifrar, é algo que lhe trará alívio, mesmo que não seja possível encontrar a saída. Dividir, neste caso, alivia.

É desnecessário ir em busca de regozijo através de complicações ou relacionamentos de duvidosa reputação. Você pode obter o regozijo que procura através de eventos muito mais simples, que não tragam risco a você.

Bons momentos passados com pessoas agradáveis são um luxo que dinheiro nenhum poderia comprar, é algo que está disponível para quem se atrever a ir em busca das pessoas que, provavelmente, servirão a esse destino.