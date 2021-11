No aconchego do lar: confira as tendências mostradas pela CasaCor

pI por Iara Pereira*

Com 37 ambientes assinados por 57 arquitetos, designers de interiores e paisagistas, a CasaCor Brasília estará aberta até 12 de dezembro, exibindo as tendências em decoração e arquitetura. A mostra, este ano, apresenta o tema Casa Original. E, para instigar os visitantes a refletirem sobre as potencialidades do lar e propor o resgate da história de seus moradores, o elenco de profissionais propõe o uso de elementos acolhedores e afetivos, além de materiais naturais, como madeira, pedras, palhinha e tecidos.

A arquiteta estreante na CasaCor Daniele Franco foi responsável pelo projeto do Loft Refúgio Urbano. E, para ela, os elementos naturais presentes nos espaços da mostra vieram pra ficar. "Porque a pandemia nos mostrou isso: a importância de valorizar nossa própria casa. E como é bom que, nesse ambiente, você possa também estar junto, conectado com a natureza. Eu acho que isso fez as pessoas resgatarem essa conexão." Confira as seis tendências que mais aparecem distribuídas nos ambientes.

Madeira

Provavelmente o elemento mais democrático quando se trata de decoração, a madeira está presente em uma grande variedade de padrões e tonalidades na mostra deste ano. O material gera diferentes efeitos visuais em cada ambiente, mas a sensação de acolhimento é comum em todos os espaços. "A madeira é muito importante na criação do 'ninho'. Eu busquei levar as pessoas para a natureza de novo, então, os tons verde e marrom foram o princípio de tudo. E a madeira está muito presente ali para harmonizar com todos os outros elementos e reforçar ainda mais essa característica de aconchego que um quarto de casal merece ter", conta Vivi Lopa, arquiteta à frente do Studio Tivi e responsável pelo espaço Ninho.

Pedras

As pedras naturais, quando usadas como revestimento, são capazes de trazer um pedaço da natureza para dentro de casa. Isso valoriza os espaços e os deixa com uma estética muito mais chamativa, diferenciada e capaz de prender a atenção. Nos ambientes da CasaCor Brasília, esse elemento foi utilizado para apresentar ambientes personalizados, com maior sensação de relaxamento.

Palhinha

Um material clássico no design brasileiro, alguns anos atrás, a palhinha era encontrada apenas em assentos e encostos de cadeiras. Na mostra deste ano, podemos vê-la das mais diversas formas e em objetos muito mais variados, como armários, divisórias e cabeceiras — cumprindo sempre o papel de trazer leveza e frescor para o mobiliário.

Fibras naturais

Para completar a lista de materiais em evidência este ano na CasaCor entram em destaque todo tipo de fibra natural. As peças de algodão, seda, linho e lã estiveram na maioria dos espaços. Nos móveis, tapeçarias e roupas de cama, os tecidos naturais foram utilizados para criar espaços íntimos e confortáveis.

Texturas

Para todos os lados se vê textura. Azulejos de cerâmica, cobertores de lã, armários com palhinha brasileira, pisos de pedra natural e vidros canelados chamam a atenção não só visualmente, mas também inspiram os visitantes a sentirem o espaço por meio do toque. "Utilizei revestimentos cerâmicos no quarto porque queria mostrar que é possível a gente trabalhar com essas peças também em ambientes mais aconchegantes. E, claro, que, como essas peças são mais frias visualmente, quis juntar com elementos mais quentes e aconchegantes. Por exemplo, a madeira e os tecidos rústicos nos tapetes e na roupa de cama de tricô", explica Vivi Lopa, do Studio Tivi.

Elementos afetivos

Para ressaltar o tema Casa Original, a decoração afetiva esteve bem presente. Os profissionais resgataram móveis e objetos vintage ou herdados de família. Além disso, as fotos dos parentes estavam presentes em diversos espaços, deixando os ambientes mais próximos de um lar. Essa ideia garante que a personalidade dos moradores esteja por todos os lados.

