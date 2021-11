CB Correio Braziliense

Data estelar: Lua Vazia até 12h49, quando ingressa em Áries.



No mundo exterior, está tudo igual, mas teu ânimo está diferente, instável e caprichoso, na corda bamba entre o abismo e a glória, suportando a tensão do suspense, lidando com incertezas estruturais que não podem ser superadas de imediato. Dizem que o que não se pode remediar, remediado está, mas faltou combinar isso com a alma, que se recusa a se entregar ao irremediável remediado. Imaginas que só um milagre poderia te resgatar da condição miserável em que te encontras e, enquanto isso, o milagre reivindica teus braços, tuas pernas e todo teu juízo para operar. O milagre portentoso é não te deixares dobrar pelo que te atormenta, mas atravessar o redemoinho que te puxa, e surgir do outro lado como uma presença renovada.





ÁRIES: Do fundo de sua alma surge uma força inusitada, um entusiasmo que indica ser possível superar tudo o que andou acabrunhando você. As dificuldades não são pequenas, mas essa força as faz parecer poeira e esquecimento.

TOURO: Se as coisas não acontecem do jeito que você pretendia, então valerá a pena refletir e verificar se suas intenções estavam corretas, ou se, por ventura, não seria melhor mudar sua atitude e tocar a bola para frente.

GÊMEOS: Reconhecer o alcance de sua influência e poder é muito importante, porém, ainda mais valioso do que isso é você reconhecer com clareza quem são as pessoas com quem pode unir forças e isso resultar em algo mais.

CÂNCER: Ainda que classicamente seja hoje um dia consagrado ao descanso, procure seguir os impulsos viscerais que indicam ser propício iniciar a atividade, pelo menos organizando os deveres que serão executados durante a semana.

LEÃO: As densidades que você experimenta interiormente, e que evocam emoções complexas e desencontradas, podem ser superadas, mas é aí que mora a questão, porque isso só vai acontecer se você se desapegar delas. Em frente.



VIRGEM: Os humores das pessoas oscilam e, se nos dias anteriores, era tudo simpatia e acolhimento, pode ser que, agora, virem a cara e pareçam distantes. Não se importe com isso, mas com seguir em frente com seus planos.



LIBRA: As coisas ficam leves ao longo do dia, desde que você não estacione nas angústias e ansiedades que, provavelmente, nem sejam suas, mas ecos do estado lamentável em que se encontra o mundo. Passe por isso rapidamente.



ESCORPIÃO: Divertido é não ter nenhuma obrigação para cumprir e haver tempo suficiente para satisfazer desejos? Esse cenário ideal é raro de acontecer, normalmente está tudo junto e misturado, e agora não seria diferente.

SAGITÁRIO: Apesar das vulnerabilidades inerentes a esta época do ano, mesmo assim, haverá margem para você voltar a se sentir com a bola toda, e se divertir, dentro dos limites das circunstâncias. Aproveite essa condição.



CAPRICÓRNIO: Tudo o que você fala soa como uma promessa aos ouvidos das pessoas que desejam se aproximar e fazer parte de sua vida. Tenha isso em mente para, depois, não achar estranho que lhe sejam cobradas certas atitudes.

AQUÁRIO: As certezas são temporárias, mas duram o suficiente para você tomar algumas decisões e as colocar em prática antes de a próxima onda de incertezas açoitar sua mente. Aja com rapidez, evite estacionar nos dilemas.

PEIXES: Da incerteza à certeza, esta é a passagem. Não se importe com o tempo que passou no inferno, porque isso será algo que o esquecimento apagará da memória. Concentre seu foco na luz que você quer conquistar, isso sim.