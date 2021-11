Pernas à mostra: minissaia é a grande aposta do verão

pI por Iara Pereira*

(crédito: MARCO BERTORELLO)

A clássica minissaia chamou a atenção, este ano, nas semanas de moda ao redor do mundo. Marcas como Versace, Chanel e Dior usaram e abusaram das peças em suas passarelas com as principais tendências para a temporada de primavera/verão de 2022. Aposta certa para a estação mais quente do ano também do lado de cá.

A peça é um símbolo das jovens que viveram nos anos 1960 e 1970. A professora do curso de design de moda do Iesb Rafaella de Castro Lacerda conta que há algumas divergências em relação à criação da minissaia. Segundo ela, alguns autores afirmam que foi a estilista inglesa Mary Quant que inventou a peça, mas outros pesquisadores falam no francês André Courrèges. Apesar da pequena divisão de opiniões, a maioria afirma que a minissaia surgiu mesmo foi na rua.

A clássica Versace também apostou nas minissaias (foto: Marco Bertorello/AFP)

"O mundo nunca foi tão jovem como nas décadas de 1950, 1960 e 1970. O mercado que, até então, não atendia essa geração passou a olhar para ela mais atentamente. Afinal, os jovens estavam adquirindo características próprias e, assim, começaram as primeiras 'tribos urbanas', grupos que se juntavam com objetivos próprios", explica Rafaella.

A volta

A Dior provou que é possível combinar a minissaia com uma peça mais clássica, neste caso, o blazer (foto: Christophe Archambal/AFP)

Nos últimos anos, os grandes designers de moda privilegiaram as saias "midi", com comprimento levemente abaixo dos joelhos. Mas, em desfiles mais recentes nas principais passarelas do mundo, as marcas Miu Miu, Chanel, Prada e Balmain, entre outras, trouxeram de volta a tendência das pernas à mostra.

Depois de momentos restritivos, como o que vivemos com a recente quarentena, a ousadia da minissaia costuma reaparecer. É o que indica Rafaella de Castro: "Ao mesmo tempo em que acredito que o conforto sairá do home office e ocupará espaços físicos em momentos de lazer e também no trabalho, eu acho que teremos muita ousadia e looks mais maximalistas nas ruas", aposta. Seguindo o conceito iniciado nos anos 1960 e o ciclo dos anos 2000, as saias da temporada 2021/2022 serão micro. Mesmo com uma peça tão impactante e associada ao streetwear, a grife francesa Chanel, por exemplo, manteve a proposta de criar looks refinados.

Versatilidade

As microssaias estiveram presente em grifes que desfilaram na Milão Fashion Week, como a Missonis (foto: Marco Bertorello/AFP)

A diversidade de tecidos também tem ganhado espaço na confecção das minissaias. Se, nos anos 2000, era muito comum ver as peças feitas em jeans, agora elas já aparecem também em sarja e até modelos de alfaiataria, com tecidos nobres, que podem ser uma alternativa mais confortável para quem não gosta de materiais tão pesados.

A consultora de imagem Raquel Rocha defende que a minissaia é uma peça atemporal e que pode ser usada por qualquer pessoa: "As mulheres que já passaram dos 40 anos costumam ficar mais inseguras, mas o que importa não é a idade, mas, sim, se você está bem com o seu corpo e acha que aquele comprimento fica adequado, independentemente da idade", acredita.

Modelo da Lacoste na Paris Fashion Week: saias supercurtas (foto: Lacoste/Divulgação)

Mas caso precise de ajuda para criar looks com a peça queridinha da estação, Raquel Rocha tem algumas dicas. Para começar, é interessante combinar a peça mais casual com uma camisa clássica. Esse estilo pode ajudar as que ficam um pouco desconfortáveis com o tamanho da saia, mas ainda querem experimentar algo novo e mais ousado. Segundo a consultora, essa escolha confere um equilíbrio harmônico ao visual.

Outra mistura que sempre funciona é a da minissaia com t-shirt — um look todo casual e jovem, que é agradável, principalmente, para o período mais quente que se aproxima. Para os calçados é muito simples combinar a peça com tênis, rasteirinhas ou saltos. Era muito comum nos anos 1980 associar as saias curtas com acessórios como meia-calça, meias arrastão e leggings, usadas por baixo das peças. Mais uma dica que pode facilitar no conforto de quem veste minissaias. "O bom dessa nova tendência que está chegando é exatamente isso. Você pode brincar com várias peças, vários acessórios, sem muita restrição. E a minissaia sempre combina muito bem", detalha Raquel.

* Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte