Fique de olho!

VN Vinicius Nader

(crédito: Pedro Pinho/ TV Globo)

Foi com muito barulho que Verdades secretas 2, a primeira novela do streaming brasileiro, chegou ao catálogo do Globoplay. Muito se falou sobre as cenas de sexo ousadas que viriam a seguir. Pouco se disse da trama que o autor Walcyr Carrasco entregaria.

Agora, com 20 dos 50 capítulos previstos no ar, sabemos o motivo. Verdades secretas 2 é tiro com bala de festim, só faz barulho. E olhe lá! Não que devamos esperar um texto primoroso de Walcyr. Produções recentes, como A dona do pedaço (2019) e O outro lado do paraíso (2017), também tinham no texto e nas tramas capengas o pior elemento.

Verdades secretas 2 chegou prometendo uma investigação policial sobre a suposta morte de Alex (Rodrigo Lombardi), crime que a sobrinha dele, Giovanna (Ágatha Moreira), atribui a Angel (Camila Queiroz), amante do empresário desaparecido. Como, para a polícia, sem corpo não há crime, Giovanna contrata o policial afastado Cristiano (Rômulo Estrela) para investigar. E na primeira (primeira!) visita ao barco de onde Alex desapareceu, Cristiano encontra a bala de um revólver e vestígios de sangue que havia sido limpado que a polícia não viu em quatro anos. Ora, é apostar muito na cumplicidade do público pensar que engolimos essa!

Se a principal trama de Verdades secretas 2 não decola, imagina as secundárias. Até aqui, a Blanche da boa atriz portuguesa Maria de Medeiros nos deixa mortos de saudades da Fanny de Marieta Severo da primeira temporada. Era para ser uma devoradora de homens, mas parece a todo momento que está com vergonha do que está fazendo.

As brigas entre Visky (Rainer Cadete) e Lourdeca (Dida Camero) soam repetição da primeira fase, sem nenhum avanço em temas como gordofobia, que poderiam atualizar a trama. Com um agravante: a direção pesou a mão em Visky. O que estava no limiar da caricatura e divertia na primeira fase, descamba para o desenho animado pelas mãos da diretora Amora Mautner.

Curiosamente, o trio de protagonistas não faz feio. Giovanna aparece mais madura, mais decidida na própria ambição e Agatha corresponde; Rômulo está em boa fase desde Novo mundo (2017) e vem se diversificando; e Camila não tem culpa se Angel estacionou e esqueceu de evoluir nos quatro anos que separam as duas temporadas.

Marca registrada de Amora, a escuridão também se faz presente neste trabalho. Talvez para se esconder do resultado da novela. Mas não tem jeito: Verdades secretas 2 vai ter que sofrer uma lavagem cerebral para se redimir nos três próximos blocos de 10 capítulos cada. Como o brasileiro já entendeu, nada é tão ruim que não possa piorar: o Globoplay já confirmou que Verdades secretas 3 está encomendada.