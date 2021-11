Kokedama: conheça a arte japonesa de preparar arranjos sem vaso

IP Iara Pereira*

(crédito: Arquivo pessoal)

Técnica artesanal japonesa de desenvolver arranjos a partir de uma bola de substrato e musgo, a kokedama descarta a necessidade de vasos. Além de totalmente sustentável, é uma maneira interessante de cultivar os mais variados tipos de plantas.

Traduzido do japonês, koke significa musgo e dama, bola. E essa é exatamente a proposta da técnica relativamente simples, como conta a produtora cultural e artesã Paula Spadari, fundadora da loja Concretizee, especializada em kokedamas. "Na verdade, é um simples complexo", diz Paula, em tom de brincadeira. "Mas, com prática, qualquer pessoa consegue fazer".

A kokedama pode ser colocada sobre superfícies (foto: Arquivo pessoal)

Por não precisar de um vaso, as kokedamas não se restringem à decoração de jardins externos. Elas também podem ser colocadas em áreas menores e fechadas, como varanda, escritório, quarto, cozinha e banheiro, trazendo vida ao ambiente.

Paula afirma que, para apoiar os arranjos, vale usar a criatividade. Podem ser colocados em pratos ou suportes específicos de kokedama para afastar a umidade dos móveis, mas também é muito comum criar jardins suspensos com samambaias, jiboias e outras plantas pendentes.

"São arranjos superduradouros, têm longa vida. Uma vantagem é que você consegue dizer pelo tato se a planta precisa de mais água. A pessoa cria uma relação com a planta e consegue perceber, pelo peso do arranjo, se já é necessário regar", explica Paula.

Como cuidar?

Segundo Vicky Fernandez, vários arquitetos têm se interessado em trazer kokedamas aos seus projetos (foto: Arquivo pessoal)

Para os que querem começar a cuidar da própria kokedama, Vicky Fernandez, criadora do

El Mundo Musgo, ensina os passos básicos. "Algumas plantas precisam de menos sol que outras, por isso, são perfeitas para o interior. Outras necessitam de mais água, mas, em geral, todas as plantas que se desenvolvem bem em vasos se desenvolverão bem em uma kokedama."

Na prática, não há muito mistério. As regas são feitas submergindo a esfera de musgo em um recipiente com água por aproximadamente 10 minutos. Nesse tempo, as raízes absorvem toda a água que precisam para o desenvolvimento da planta. Depois, basta deixar que o excesso escorra e devolver a kokedama para o suporte.

Paula Spadari: fazer kokedamas é uma atividade simples, mas, ao mesmo tempo, complexa (foto: Arquivo pessoal)

O processo de adubagem também é feito com o produto em forma líquida, disponível em floriculturas e lojas de jardinagem. O adubo deve ser diluído na água em que o arranjo ficará submerso para que a planta seja nutrida.

Na técnica original, as kokedamas são feitas com musgo vivo e, aí, o cuidado é dobrado. Além de regar a planta a cada cinco ou sete dias, dependendo da espécie, é preciso borrifar o musgo com uma frequência maior. Mas, também, existe a possibilidade de criar uma kokedama com musgo desidratado ou até fibra de coco.

Vicky Fernandez comenta que vários arquitetos têm se interessado em trazer kokedamas para seus projetos, pois o design é muito interessante. "Parece mágica, porque lembra um pequeno planeta com uma planta. Além da vida que o verde já traz para um espaço, a kokedama tem um valor decorativo e compõe muito bem os ambientes."

Além disso, a florista assegura que qualquer um consegue fazer a própria kokedama. Vicky ministra um curso on-line e, por ela, já passaram pessoas de todas as idades. E mesmo os que não tinham habilidades manuais muito desenvolvidas conseguiram fazer os arranjos.

Faça a sua própria kokedama

Caso tenha se interessado por kokedamas e queira tentar fazer você mesmo um arranjo mágico, estes são os itens que você vai precisar:

Musgo verde

Substrato para plantas

Linha resistente (náilon, por exemplo)

Água

Muda de planta

Como fazer

Comece misturando em uma bacia o substrato para plantas e a água até virar uma massa com consistência de argila. Depois, escolha uma planta de seu gosto e molde a mistura ao redor das raízes até criar o formato de uma bola. É preciso que essa bola fique firme para manter sua planta estável quando pendurada ou apoiada em alguma superfície.

O último passo é cobrir toda a bola com musgo verde, fazendo uma leve pressão para fixá-lo. Enrole toda a kokedama com a linha, finalizando com um nó. Após terminado, basta espirrar água com um borrifador por toda a parte de musgo. Está pronto o seu arranjo.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte