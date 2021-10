Com espaço inspirado no campo, Casa Breton apresenta ambiente na CasaCor Brasília

DO Débora Oliveira

(crédito: Edgar Cesar)

Na 29ª edição, a tradicional mostra CasaCor Brasília chega com 37 ambientes assinados por cerca de 40 arquitetos, designers de interiores e paisagistas. Os projetos estão distribuídos em uma área de 7.200m², onde a Breton, marca referência em mobiliário, apresenta o primeiro espaço exclusivo na mostra, que fica aberta ao público até o dia 12 de dezembro.

Intitulado de Casa Breton, o ambiente composto por sala e área externa, é assinado pelo arquiteto Thales Zago que explorou as essências de uma casa de campo com uma releitura contemporânea, que traz beleza somada ao aconchego. Com ar de sofisticação, o projeto conta com mobília assinada exclusivamente para a marca, como as cadeiras Bruxelas do trio Suite Arquitetos, o sofá Agogo de Lilly Sarti e a mesa de jantar Mantiqueira da coleção assinada por Fernanda Marques.

sala interna (foto: Edgar Cesar)

No espaço amplo de dois cômodos, é possível apreciar ainda peças assinadas por Murilo Wentz, como o banco Canivete e a poltrona Cilindro, assim como as mesas Olodum, mesa de centro e pufe Kenoa de Luisa Moysés. As esculturas do artista Romulo Mazza e as telas de Jeffer Zion complementam o charmoso ambiente.

varanda (foto: Edgar Cesar)

Natural de Palmas, com uma clientela fiel em Brasília, Thales explica que a inspiração dele para o novo desafio em solo brasiliense foi explorar a Casa Original, tema da franquia neste ano, da forma mais afetiva que ela já foi vista: a casa dos avós e o colo familiar. “Temos em nossa memória afetiva o lar dos nossos avós ou até dos nossos pais. Dentro dessas lembranças nós trouxemos materiais que compõem a atmosfera desse espaço”, detalha Zago.