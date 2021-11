Notícias da COP

CB Correio Braziliense

(crédito: maurenilson freire)

Para quem não conhece, COP é a Conferência do Clima, organizada anualmente pela ONU — Organização das Nações Unidas — que, este ano, está acontecendo em Glasgow, na Escócia. Na ocasião, estudiosos do meio ambiente, jovens ativistas, chefes de Estado e cientistas se encontram com o objetivo em comum de encontrar soluções para os desafios climáticos, que vêm se intensificando fortemente. Por quê? Bem, os sete últimos anos foram os mais quentes já registrados.

A ONU, abalada com os resultados do último relatório do IPCC, fez soar, este ano, as trombetas do apocalipse: botou o dinossauro (de computação gráfica) Frankie para anunciar a COP26, dizendo que o fim está próximo. Talvez você tenha visto o vídeo, que viralizou geral e invadiu as telas dos smartphones de todo o planeta.

Com sinceridade rara, o primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, resumiu o porquê, no discurso de abertura do evento: "Caros líderes, todos aqui falamos o que faremos em 2050 ou 2060, mas metade da população do mundo tem menos de 30 anos, enquanto a média de idade das pessoas presentes a este encontro é de mais de 60 anos". Infelizmente, a geração anterior quer legar aos jovens a responsabilidade de salvar um mundo em frangalhos.

Na abertura da COP, o nosso país foi representado por Txai Suruí, uma jovem indígena de Rondônia, de 24 anos, que magnetizou a plateia de forma definitiva. Por trás da aparente calma, ela mostrou ter a exata noção da urgência da situação. E deu seu recado com firmeza e sem travas na língua: "Precisamos tomar outro caminho, com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é agora!", disse Txai.

O Fridays For Future promoveu sua já tradicional passeata em Glasgow. Os jovens também eram a maioria entre as mais de 100 mil pessoas que enfrentaram o frio, o vento e a chuva para protestar contra a inércia dos governantes na Marcha pela Justiça Climática, que aconteceu no sábado (6/11) na cidade escocesa.

Para quem percebe a força das mobilizações, foi um evento importantíssimo, em que se encontraram líderes como Leonardo Di Caprio e Sonia Guajajara... traçando um plano global para o enfrentamento dos eventos climáticos extremos que estão por vir.