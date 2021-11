No streaming, já é Natal

pP por Pedro Ibarra

(crédito: Bettina Strauss/Netflix/Divulgação)

Vai chegando o fim do ano e, com ele, o clima natalino. As casas, os comércios e os locais públicos começam a pendurar enfeites e levantar as árvores coloridas e as lâmpadas festivas. Com a chegada de novembro, os streamings já convidaram o Papai Noel para a festa e preparam o público com os populares filmes de Natal, bem antes da virada de 24 para 25 de dezembro.

Uma das principais plataformas de streaming da atualidade, a Netflix é a que mais investe no cinema natalino. O serviço anunciou um calendário para este final de ano, com filmes e séries, desde o dia 1º de novembro até lançamentos na véspera e no dia de Natal. As estreias temáticas têm um lugar tão especial que foram apresentadas separadamente do restante dos longas e seriados que chegam ao catálogo em novembro.

Até o momento, há três filmes novos sobre o tema na Netflix. São eles: A família Noel, a comédia romântica Um match surpresa, e o cômico familiar A todos um bom Natal. O primeiro chegou na última segunda-feira, e os outros dois estrearam no fim de semana.

Um match surpresa, protagonizado por Nina Dobrev, chegou ao catálogo na sexta-feira. O longa conta a história de Natalie, uma moradora de Los Angeles azarada no amor, que se apaixona por Josh por meio de um aplicativo, porém, o rapaz mora do outro lado dos Estados Unidos. A protagonista, então, escolhe os feriados de fim de ano para fazer uma surpresa e visitar o pretendente. Josh, no entanto, não é aquilo que mostra no app.

A estreia de hoje é A todos um bom Natal, filme que apresenta a loucura que vira uma família de quatro irmãs quando o pai, há tempos desaparecido, bate à porta para passar o Natal com as filhas.

Amazon Prime e HBO Max

Não é apenas a Netflix que está investindo em colocar os usuários no clima de Natal. A Amazon Prime Video listou, em postagem nas redes sociais, todos os filmes adicionados para a programação natalina. Títulos como Um doce Natal, O trem de Natal, Era uma vez o Natal e os dois filmes da saga Natal em Evergreen estão entre os disponíveis no catálogo. A plataforma até se adiantou e adicionou um filme para virada do ano, Révellion real.

Outra plataforma que prepara o terreno para dezembro é a HBO Max. Um pouco mais tímida, fará apenas um lançamento, exatamente um mês antes da data, em 25 de novembro. Mas investiu pesado. O longa 8 bit-Christmas tem no elenco nomes como Neil Patrick Harris, Steve Zahn e June Diane Raphael e apresenta a saga de um menino dos anos 1980 na busca pelo melhor presente de Natal de todos, o mais novo videogame das lojas.

Ainda longe do principal feriado do ano, o que mais importa é colocar o público no clima de diversão nesta que é uma das mais importantes épocas para se reunir com família e compartilhar boas histórias.